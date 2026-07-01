МОСТАГАНЕМ
МОСТАГАНЕМ - город на северо-западе Алжира, административный центр вилайи Мостаганем.
Насчитывает 158,4 тысяч человек (2012). Расположен на берегу залива Арзев Средиземного моря. Основан в XI веке. В 1516 году захвачен Хайраддином Барбароссой, вошёл в состав Османской империи. В XVI-XVII - один из центров пиратства на Средиземном море. В 1833-1962 годы под властью Франции.
В старейшей северо-восточной части города, разделённой надвое долиной реки (вади) Айн-Сефра, сохранились: крепость эль-Мехаль (1082 год; перестроена), мечеть Абу-ль-Хасана (мечеть Меринидов, 1340-1341 годы), так называемая турецкая крепость (Восточная; XVI век, перестроена в XIX веке), дом каида эпохи турецкого владычества (Дар-эль-Каид; ныне Музей народного искусства). Юго-западная часть, примыкающая к порту, преимущественно застроена в колониальную эпоху: жилые дома в русле эклектизма 2-й половины XIX - начала XX веков, церковь Сен-Жан-Батист в стиле классицизма (1839 год; пристройка с восточной стороны начала XX века, под влиянием О. Перре; перестроена в мечеть Бадр), а также Ратуша (1927 год, архитектор Ш.А. Монталан) и другие общественные здания в стиле ар деко. Университет имени Абд аль-Хамида Бен Бадиса (1978 год). С конца 1960-х годов в Мостаганеме проводится Национальный фестиваль любительских театров.
Порт Мостаганема специализируется на перевалке разнообразных грузов (продукты питания, автомобили, стальные трубы и другое). Морское рыболовство. Предприятия торговли, пищевой, металлообрабатывающей промышленности; производство строительных материалов и другое.