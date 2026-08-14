МОТЫЛЬ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

МОТЫЛЬ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ - российский ре­жис­сёр, сце­на­рист, Заслуженный де­ятель ис­кусств РФ (1992), Народный артист РФ (2003).

В 1948 году окон­чил ак­тёр­ское от­де­ле­ние Сверд­лов­ско­го те­ат­раль­но­го училища, в 1957 году - ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Ураль­ско­го университета. В конце 1940-х - 1-й половины 1950-х годов ре­жис­сёр и ак­тёр в те­ат­рах Сверд­лов­ска, Ниж­не­го Та­ги­ла и др.

В 1955-1957 годах главный режиссер Сверд­лов­ско­го ТЮЗа. В 19571960 годах вто­рой ре­жис­сёр на Сверд­лов­ской ки­но­сту­дии. В 1963 году де­бю­ти­ро­вал на ки­но­сту­дии «Тад­жик­фильм» фильм «Де­ти Па­ми­ра» (по мо­ти­вам по­эмы «Ле­нин на Па­ми­ре» М. Мир­ша­ка­ра), пре­вра­тив ис­то­ри­ко-ре­во­люционный сце­на­рий для де­тей в тон­кий иро­нич­ный фильм с эле­мен­та­ми при­ми­ти­вист­ско­го сти­ля.

Став­ший ос­но­во­по­ла­гаю­щим в твор­че­ст­ве Мотыля прин­цип ост­ра­не­ния по­зво­лял ре­жис­сё­ру пре­вра­щать лю­бой сю­жет в прит­чу . В ред­ком для отечественного ки­но 1960-х годов. жан­ре ге­ро­ической ко­ме­дии сня­ты филь­мы «Же­ня, Же­неч­ка и "ка­тю­ша"» (1967 год, впер­вые трак­то­вал те­му Великой Отечественной вой­ны в па­ци­фи­ст­ском клю­че) и «Бе­лое солн­це пус­ты­ни» (1970 год; Государственная премия РФ, 1997 год; со­вмес­тил жан­ры луб­ка и вес­тер­на).

Во мно­гом пре­до­пре­де­лив­ший по­этическую сти­ли­сти­ку био­гра­фических ки­но­фан­та­зий 1970-х годов фильм о тра­ге­дии де­каб­ри­стов и их жён «Звез­да пле­ни­тель­но­го сча­стья» (1975) снят в жан­ре эле­гического ро­ман­са. В 1980-1990-х годах Мотыль соз­да­вал эк­ра­ни­за­ции литературных про­из­ве­де­ний: фильм «Лес» - гро­те­ско­во-фан­тас­ма­го­ричную трак­тов­ку пье­сы А.Н. Ост­ров­ско­го (1980 год, вы­шел в 1987 году), иро­ническую кар­ти­ну с мис­тической ин­то­на­ци­ей на те­мы рас­ска­зов А.П. Че­хо­ва «Не­ве­ро­ят­ное па­ри, или Ис­тин­ное про­ис­ше­ст­вие, бла­го­по­луч­но за­вер­шив­шее­ся сто лет на­зад» (1984, т/ф), ос­мыс­ли­ваю­щий тра­гичные со­бы­тия начала 1920-х годов т/ф «Жил-был Шиш­лов» (1987 год, по мо­ти­вам пье­сы «Мол­ва» А.Д. Са­лын­ско­го), филь­мы «Рас­ста­нем­ся - по­ка хо­ро­шие» (1991 год, по рас­ска­зу «Дуд­ка ста­ро­го Ха­са­на» Ф.А. Ис­кан­де­ра) и «Не­сут ме­ня ко­ни…» (1996 год, по по­вес­ти «Ду­эль» и другим про­из­ве­де­ни­ям Че­хо­ва).

В 2010 году Мотыль по­ста­вил со­ци­аль­но-ис­то­рический ки­но­ро­ман «Баг­ро­вый цвет сне­го­па­да». Ав­тор и со­ав­тор сце­на­ри­ев мно­гих сво­их филь­мов, а так­же филь­мов «Честь имею» (совместно с М.А. За­ха­ро­вым, 1987 год, режиссер О.С. Ту­ла­ев) и «Ох­ла­мон» (совместно с режиссером Э.Р. Ред­же­по­вым, 1993 год). В 1976-1985 годах художественный руководитель Сту­дии ху­дожественных филь­мов творческого объ­е­ди­не­ния «Эк­ран» Гос­те­ле­ра­дио СССР. В 1977-2004 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) пре­по­да­вал на Выс­ших кур­сах сце­на­ри­стов и ре­жис­сё­ров (в 1992-1998 годах и 2002-2004 годах художественный руководитель ре­жиссёр­ско­го от­де­ле­ния). С 1993 года ру­ко­во­ди­тель не­за­ви­си­мой сту­дии «Ари­он», с 2001 года - «Сту­дии Вла­ди­ми­ра Мо­ты­ля».

Сочинения:

В не­во­ле у строп­ти­во­го вы­мыс­ла // Ха­рак­тер в ки­но. М., 1974;

Син­тез ус­лов­но­сти и дос­то­вер­но­сти // Ки­но­па­но­ра­ма. М., 1977. Вып. 2;

Же­ня, Же­неч­ка и «ка­тю­ша». Сце­на­рий (совм. с Б. Ш. Окуд­жа­вой) // Окуд­жа­ва Б. Ш. Ка­п­ли Дат­ско­го ко­ро­ля. М., 1991.