МОВСЕС ХОРЕНАЦИ

Мовсес Хоренаци (Моисей Хоренский) (ок. 410, Хорни, или Хорен, область Тарон — 490 / начало 500-х?; по другим данным, жил в IX в.) — армянский хронист. Большая часть сведений о жизни М. Х. почерпнута в его же трудах или у биографов X—XI вв. и зачастую носит полулегендарный характер. Согласно первым, он был учеником католикоса Сахака Партева и просветителя Месропа Маштоца, которому впоследствии помогал при переводе Библии на древнеармянский (грабар), изучал древнегреческий, сирийский и среднеперсидский языки в школе Валаршапата, продолжил обучение в Эдессе и Александрии Египетской, где познакомился с философией неоплатонизма, а также в Афинах, Риме и Константинополе. Согласно вторым, по возвращении на родину он был рукоположен епископом Багреванда и прожил до 120 лет, как и его библейский тезка. Пользовался покровительством дома Багратидов , что отразилось на его тенденциозности (симпатии к знати, антипатия к горожанам, сдержанное отношение к дому Мамиконянов, доминировавшему в Армении Древней IV—V вв.).

По заказу Сахака М. Х. и создал свою главную работу: «История Армении» («Патмутюн Хайоц») — первое систематическое изложение истории армян, опирающееся как на внутренние, так и на внешние (сирийские — в значительной степени апокрифические, в частности, легендарный летописец Мар Абас Катина, греческие и др.) источники (первое печатное издание — Амстердам, 1695; трижды переводилась на русский, впервые в 1786 В. Вагановым). Несмотря на дискуссии, связанные с датировкой «Истории» (из ее многочисленных рукописей старейшие полные относятся к XIV в., а ряд известий мог появиться в тексте не раньше VII—VIII вв., так как опирается на хронистику и агиографию данного периода, на что уже в XIX в. указывал К. Патканов), общепризнано, что она наиболее полно отражает представления древнеармянского историописания о дохристианском прошлом страны.

Состоит из трех книг: 1) «Родословие Великой Армении» — от мифического прародителя армянского народа Хайка, правнука Иафета, до основания армянской ветви Аршакидов царем Валаршаком; 2) «Изложение средней истории наших предков» — со 149 до н. э. до смерти Григория Просветителя и Тиридата III, крестителей Армении; 3) «Заключение истории нашего отечества» — падение Аршакидов до 428 (низложение династии) и 439/440 (кончина Сахака Партева и Месропа в царствование Йездигерда II ). Отдельные списки содержат также четвертую книгу, охватывающую период до царствования Зенона (470-е). Наиболее точны и подробны сведения о событиях конца IV — середины V в. Сочинение М. Х. сохранило старейшие образцы древнеармянского эпического и песенного фольклора, содержит ценные данные по социально-политической и культурно-религиозной истории Южн. Кавказа и Зап. Азии. М. Х. почитался как «отец армянской истории» и «учитель поэтов и грамматиков», так как прославился своими переводами античных авторов и учебником риторики («Хрии»), составленным по образцу аналогичных руководств Афтония и Феона (но авторство М. Х. ставится в данном случае под сомнение).

Соч .: История Армении / Пер. с древнеарм. Н. Эмина. СПб., 1893; История Армении в 3 частях, рассказанная по просьбе Сахака Багратуни / Пер. с древнеарм. Г. Х. Саркисяна. Ереван, 1990.

Лит .: Traina G. Il complesso di Trimalcione. Moves Хorenac‘i e le origini del pensiero storico armeno. Venezia, 1991; Terian A. Xorenac‘i and Eastern Historiography of the Hellenistic Period // Revue des etudes armeniennes. T. XXVIII. 2001—2002. P. 101—141; Garsoian N. L’Histoire attribuee a Moves Xorenac‘i: que reste-t-il a en dire? // Revue des etudes armeniennes. T. XXIX. 2003—2004. P. 29—48. Т. К . Кораев.