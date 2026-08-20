МОСУЛЬСКИЙ ВОПРОС Мосульский вопрос — территориальный спор о принадлежности Мосульского вилайета между Британской империей и Турцией в 1920-е.

Мосульский вопрос — территориальный спор о принадлежности Мосульского вилайета между Британской империей и Турцией в 1920-е. Великобритания, чтобы оставить за собой стратегически важный вилайет, оккупированный ею в нарушение Мудросского перемирия 1918 , добилась отказа Франции от притязаний на Мосул (основывавшихся на Сайкса — Пико соглашении 1916 ), в обмен на обещание передать ей Киликию , оккупированную британцами, и допустить ее к участию в британской «Тёркиш петролеум компани», что закрепила Сан-Ремо конференция 1920 и англо-французская конвенция в декабре 1920. Не признав Севрского мирного договора 1920 , присоединившего Мосул к мандатной территории Ирак, Великое национальное собрание под председательством Мустафы Кемаля (будущего Ататюрка) потребовало сохранить за Турцией все земли, входившие в ее состав по условиям Мудросского перемирия. С опорой на ряд курдских вождей оно двинуло свои силы к Рании, вынудив англо-индийские подразделения и ассирийские батальоны в сентябре 1922 оставить Равандуз, а затем и Койсанджак. В октябре ассирийцы при поддержке части курдов отбросили турецкие соединения от Амадии и очистили от них Барзан. Хотя турки, сделав своим плацдармом Раван­дуз (который удерживали до апреля 1923), интенсивно вооружали местных курдов и туркоманов, ассирийцам благодаря британской авиации удалось отбить Койсанджак.

На Лозаннской мирной конференции британская дипломатия, заручившись поддержкой Вашингтона в обмен на выделение американским компаниям 20 % доходов от мосульской нефти, противопоставила заявлениям Анкары план создания ассиро-курдского государства. Стороны договорились о том, что пограничная черта будет определена в 9-месячный срок, по истечении которого вопрос перейдет в ведение Лиги Наций. Хотя ассирийское сообщество получило от Великобритании заверения в том, что для его существования в Ираке будут созданы все необходимые условия, мусульмане Мосула и Киркука, опасаясь возможного учреждения «ассиро-халдейского» самоуправления, враждебно встречали беженцев (кровавые столкновения августа 1923 и мая 1924). После провала англо-турецких переговоров апреля — июня 1924 М. в. обсуждался в августе на конференции Лиги Наций в Стамбуле, где в ответ на требование включить в состав Ирака Хаккяри турецкая делегация подтвердила претензии на Мосул. В сентябре «королевские ВВС» вновь помогли ассирийским батальонам и другим ополченцам отбросить турецкие отряды, углубившиеся на территорию вилайета. В октябре — ноябре учрежденная Советом Лиги Наций демаркационная комиссия определила «Брюссельскую линию» между Ираком и Турцией (фактический рубеж на июль 1923), а в июле 1925 рекомендовала ассирийцам вернуться в Хаккяри на условиях традиционной автономии. В положении, когда Великобритания, при поддержке Франции и Италии, угрожала правительству кемалистов войной, Гаагский трибунал в декабре подтвердил «Брюссельское» разграничение: в состав Ирака включался Мосул, в состав Турции — Хаккяри, куда ассирийцам запрещалось возвращаться. В июне 1926 англо-ирако-турецкий договор окончательно закрепил «Брюссельскую линию» (с небольшими изменениями) в качестве пограничной черты.

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