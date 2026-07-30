МОЖАЙСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Можайский Александр Федорович - российский военно-морской деятель, изобретатель, один из пионеров авиации .

Ро­дил­ся в се­мье морского офи­це­ра, адмирала русского фло­та Ф.Т. Мо­жай­ско­го. Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1841 год); в 1841-1863 годы и 1879-1882 годы слу­жил в во­енно-морском фло­те, в 1863-1879 годах в гражданских ве­дом­ст­вах по про­ведению кре­сть­янской ре­фор­мы. В 1882 году вы­шел в от­став­ку в чи­не гененерал-майора (с 1886 года контр-адмирал).

С 1856 году Можайский ис­сле­до­вал воз­мож­но­сти соз­да­ния ЛА тя­же­лее воз­ду­ха: изу­чал по­лёт птиц, воздушных зме­ев. В 1876 году со­вер­шил пер­вые в ми­ре по­лё­ты на бук­си­ру­емом змее. В 1876-1877 годах с ус­пе­хом де­мон­ст­ри­ро­вал по­лё­ты мо­де­лей са­мо­лё­тов с не­под­виж­ным (от­но­си­тель­но кор­пу­са) кры­лом, при­во­ди­мых в дей­ст­вие ча­со­вой пру­жи­ной. 23 марта 1878 года по­дал в Во­енное министерство про­ект на­тур­но­го са­мо­лё­та, ко­то­рый ко­мис­сия от­кло­ни­ла, ука­зав в том числе на не­дос­та­точ­ную мощ­ность си­ло­вой ус­та­нов­ки.

3(15) ноября 1881 года [по за­яв­ке от 4(16) июня 1880 года] Можайский по­лу­чил пер­вый в Рос­сии па­тент на ЛА. Ле­том 1882 году при­сту­пил к по­строй­ке са­мо­лё­та в Крас­ном Се­ле, под Санкт-Пе­тер­бур­гом. Ле­том 1883 года Можайский за­вер­шил сбор­ку са­мо­лё­та. Са­мо­лёт пред­став­лял со­бой мо­но­план де­ревянной кон­ст­рук­ции мас­сой около 934 кг с рас­чёт­ной ско­ро­стью по­лё­та до 40 км/ч; со­сто­ял из фю­зе­ля­жа-лод­ки дли­ной 14,6 м; двух па­ро­вых ма­шин мощ­но­стью 20 и 10 лошадиных сил (14,9 и 7,46 кВт) с во­до­труб­ным кот­лом и хо­ло­диль­ни­ком к ним; трёх вин­тов од­но­го диа­мет­ра; крыль­ев, ка­ж­дое дли­ной 10,7 м; хво­ста, ко­то­рый под­ни­мал­ся и опус­кал­ся и слу­жил для из­ме­не­ния на­прав­ле­ния по­лё­та по вер­ти­ка­ли; че­ты­рёх­ко­лёс­но­го шас­си.

Во второй половине ию­ля 1885 года (по другим дан­ным, в на­ча­ле осе­ни 1884 года) по­пыт­ка по­лё­та окон­чи­лась не­удач­но. Ле­та­тель­ный ап­па­рат Можайского пред­став­ля­ет ин­те­рес как од­на из пер­вых прак­тических по­пы­ток по­стро­ить са­мо­лёт, пи­ло­ти­руе­мый че­ло­ве­ком.