МОСТ (СООРУЖЕНИЕ)

МОСТ - мо­сто­вое со­ору­же­ние, пред­на­зна­чен­ное для про­пус­ка транс­порт­ных пу­тей че­рез вод­ные пре­гра­ды.

По на­зна­че­нию раз­ли­ча­ют Мочты: ав­то­до­рож­ные (для про­пус­ка всех ви­дов транс­порт­ных средств, дви­жу­щих­ся по ав­то­мо­биль­ным до­ро­гам, а так­же пе­ше­хо­дов), же­лез­но­до­рож­ные , го­род­ские (для всех ви­дов городских транс­порт­ных средств: ав­то­мо­би­лей, трол­лей­бу­сов, трам­ва­ев, мет­ро, а так­же пе­ше­хо­дов), пе­ше­ход­ные (толь­ко для пе­ше­хо­дов), со­вме­щён­ные (для ав­то­мо­би­лей и по­ез­дов), спе­ци­аль­ные (для тру­бо­про­во­дов, си­ло­вых ка­бе­лей и тому подобное). По ти­пу при­ме­няе­мых опор вы­де­ля­ют Мосты на жё­ст­ких опо­рах, пе­ре­даю­щих че­рез фун­да­мен­ты на­груз­ку от про­лёт­ных строе­ний не­по­сред­ствен­но грун­ту, и на пла­ву­чих опо­рах, пе­ре­даю­щих на­груз­ку на во­ду (на­плав­ные Мосты на пон­то­нах или бар­жах).

Раз­ли­ча­ют Мосты не­под­виж­ные (про­лёт­ное строе­ние все­гда за­ни­ма­ет по от­но­ше­нию к опо­рам не­из­мен­ное по­ло­же­ние) и раз­вод­ные (для про­пус­ка су­дов уст­раи­ва­ют специальный раз­вод­ной про­лёт - с по­во­ро­том от­но­си­тель­но опор в вер­ти­каль­ной плос­ко­сти по­ло­вин про­лёт­но­го строе­ния или подъ­ё­мом про­лёт­но­го строе­ния на не­об­хо­ди­мую вы­со­ту). Раз­вод­ные Мосты стро­ят, ко­гда не­воз­мож­но или эко­но­ми­че­ски не­вы­год­но под­нять уро­вень про­ез­да над ре­кой на вы­со­ту, дос­та­точ­ную для про­пус­ка су­дов. Су­ще­ст­вен­ный не­до­ста­ток та­ких Мостов - не­из­беж­ность пе­ре­ры­вов в дви­же­нии по ним и по ре­ке.

В за­ви­си­мо­сти от основного при­ме­няе­мо­го ма­те­риа­ла Мосты бы­ва­ют де­ре­вян­ные, ме­тал­лические, ста­ле­же­ле­зо­бе­тон­ные, же­ле­зо­бе­тон­ные, бе­тон­ные и ка­мен­ные. Оп­ре­де­ляю­щим яв­ля­ет­ся ма­те­ри­ал про­лёт­но­го строе­ния, по­это­му, например, к ме­тал­ли­че­ским от­но­сят­ся Мосты с ме­тал­лическими про­лёт­ны­ми строе­ния­ми не­за­ви­си­мо от то­го, из ка­ко­го ма­те­риа­ла вы­пол­не­ны опо­ры. Вид ма­те­риа­ла су­ще­ст­вен­но влия­ет на кон­ст­рук­тив­ную фор­му про­лёт­но­го строе­ния Моста и на спо­соб его воз­ве­де­ния. По ста­тичной схе­ме про­лёт­ных строе­ний раз­ли­ча­ют Мосты ба­лоч­ные - раз­рез­ные, не­раз­рез­ные и кон­соль­ные; ароч­ные - с раз­ны­ми уров­ня­ми по­ло­же­ния про­ез­жей час­ти; рам­ные, ви­ся­чие и ван­то­вые; ком­би­ни­ро­ван­ные, в ко­то­рых при­ме­ня­ют­ся раз­но­об­раз­ные со­че­та­ния сис­тем пер­вых двух групп мос­тов.

По уров­ню рас­по­ло­же­ния про­ез­жей час­ти раз­ли­ча­ют Мосты с ез­дой по­вер­ху (про­ез­жая часть рас­по­ло­же­на на верх­нем уров­не про­лёт­но­го строе­ния), по­ни­зу (про­ез­жая часть - на уров­не ни­за про­лёт­но­го строе­ния), по­се­ре­ди­не (про­ез­жая часть на­хо­дит­ся в сред­ней по вы­со­те час­ти про­лёт­но­го строе­ния). По­ло­же­ние про­ез­жей час­ти Моста су­ще­ст­вен­но влия­ет на его кон­ст­рук­тив­ное ре­ше­ние и на ус­ло­вия впи­сы­ва­ния Моста в ланд­шафт.

Так, при ез­де по­ни­зу в по­пе­реч­ном се­че­нии про­лёт­но­го строе­ния при­ме­ня­ют­ся толь­ко 2 ши­ро­ко рас­став­лен­ные главные бал­ки или фер­мы, что вы­зы­ва­ет ус­лож­не­ние про­ез­жей час­ти. Ус­лож­ня­ет­ся и сис­те­ма свя­зей для обес­пе­че­ния ус­той­чи­во­сти верх­них поя­сов ферм. Од­на­ко про­лёт­ное строе­ние с ез­дой по­ни­зу час­то бы­ва­ет пред­поч­ти­тель­нее с ар­хи­тек­тур­ной точ­ки зре­ния, осо­бен­но в рав­нин­ной ме­ст­но­сти, так как име­ет зна­чи­тель­но мень­шую стро­ит. вы­со­ту по срав­не­нию с про­лёт­ным строе­ни­ем с ез­дой по­вер­ху. По рас­по­ло­же­нию про­лёт­ных строе­ний от­но­си­тель­но го­ри­зон­та вы­со­ких вод Мосты под­раз­де­ля­ют­ся на вы­со­ко­вод­ные (про­лёт­ные строе­ния на­хо­дят­ся над ре­кой на уров­не, обес­пе­чи­ваю­щем про­пуск па­вод­ко­вых вод и ле­до­хо­да), низ­ко­вод­ные (про­лёт­ные строе­ния за­то­п­ля­ют­ся при про­хо­де вы­со­ких вод, обыч­но это вре­мен­ные Моств) и под­вод­ные (про­лёт­ные строе­ния рас­по­ла­га­ют­ся под во­дой на глу­би­не, обес­пе­чи­ваю­щей дви­же­ние ав­то­мо­би­лей вброд, при­ме­ня­ют­ся с це­лью обес­пе­че­ния скрыт­но­сти их по­ло­же­ния и по­вы­ше­ния их жи­ву­че­сти в пе­ри­од во­енный дей­ст­вий).

По ши­ри­не про­ез­жей час­ти раз­ли­ча­ют Мосты с различным чис­лом по­лос дви­же­ния в обо­их на­прав­ле­ни­ях. Чис­ло по­лос дви­же­ния (2-8 и бо­лее) за­ви­сит от ка­те­го­рии до­ро­ги или ма­ги­ст­ра­ли, на ко­то­рой на­хо­дит­ся Мост. По дли­не раз­де­ля­ют на ма­лые (до 25 метров), сред­ние (25-100 метров), боль­шие (бо­лее 100 метров, а так­же дли­ной ме­нее 100 метров, но с од­ним из про­лё­тов бо­лее 60 метров) и вне­класс­ные, к ко­то­рым от­но­сят­ся Мосты дли­ной бо­лее 500 метров или с од­ним из про­лё­тов бо­лее 150 метров. Это, как пра­ви­ло, ван­то­вые, ви­ся­чие, рам­ные или ароч­ные Мосты с 4 и бо­лее по­ло­са­ми дви­же­ния.

Кон­ст­рук­тив­ное ре­ше­ние Моста за­ви­сит от ши­ри­ны, глу­би­ны, ско­ро­сти те­че­ния во­до­то­ка, ви­да грун­тов на его дне и в пой­мен­ной час­ти, ус­ло­вий ле­до­хо­да, тре­бо­ва­ний су­до­ход­ст­ва. Основные па­ра­мет­ры Моста, ус­та­нав­ли­вае­мые в про­цес­се про­ек­ти­ро­ва­ния с учё­том его на­зна­че­ния и ус­ло­вий мес­та рас­по­ло­же­ния: дли­на - рас­стоя­ние ме­ж­ду на­ча­лом и кон­цом Моста, из­ме­рен­ное по его оси [на­ча­ло (ко­нец) Моста - пер­вая (по­след­няя) по хо­ду от­счё­та ки­ло­мет­ра­жа точ­ка пе­ре­се­че­ния ли­нии, со­еди­няю­щей кон­цы от­крыл­ков ус­тоя или других ви­ди­мых кон­ст­рук­тив­ных эле­мен­тов ус­тоя, или про­лёт­но­го строе­ния с осью Моста, без учё­та пе­ре­ход­ных плит]; от­вер­стие Моста - го­ри­зон­таль­ный раз­мер ме­ж­ду внутренними гра­ня­ми ус­то­ев или ко­ну­са­ми на­сы­пи, из­ме­рен­ный при рас­чёт­ном уров­не вы­со­ких вод с ис­клю­чени­ем тол­щи­ны про­ме­жу­точ­ных опор, оп­ре­де­ля­ет­ся гид­рав­лическими рас­чё­та­ми.

Вы­со­та Моста - рас­стоя­ние от уров­ня про­ез­жей час­ти по оси Моста до уров­ня ме­жен­ных вод; сво­бод­ная вы­со­та под Мостом - рас­стоя­ние ме­ж­ду ни­зом про­лёт­ных строе­ний и уров­нем вы­со­ких вод или рас­чёт­ным су­до­ход­ным уров­нем (ес­ли есть су­до­ход­ст­во); вы­со­та опо­ры - рас­стоя­ние от её вер­ха до грун­та; строи­тель­ная вы­со­та про­лёт­но­го строе­ния - рас­стоя­ние от по­верх­но­сти про­ез­жей час­ти до са­мых ниж­них час­тей про­лёт­но­го строе­ния; рас­чёт­ный про­лёт - рас­стоя­ние ме­ж­ду ося­ми опор­ных час­тей про­лёт­но­го строе­ния на смеж­ных опо­рах; ши­ри­на Моста - рас­стоя­ние ме­ж­ду пе­ри­ла­ми в све­ту; ши­ри­на про­лёт­но­го строе­ния - рас­стоя­ние ме­ж­ду ося­ми край­них глав­ных ба­лок или ферм; ши­ри­на про­ез­жей час­ти - рас­стоя­ние ме­ж­ду внутренними кром­ка­ми по­лос безо­пас­но­сти; ши­ри­на ез­до­во­го по­лот­на, или га­ба­рит про­ез­да, - рас­стоя­ние ме­ж­ду ог­ра­ж­де­ния­ми; уро­вень вы­со­ких вод (УВВ) - наи­выс­ший уро­вень во­ды в ре­ке в мес­те мос­то­во­го пе­ре­хо­да, ко­то­рый оп­ре­де­ля­ют по мно­го­лет­ним дан­ным гид­ро­мет­рических на­блю­де­ний с различной сте­пе­нью обес­пе­чен­но­сти для Моста на до­ро­гах различных ка­те­го­рий; рас­чёт­ный су­до­ход­ный уро­вень (РСУ) - наи­выс­ший уро­вень во­ды в ре­ке в су­до­ход­ный пе­ри­од (обыч­но не­сколь­ко ни­же УВВ); уро­вень ме­жен­ных вод (УМВ) - средний уро­вень во­ды в ре­ке в пе­ри­од ме­ж­ду па­вод­ка­ми.

Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия и со­вер­шен­ст­во­ва­ния Мостов обыч­но оп­ре­де­ля­ют­ся не­обхо­ди­мо­стью уве­ли­че­ния их про­лё­тов, ши­ро­ким вне­дре­ни­ем вы­со­ко­проч­ных ма­те­риа­лов, соз­да­ни­ем но­вых кон­ст­рук­тив­ных форм и ме­то­дов рас­чё­та, при­ме­не­ни­ем но­вых спо­со­бов строи­тель­ст­ва, а так­же по­ста­нов­кой и ре­ше­ни­ем ам­би­ци­оз­ных за­дач (например, пла­ны строи­тель­ст­ва Моста че­рез Бе­рин­гов и Гиб­рал­тар­ский про­ли­вы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)