МОТЫЛЬ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
МОТЫЛЬ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ - российский режиссёр, сценарист, Заслуженный деятель искусств РФ (1992), Народный артист РФ (2003).
В 1948 году окончил актёрское отделение Свердловского театрального училища, в 1957 году - историко-филологический факультет Уральского университета. В конце 1940-х - 1-й половины 1950-х годов режиссёр и актёр в театрах Свердловска, Нижнего Тагила и др.
В 1955-1957 годах главный режиссер Свердловского ТЮЗа. В 19571960 годах второй режиссёр на Свердловской киностудии. В 1963 году дебютировал на киностудии «Таджикфильм» фильм «Дети Памира» (по мотивам поэмы «Ленин на Памире» М. Миршакара), превратив историко-революционный сценарий для детей в тонкий ироничный фильм с элементами примитивистского стиля.
Ставший основополагающим в творчестве Мотыля принцип остранения позволял режиссёру превращать любой сюжет в притчу. В редком для отечественного кино 1960-х годов. жанре героической комедии сняты фильмы «Женя, Женечка и "катюша"» (1967 год, впервые трактовал тему Великой Отечественной войны в пацифистском ключе) и «Белое солнце пустыни» (1970 год; Государственная премия РФ, 1997 год; совместил жанры лубка и вестерна).
Во многом предопределивший поэтическую стилистику биографических кинофантазий 1970-х годов фильм о трагедии декабристов и их жён «Звезда пленительного счастья» (1975) снят в жанре элегического романса. В 1980-1990-х годах Мотыль создавал экранизации литературных произведений: фильм «Лес» - гротесково-фантасмагоричную трактовку пьесы А.Н. Островского (1980 год, вышел в 1987 году), ироническую картину с мистической интонацией на темы рассказов А.П. Чехова «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» (1984, т/ф), осмысливающий трагичные события начала 1920-х годов т/ф «Жил-был Шишлов» (1987 год, по мотивам пьесы «Молва» А.Д. Салынского), фильмы «Расстанемся - пока хорошие» (1991 год, по рассказу «Дудка старого Хасана» Ф.А. Искандера) и «Несут меня кони…» (1996 год, по повести «Дуэль» и другим произведениям Чехова).
В 2010 году Мотыль поставил социально-исторический кинороман «Багровый цвет снегопада». Автор и соавтор сценариев многих своих фильмов, а также фильмов «Честь имею» (совместно с М.А. Захаровым, 1987 год, режиссер О.С. Тулаев) и «Охламон» (совместно с режиссером Э.Р. Реджеповым, 1993 год). В 1976-1985 годах художественный руководитель Студии художественных фильмов творческого объединения «Экран» Гостелерадио СССР. В 1977-2004 годах (с перерывами) преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссёров (в 1992-1998 годах и 2002-2004 годах художественный руководитель режиссёрского отделения). С 1993 года руководитель независимой студии «Арион», с 2001 года - «Студии Владимира Мотыля».
Сочинения:
В неволе у строптивого вымысла // Характер в кино. М., 1974;
Синтез условности и достоверности // Кинопанорама. М., 1977. Вып. 2;
Женя, Женечка и «катюша». Сценарий (совм. с Б. Ш. Окуджавой) // Окуджава Б. Ш. Капли Датского короля. М., 1991.