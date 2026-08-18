МОТЕРУЭЛЛ РОБЕРТ
МОТЕРУЭЛЛ РОБЕРТ - американский живописец, график.
Изучал литературу, философию и психологию в Станфордском, затем в Гарвардском университетах. В 1938-1939 годы посетил Париж, где увлёкся современной живописью, решив стать художником. В Колумбийском университете изучал историю искусства (1940-1941 годы) под руководством М. Шапиро. В это же время познакомился с Р. Матта и группой сюрреалистов, эмигрировавших в США во время войны. От сюрреализма им был воспринят принцип психического автоматизма, фиксирующий деятельность подсознания.
Это нашло отражение в первой значительной работе художника - серии рисунков «Мексиканская тетрадь» (1941). Став одним из ведущих мастеров абстрактного экспрессионизма (наряду с Дж. Поллоком, Ф. Клайном и другими), использовал метод автоматического письма, получившего впоследствии название «живопись действия». Для его живописи характерны крупные формы чёрного цвета, прямолинейные или скруглённые, наложенные на обширные холсты широким жестом.
Нередко наполнял свои абстрактные полотна историческими, литературными, общественно-политическими ассоциациями. Среди наиболее известных работ - большая серия (свыше 140 полотен) «Элегии для Испанской республики» (начата в 1949 году), своего рода реквием по погибшим в гражданской войне в Испании. Серия «Открытые» (1968-1972 годы) строится на масштабных плоскостях ровного цвета, прорезанных тонкими линиями рисунка. В малых картинах 1950-1960-х годов проявилось лирическое начало (серия «Je t’aime», 1954-1958 годы); пейзажные циклы («Летние огни» и «Рядом с морем») выполнены частично в технике коллажа. В это время художник много работал в техниках литографии, офорта, цветной акватинты.
Преподавал (в том числе в Колумбийском университете). Писал статьи для различных периодических изданий, издавал журнал «Possibilities» (с 1947 года), подготовил к печати серию «Документов современного искусства» (1944-1961 годы), в том числе антологию «Художники и поэты дадаизма» (1951), сыгравшую важную роль в формировании авангардных движений 1960-х годов.
Сочинения:
The writings. Berk., 2007.