МОВСЕС КАЛАНКАТУАЦИ

Мовсес Каланкатуаци (Мовсэс Каганкатваци) (VII, по другим данным X в.) — хронист Кавказской Албании (Алвании). Писал на древнеармянском языке (грабар), что связывает его с историописанием Армении Древней . М. К. приписывается крупнейший образец христианской хронистики Вост. Кавказа — «История страны алван» («Патмутюн ашхархи алуаниц»), но степень его участия в авторстве текста и датировка как времени жизни, так и создания произведения остаются дискуссионными. Отрывочные биографические сведения передают только авторы XIII в. — Мхитар Гош и Киракоса Гандзакеци , первый из которых связывает происхождение Мовсеса с Дасхураном в Арцахе (позднее Карабах ), второй — с Каланкатуйком в Утике (на средней Куре). Известие Киракоса легло в основу дальнейшего именования хрониста Каланкатуаци (Каланкатуйкским). «История страны алван» — многослойный памятник, состоящий из разновременных частей, отличных по стилю, в хронологическом разбросе от VII до X в. (старейшие рукописи относятся к концу XIII в.). В этой связи существует точка зрения, что двум соименным авторам (Мовсесам) — Каланкатуаци и Дасхуранци — принадлежат, соответственно, ранние (I часть) и поздние (II — III части) фрагменты «Истории».

Часть I «Истории» основана преимущественно на трудах Мовсеса Хоренаци и Елишэ , армянской агиографии и ее алванских изводах. Части II и III более ценны, поскольку сохранили ряд уникальных документов, которыми автор, видимо, обязан доступу к архивам Алванской церкви (предположительно, при католикосе Мовсесе III, 982—988) и образчиков житийной литературы, где изложение ведется от имени их авторов (Адриана и др.). Таковы «Повесть о Вачагане Благочестивом (Барепашт)» (начало VI в.), «История алванского католикоса Вироя» (середина VII в.) и т. н. «История 684 г.», где содержится первый сохранившийся образец светской поэзии на армянском языке — элегия-акростих Давтака Кертола на смерть князя (ишхана) Алвании Джаваншера (683). Доведена до 970-х (провозглашение царства Парисос родом хаченских Араншахиков как последнего наследника алванской государственности). Стиль и язык тех частей «Истории», которые, скорее всего, непосредственно принадлежат М. К., показывают достаточно высокий уровень полученного им образования (очевидно, монастырского). Несмотря на компилятивный, в значительной мере, характер «Истории», в ней прослеживается выраженная тенденция к отстаиванию самобытности алванской традиции, хотя и в рамках антихалкедонитского ( миафизиты ) сообщества церквей.

Публ. : The History of the Caucasian Albanians by Movses Dasxuranci / Trans. by C. J. F. Dowsett. London, 1961; История страны Алуанк / Пер. с древнеарм., предисл. и коммент. Ш. В. Смбатяна. Ереван, 1984.

Лит. : Мнацаканян А. Ш. О литературе Кавказской Албании. Ереван, 1969. Т. К . Кораев.