МОЖАЙСКИЙ ЛУЖЕЦКИЙ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ФЕРАПОНТОВ МОНАСТЫРЬ

Единственный сохранившийся можайский монастырь, относящийся к периоду XIV – XVII веков. Основан в 1408 году.

Основание монастыря

Лужецкий монастырь был основан в 1408 году преподобным Ферапонтом Белозерским, сподвижником преподобного Кирилла Белозерского, учеником преподобного Сергия Радонежского.

Согласно житию, преподобный Ферапонт начал монашеское служение в сорок лет в Симонове монастыре в Москве. В этом же монастыре подвизался и будущий основатель Кирилло-Белозерского монастыря преподобный Кирилл. Также известно, что Симонов монастырь часто посещал преподобный Сергий Радонежский и проводил много времени в беседах с Ферапонтом и Кириллом. В 1396 году преподобные ушли из Москвы на север, в район Вологды. Кирилл основал свою обитель на берегу Сиверского озера, Ферапонт же свою на берегу Бородаевского, в 20 километрах от Кириллова монастыря.

Обе обители начали постепенно отстраиваться, братия увеличивалась, Кириллов и Ферапонтов монастыри становились известными.

Через одиннадцать лет можайский князь Андрей Дмитриевич, сын Дмитрия Ивановича Донского, стал просить Ферапонта основать монастырь в Можайске. После долгих уговоров старец отправился в путь. Лужецкий монастырь был посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы как и Ферапонтов Белозерский. С одной стороны, здесь можно увидеть проявление духовных устремлений самого Ферапонта, с другой, Рождество особо чтилось Андреем Дмитриевичем, так как его отец – Дмитрий Донской сражался на Куликовом поле в 1380 году именно в день Рождества Богородицы.

Монастырь в XV-XIX веках

После основания Лужецкого монастыря преподобный Ферапонт всячески стремился вернуться в белозерские земли, но этому уже не суждено было сбыться. Преподобный скончался в 1426 году в возрасте девяносто пяти лет в Можайске и был погребен у северной стены Рожественского собора Лужецого монастыря. В 1547 году Ферапонт был причислен к лику святых Русской православной церкви.

Первый каменный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы стоял вплоть до начала XVI века, затем он был разобран и на его месте в 1524 – 1547 годах возведен новый, пятиглавый. Этот собор сохранился до наших дней.

В конце XVII века в монастыре была возведена колокольня с усыпальницей рода Савеловых, одного из богатейших родов Можайска.

Екатерининская секуляризация не нанесла ущерба Лужецкому монастырю, он продолжал функционировать, постепенно отстраивался.

Монастырь в ХХ-ХХI веках

В 1918 году в келейном корпусе расположились солдаты караульной роты. В 1922 году монастырь был официально закрыт. В 1926 году была произошла передача библиотеки, архивов и ризницы в краеведческий музей. До конца 1929 года собор был открыт как приходской. 11 ноября 1929 года, согласно протоколу Мособлисполкома и Моссовета, храм был закрыт.

В довоенный период в монастыре находились фурнитурная фабрика, цех завода медицинского оборудования. На монастырском некрополе находились фабричные гаражи со смотровыми ямами, складские помещения. В братских келиях были устроены коммунальные квартиры, а здания переданы для устройства столовой и клуба воинской части.

В 1994 году монастырь был возвращен Церкви, с этого момента началось восстановление обители. В 1999 году были вновь обретены мощи преподобного Ферапонта, находящиеся сейчас в Рождественском соборе.

В монастыре сохранился целый ряд архитектурных памятников XVI—XIX веков. А именно:

Собор Рождества Пресвятой Богородицы (1524 — 1547 гг.)

Церковь Введения Пресвятой Богородицы с трапезными палатами (перв. пол. XVI в.)

Колокольня с усыпальницей рода Савеловых (1673 — 1692 гг.)

Каменная ограда с башнями (1681 — 1684 гг.)

Надвратная церковь Преображения Господня (1603 г.)

Кельи с настоятельским корпусом (1681 — 1692 гг.), многократно перестраивались.

Въездные восточные ворота (1780 г.)

Северный и южный корпуса келий (конец XIX — начало XX вв.)

Ворота хозяйственного двора (1890 — 1895 гг.)

Фундамент дома казначея (конец XIX в.)

29 июня 2012 года Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 рубля с изображением Ферапонтова Лужецкого монастыря в серии «Памятники архитектуры России». Монета изготовлена из серебра 925-й пробы тиражом 5000 экземпляров и весом 31,1 грамм.