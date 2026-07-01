МОСТ (СООРУЖЕНИЕ)
МОСТ - мостовое сооружение, предназначенное для пропуска транспортных путей через водные преграды.
По назначению различают Мочты: автодорожные (для пропуска всех видов транспортных средств, движущихся по автомобильным дорогам, а также пешеходов), железнодорожные, городские (для всех видов городских транспортных средств: автомобилей, троллейбусов, трамваев, метро, а также пешеходов), пешеходные (только для пешеходов), совмещённые (для автомобилей и поездов), специальные (для трубопроводов, силовых кабелей и тому подобное). По типу применяемых опор выделяют Мосты на жёстких опорах, передающих через фундаменты нагрузку от пролётных строений непосредственно грунту, и на плавучих опорах, передающих нагрузку на воду (наплавные Мосты на понтонах или баржах).
Различают Мосты неподвижные (пролётное строение всегда занимает по отношению к опорам неизменное положение) и разводные (для пропуска судов устраивают специальный разводной пролёт - с поворотом относительно опор в вертикальной плоскости половин пролётного строения или подъёмом пролётного строения на необходимую высоту). Разводные Мосты строят, когда невозможно или экономически невыгодно поднять уровень проезда над рекой на высоту, достаточную для пропуска судов. Существенный недостаток таких Мостов - неизбежность перерывов в движении по ним и по реке.
В зависимости от основного применяемого материала Мосты бывают деревянные, металлические, сталежелезобетонные, железобетонные, бетонные и каменные. Определяющим является материал пролётного строения, поэтому, например, к металлическим относятся Мосты с металлическими пролётными строениями независимо от того, из какого материала выполнены опоры. Вид материала существенно влияет на конструктивную форму пролётного строения Моста и на способ его возведения. По статичной схеме пролётных строений различают Мосты балочные - разрезные, неразрезные и консольные; арочные - с разными уровнями положения проезжей части; рамные, висячие и вантовые; комбинированные, в которых применяются разнообразные сочетания систем первых двух групп мостов.
По уровню расположения проезжей части различают Мосты с ездой поверху (проезжая часть расположена на верхнем уровне пролётного строения), понизу (проезжая часть - на уровне низа пролётного строения), посередине (проезжая часть находится в средней по высоте части пролётного строения). Положение проезжей части Моста существенно влияет на его конструктивное решение и на условия вписывания Моста в ландшафт.
Так, при езде понизу в поперечном сечении пролётного строения применяются только 2 широко расставленные главные балки или фермы, что вызывает усложнение проезжей части. Усложняется и система связей для обеспечения устойчивости верхних поясов ферм. Однако пролётное строение с ездой понизу часто бывает предпочтительнее с архитектурной точки зрения, особенно в равнинной местности, так как имеет значительно меньшую строит. высоту по сравнению с пролётным строением с ездой поверху. По расположению пролётных строений относительно горизонта высоких вод Мосты подразделяются на высоководные (пролётные строения находятся над рекой на уровне, обеспечивающем пропуск паводковых вод и ледохода), низководные (пролётные строения затопляются при проходе высоких вод, обычно это временные Моств) и подводные (пролётные строения располагаются под водой на глубине, обеспечивающей движение автомобилей вброд, применяются с целью обеспечения скрытности их положения и повышения их живучести в период военный действий).
По ширине проезжей части различают Мосты с различным числом полос движения в обоих направлениях. Число полос движения (2-8 и более) зависит от категории дороги или магистрали, на которой находится Мост. По длине разделяют на малые (до 25 метров), средние (25-100 метров), большие (более 100 метров, а также длиной менее 100 метров, но с одним из пролётов более 60 метров) и внеклассные, к которым относятся Мосты длиной более 500 метров или с одним из пролётов более 150 метров. Это, как правило, вантовые, висячие, рамные или арочные Мосты с 4 и более полосами движения.
Конструктивное решение Моста зависит от ширины, глубины, скорости течения водотока, вида грунтов на его дне и в пойменной части, условий ледохода, требований судоходства. Основные параметры Моста, устанавливаемые в процессе проектирования с учётом его назначения и условий места расположения: длина - расстояние между началом и концом Моста, измеренное по его оси [начало (конец) Моста - первая (последняя) по ходу отсчёта километража точка пересечения линии, соединяющей концы открылков устоя или других видимых конструктивных элементов устоя, или пролётного строения с осью Моста, без учёта переходных плит]; отверстие Моста - горизонтальный размер между внутренними гранями устоев или конусами насыпи, измеренный при расчётном уровне высоких вод с исключением толщины промежуточных опор, определяется гидравлическими расчётами.
Высота Моста - расстояние от уровня проезжей части по оси Моста до уровня меженных вод; свободная высота под Мостом - расстояние между низом пролётных строений и уровнем высоких вод или расчётным судоходным уровнем (если есть судоходство); высота опоры - расстояние от её верха до грунта; строительная высота пролётного строения - расстояние от поверхности проезжей части до самых нижних частей пролётного строения; расчётный пролёт - расстояние между осями опорных частей пролётного строения на смежных опорах; ширина Моста - расстояние между перилами в свету; ширина пролётного строения - расстояние между осями крайних главных балок или ферм; ширина проезжей части - расстояние между внутренними кромками полос безопасности; ширина ездового полотна, или габарит проезда, - расстояние между ограждениями; уровень высоких вод (УВВ) - наивысший уровень воды в реке в месте мостового перехода, который определяют по многолетним данным гидрометрических наблюдений с различной степенью обеспеченности для Моста на дорогах различных категорий; расчётный судоходный уровень (РСУ) - наивысший уровень воды в реке в судоходный период (обычно несколько ниже УВВ); уровень меженных вод (УМВ) - средний уровень воды в реке в период между паводками.
Перспективы развития и совершенствования Мостов обычно определяются необходимостью увеличения их пролётов, широким внедрением высокопрочных материалов, созданием новых конструктивных форм и методов расчёта, применением новых способов строительства, а также постановкой и решением амбициозных задач (например, планы строительства Моста через Берингов и Гибралтарский проливы).