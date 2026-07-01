МОТТА ДЖУЗЕППЕ

МОТТА ДЖУЗЕППЕ - швейцарский государственный и политический деятель.

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в университетах Фри­бу­ра, Мюн­хе­на и Гей­дель­бер­га (1889-1893 годы). В 1895-1899 годах ра­бо­тал ад­во­ка­том и но­та­риу­сом в Ай­ро­ло. С 1895 года член Боль­шо­го со­ве­та (пар­ла­мен­та) кан­то­на Ти­чи­но, вско­ре во­шёл в ру­ко­во­дство Ка­то­ли­че­ско -кон­сер­ва­тив­ной пар­тии Швей­ца­рии. С 1899 года член Национального со­ве­та Швей­ца­рии, вы­сту­пал за пе­ре­ход к про­пор­цио­наль­ной из­би­рательной сис­те­ме и вы­ра­бот­ку де­мо­кра­тического за­ко­но­да­тель­ст­ва по во­про­сам им­ми­гра­ции.

В 1908 году впер­вые вы­дви­нут кан­ди­датом в Фе­де­раль­ный со­вет Швей­ца­рии, в 1911 году из­бран в не­го при под­держ­ке всех пар­тий кан­то­на Ти­чи­но, не­смот­ря на про­ти­во­дей­ст­вие по­ли­ти­ков из не­мец­коя­зыч­ных швейцарских кан­то­нов, опа­сав­ших­ся рос­та итальянского на­цио­на­лиз­ма в стра­не. В 1912-1919 годы министерство фи­нан­сов и та­мо­жен.

Вско­ре по­сле все­об­щей стач­ки 1918 года стал од­ним из ав­то­ров так называемой по­ли­ти­ки со­ци­аль­ной со­ли­дар­но­сти, ко­то­рая долж­на бы­ла ог­ра­дить стра­ну от пра­во­го и ле­во­го ра­ди­ка­лиз­ма. В 1915 году, 1920 году, 1927 году, 1932 году и 1937 году пре­зи­дент, в 1914 году, 1919 году, 1926 году, 1931 году, 1936 году ви­це-пре­зи­дент Швей­ца­рии, в 1920-1940 годы воз­глав­лял так­же по­ли­тический де­пар­та­мент (министерство иностранных дел), гла­ва швейцарской де­ле­га­ции в Ли­ге На­ций, в 1924 году председатель Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи Ли­ги На­ций.

Со­дей­ст­во­вал при­зна­нию СССР де-юре, в апреле 1927 году стал од­ним из ини­циа­то­ров нор­ма­ли­за­ции советско-швейцарских от­но­ше­ний, ос­лож­нив­ших­ся по­сле убий­ст­ва в городе Ло­зан­на советского ди­пло­ма­тического пред­ста­ви­те­ля В.В. Во­ров­ско­го. В 1934 году вы­сту­пил про­тив при­ня­тия СССР в Ли­гу На­ций . Во внеш­ней по­ли­ти­ке основное вни­ма­ние уде­лял от­но­ше­ни­ям с Ита­ли­ей, в декабре 1936 года де-юре при­знал ок­ку­па­цию Ита­ли­ей Эфио­пии. Вы­сту­пал за со­хра­не­ние тор­го­вых и ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Гер­ма­ни­ей, до­би­ва­ясь от германского ру­ко­во­дства при­зна­ния ней­тра­ли­те­та Швей­ца­рии.