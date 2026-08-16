МОТОВИЛОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

МОТОВИЛОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ - российский скульп­тор.

Учил­ся у С.М. Вол­нухи­на и в московском ГСХМ - Вху­те­ма­се (1918-1921 годы) у С.Т. Ко­нён­ко­ва. Ра­бо­тал в Мо­ск­ве. Член АХРР (с 1925 года). Соз­да­вал стан­ко­вые скульп­ту­ры («Ме­тал­лург», брон­за, 1936 год, ГТГ; так­же порт­ре­ты).

В мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ных про­из­ве­де­ни­ях Мотовилова жан­ро­вая трак­тов­ка те­мы со­че­та­ет­ся с тон­ким чув­ст­вом ар­хи­тек­то­ни­ки, свя­зью с ан­самб­лем, де­ко­ра­ти­виз­мом пла­стических ре­ше­ний: рель­е­фы вход­ной ар­ки ВДНХ (1939), скульп­тур­ное оформ­ле­ние стан­ций Московского мет­ро­по­ли­те­на [«Элек­тро­за­вод­ская» (1942-1944 годы), «Ок­тябрь­ская-коль­це­вая», «Парк куль­ту­ры-коль­це­вая» (обе 1950 года), «Ком­со­моль­ская-коль­це­вая» (1951), «Про­спект Ми­ра» (1952), «Смо­лен­ская» (но­вая, 1953)], кон­ные ста­туи дон­ских ка­за­ков (ко­ва­ная медь) на шлю­зе № 15 и гран­ди­оз­ные рель­е­фы (це­мент; высота 11 м) на шлю­зе № 13 Вол­го-Дон­ско­го ка­на­ла имени В.И. Ле­ни­на (1950-1952), рель­еф на ат­ти­ке вы­сот­но­го зда­ния МГУ (из­вест­няк, 1953).

Ав­тор па­мят­ни­ков А.П. Че­хо­ву в Ме­ли­хо­ве (па­мят­ник-бюст, от­крыт в 1951 году) и Ял­те (открыт в 1953 году), М.И. Ку­ту­зо­ву в Смо­лен­ске (от­крыт в 1954 году), А.Н. Тол­сто­му в Мо­ск­ве (от­крыт в 1957 году; все - брон­за, гра­нит), Н.А. Не­кра­со­ву в Яро­слав­ле (от­крыт в 1958 году, брон­за, из­вест­няк). Пре­пода­вал в МВХПУ (1945-1963 годы; профессор с 1953 года). Государственная премия СССР (1950). Его дочь - скульп­тор На­та­лия Ге­ор­ги­ев­на Мо­то­ви­ло­ва (родилась в 1940 году).