МОСТАГАНЕМ

МОСТАГАНЕМ - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ал­жи­ра , административный центр ви­лайи Мос­та­га­нем.

Насчитывает 158,4 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу залива Ар­зев Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Ос­но­ван в XI веке. В 1516 году за­хва­чен Хай­рад­ди­ном Бар­ба­рос­сой, во­шёл в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии . В XVI-XVII - один из цен­тров пи­рат­ст­ва на Сре­ди­зем­ном мо­ре. В 1833-1962 годы под вла­стью Фран­ции.

В ста­рей­шей северо-восточной час­ти го­ро­да, раз­де­лён­ной на­двое долиной реки (ва­ди) Айн-Сеф­ра, со­хра­ни­лись: кре­пость эль-Ме­халь (1082 год; пе­ре­строе­на), ме­четь Абу-ль-Ха­са­на (ме­четь Ме­ри­ни­дов, 1340-1341 годы), так называемая ту­рец­кая кре­пость (Вос­точ­ная; XVI век, пе­ре­строе­на в XIX веке), дом каида эпо­хи турецкого вла­ды­че­ст­ва (Дар-эль-Ка­ид; ны­не Му­зей народного искусства). Юго-западная часть, при­мы­каю­щая к пор­ту, пре­имущественно за­строе­на в ко­ло­ниаль­ную эпо­ху: жи­лые до­ма в рус­ле эк­лек­тиз­ма 2-й половины XIX - начала XX веков, церковь Сен-Жан-Ба­тист в сти­ле клас­си­циз­ма (1839 год; при­строй­ка с восточной сто­ро­ны начала XX века, под влия­ни­ем О. Пер­ре; пе­ре­строе­на в ме­четь Бадр), а так­же Ра­ту­ша (1927 год, архитектор Ш.А. Мон­та­лан) и другие об­щественные зда­ния в сти­ле ар де­ко. Университет имени Абд аль-Ха­ми­да Бен Ба­ди­са (1978 год). С конца 1960-х годов в Мостаганеме про­во­дит­ся Национальный фес­ти­валь лю­би­тель­ских те­ат­ров.

Порт Мостаганема спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пе­ре­вал­ке раз­но­об­раз­ных гру­зов (про­дук­ты пи­та­ния, ав­то­мо­би­ли, сталь­ные тру­бы и другое). Морское ры­бо­лов­ст­во. Пред­при­ятия тор­гов­ли, пи­ще­вой, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности; про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов и другое.

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