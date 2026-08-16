МОСТРАС КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

МОСТРАС КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ - российский скри­пач, пе­да­гог, Заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1937 год).

В 1914 году окон­чил Му­зы­каль­но-дра­ма­тическое училище Московского фи­лар­мо­нического общества по клас­су Б.О. Си­бо­ра, в 1914-1922 годы пре­по­да­вал там же. В 1918-1919 годах уча­ст­ник Квар­те­та имени В.И. Ле­ни­на (Мо­ск­ва). В 1922-1932 годах член ху­дожественного со­ве­та и один из ру­ко­во­ди­те­лей Пер­сим­фан­са. В 1922-1941 годах и 1943-1965 годах пре­по­да­вал в Московской консерватории (с 1927 года профессор, с 1936 года заведующий ка­фед­рой).

Наи­боль­шее зна­че­ние име­ет его пе­да­го­гическая и на­учно-ме­то­дическую дея­тель­ность. Сре­ди уче­ни­ков: И.А. Га­ла­мян (США), М.С. Ко­зо­лу­по­ва, М.Н. Тэ­ри­ан, М.Л. Яшви­ли. Ав­тор этю­дов, транс­крип­ций для скрип­ки, ре­дак­ций Кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром П.И. Чай­ков­ско­го (1947 год, совместно с Д.Ф. Ой­ст­ра­хом), Со­нат и пар­тит для скрип­ки со­ло И.С. Ба­ха (1963).

Сочинения:

Рит­ми­че­ская дис­ци­п­ли­на скри­па­ча. М.; Л., 1951;

Ди­на­ми­ка в скри­пич­ном ис­кус­ст­ве. М., 1956;

Сис­те­ма до­маш­них за­ня­тий скри­па­ча. М., 1956;

Ме­то­ди­че­ские ком­мен­та­рии к «24 ка­при­сам» для скрип­ки со­ло Н. Па­га­ни­ни. М., 1959;

Ин­то­на­ция на скрип­ке. 2-е изд. М., 1962.