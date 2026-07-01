МОТТА ДЖУЗЕППЕ
МОТТА ДЖУЗЕППЕ - швейцарский государственный и политический деятель.
Получил юридическое образование в университетах Фрибура, Мюнхена и Гейдельберга (1889-1893 годы). В 1895-1899 годах работал адвокатом и нотариусом в Айроло. С 1895 года член Большого совета (парламента) кантона Тичино, вскоре вошёл в руководство Католическо-консервативной партии Швейцарии. С 1899 года член Национального совета Швейцарии, выступал за переход к пропорциональной избирательной системе и выработку демократического законодательства по вопросам иммиграции.
В 1908 году впервые выдвинут кандидатом в Федеральный совет Швейцарии, в 1911 году избран в него при поддержке всех партий кантона Тичино, несмотря на противодействие политиков из немецкоязычных швейцарских кантонов, опасавшихся роста итальянского национализма в стране. В 1912-1919 годы министерство финансов и таможен.
Вскоре после всеобщей стачки 1918 года стал одним из авторов так называемой политики социальной солидарности, которая должна была оградить страну от правого и левого радикализма. В 1915 году, 1920 году, 1927 году, 1932 году и 1937 году президент, в 1914 году, 1919 году, 1926 году, 1931 году, 1936 году вице-президент Швейцарии, в 1920-1940 годы возглавлял также политический департамент (министерство иностранных дел), глава швейцарской делегации в Лиге Наций, в 1924 году председатель Генеральной Ассамблеи Лиги Наций.
Содействовал признанию СССР де-юре, в апреле 1927 году стал одним из инициаторов нормализации советско-швейцарских отношений, осложнившихся после убийства в городе Лозанна советского дипломатического представителя В.В. Воровского. В 1934 году выступил против принятия СССР в Лигу Наций. Во внешней политике основное внимание уделял отношениям с Италией, в декабре 1936 года де-юре признал оккупацию Италией Эфиопии. Выступал за сохранение торговых и дипломатических отношений с Германией, добиваясь от германского руководства признания нейтралитета Швейцарии.