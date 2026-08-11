МОЗЕР ЛУКАС
МОЗЕР ЛУКАС - немецкий живописец.
Работал в 1430-х годах.
Автор единственного произведения - подписанного и датированного Тифенброннского алтаря Св. Марии Магдалины (1432 год, церковь Св. Марии Магдалины в Тифенбронне), одного из основополагающих памятников ренессансной живописи в Германии.
В будничном раскрытии на наружных створках этого алтарного образа видны исполненные живописью эпизоды из «Золотой легенды» Якова Ворагинского, с живой непосредственностью излагающие события из жития Марии Магдалины. Они объединены единым пейзажным фоном, представлены в одном перспективном ракурсе. Эти черты, наряду с правдоподобными пространственно-объёмными построениями, пейзажем и имитациями скульптуры в технике гризайля, являются новыми для немецкой живописи и свидетельствуют о влиянии на Мозер Лукоса франко-фламандской миниатюры и живописи Р. Кампена. Праздничное раскрытие, оставляющее видимым живописные люнет и пределлу, демонстрирует деревянные полихромные статуи Марфы и Лазаря и выполненную позднее (начало XVI века) - кающейся Марии Магдалины.