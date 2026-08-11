МОЗЕР ЛУКАС

МОЗЕР ЛУКАС - немецкий жи­во­пи­сец.

Ра­бо­тал в 1430-х годах.

Ав­тор един­ст­вен­но­го про­из­ве­де­ния - под­пи­сан­но­го и да­ти­рован­но­го Ти­фен­бронн­ско­го ал­та­ря Св. Ма­рии Ма­гда­ли­ны (1432 год, церковь Св. Ма­рии Ма­гда­ли­ны в Ти­фен­брон­не), од­но­го из ос­но­во­по­ла­гаю­щих па­мят­ни­ков ре­нес­санс­ной жи­во­пи­си в Гер­ма­нии.

В буд­нич­ном рас­кры­тии на на­руж­ных створ­ках это­го ал­тар­но­го об­раза вид­ны исполненные живописью эпи­зоды из «Зо­ло­той ле­ген­ды» Яко­ва Во­ра­гин­ско­го, с жи­вой не­по­сред­ст­вен­но­стью из­ла­гаю­щие со­бы­тия из жи­тия Ма­рии Ма­гда­ли­ны . Они объ­е­ди­не­ны еди­ным пей­заж­ным фо­ном, пред­став­ле­ны в од­ном пер­спек­тив­ном ра­кур­се. Эти чер­ты, на­ря­ду с прав­до­по­доб­ны­ми про­стран­ст­вен­но-объ­ём­ны­ми по­строе­ния­ми, пей­за­жем и ими­та­ция­ми скульп­ту­ры в тех­ни­ке гри­зай­ля, яв­ля­ют­ся но­вы­ми для немецкой жи­во­пи­си и сви­де­тель­ст­ву­ют о влия­нии на Мозер Лукоса фран­ко-фламандской ми­ниа­тю­ры и жи­во­пи­си Р. Кам­пе­на. Празд­нич­ное рас­кры­тие, ос­тав­ляю­щее ви­ди­мым жи­во­пис­ные лю­нет и пре­дел­лу, де­мон­ст­ри­ру­ет де­ревянные по­ли­хром­ные ста­туи Мар­фы и Ла­за­ря и вы­пол­нен­ную позд­нее (начало XVI века) - каю­щей­ся Ма­рии Ма­гда­ли­ны.