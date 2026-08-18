МОЖГА
МОЖГА - город в России, в юго-западной части Удмуртии, центр Можгинского района.
Население 48 тыс. человек (2010 год, перепись). Расположен в Прикамье. Железнодорожная станция.
Возник в 1835 году как пос. Сюгинский Завод при Сюгинском стекольном заводе (основан по инициативе елабужского купца Ф.Г. Чернова; ныне завод «Свет») в окрестностях с. Можга (впервые упоминается в начале XVIII века). В 1916 году близ посёлка построена железнодорожная станцияСюгинская (ныне Можга) на линии Казань - Екатеринбург. С 1921 года пос. Сюгинский.
После пожара 1924 года, уничтожившего г. Можга (до 1921 года с. Можга), сюда был перенесён центр Можгинского уезда Вотской АО; посёлок переименован в Красный. Город Красный с 1926 года, в 1927 году переименован в Можга. Центр ёроса (1929-1934 годы), районный центр (с 1934 года) Вотской (с 1932 года Удмуртской) АО (1929-1934 годы), Удмуртской АССР (1934-1990 года), Удмуртской Республики (с 1990 года).
В городе сохранились: здание школы Сюгинского стеклозавода (1901 год; ныне церковь Архангела Михаила), деревянные дома, украшенные пропильной резьбой (конец XIX - начало XX веков), здание железнодорожного вокзала (1916 год), Дом Советов (1929 год, архитектор С.Е. Пустошинцев; ныне Педагогический колледж). Деревянная церковь Св. Николая (2005 год). Мемориал воинам Великой Отечественной войны (1965 год, архитектор Н.М. Собина, художник И.И. Смоленцев). Филиал Удмуртского государственного университета. Краеведческий музей (открыт в 1979 году как музей «Удмуртское народное творчество»), Народный музей «Набат памяти» (1937 год).
Ведущие предприятия: «Красная звезда» (детская мебель и другие), лесокомбинат (широкий ассортимент мебели), стекольный завод «Свет» (стеклотара для нужд пищевой, химической и парфюмерной отраслей), «Можга-Редуктор» (редукторы, электродвигатели), авторемонтный завод (в том числе продукция для коммунальных нужд, чугунное литьё), льнозавод (льнопродукция из собственного сырья), «Можгасыр» (крупное производство твёрдых сыров).
Близ Можга находятся: в с. Можга - классицистическая церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1816-1821 года, холодная церковь освящена в 1861 году); в с. Большая Уча -Троицкая церковь (1864-1878 года); в с. Поршур - деревянная церковь Св. Николая (1884-1889 года); в с. Русский Пычас - деревянная церковь Св. Александра Невского (1887-1890 года); в с. Нынек - Введенская церковь (1907 год, архитектор И.А. Чарушин).