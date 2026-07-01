МОСТ (ОБЪЕДИНЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ)
МОСТ - объединение немецких художников, положившее начало экспрессионизму.
Основано в 1905 году студентами архитектурного факультета Высшей технической школы в Дрездене Ф. Блейлем, Э. Хеккелем, Э.Л. Кирхнером и К. Шмидт- Ротлуфом. В последующие годы к ним присоединились М. Пехштейн, Э. Нольде, О. Мюллер, К. Амьет (Швейцария), А. Галлен-Каллела, Б. Кубишта (Чехия), К. Ван Донген. Мост, изображавшийся на всей печатной продукции группы, символизировал переход от старого искусства к новому, а также связи между авангардными направлениями разных стран. В кратком манифесте 1906 участники «Моста» заявляли о своих намерениях - отринуть устаревшие каноны, подготовить почву для будущего, вовлечь молодые силы в создание искусства, отражающего современность.
Стилистические особенности живописи мастеров «Моста» - яркие, насыщенные цвета, ломкие контуры, тяготение к уплощению объёмов и пространства. Характерные темы - обнажённая натура, портреты, пейзажи и виды современного города, уличные сценки. Эта художественная система складывалась под воздействием искусства югендстиля, постимпрессионизма (особенно Винсента Ван Гога и Поля Гогена), фовизма, а также пластики Африки и Океании, средневекогового искусства Германии.
В идейном плане было значительно влияние философии Ф. Ницше. Важная сфера деятельности «Моста» - печатная графика. В гравюре на дереве и металле, в литографии художники стремились возродить национальную традицию, воссоздать стилистику старинной немецкой гравюры (плоскостность, лаконичность угловатого контура, экспрессивные деформации). Печатная графика мыслилась ими как самостоятельный вид искусства и выпускалась в виде отдельных листов, собранных в альбом (эти портфолио дарились критикам, коллекционерам, спонсорам). В 1911 году учредители «Моста» переместились из Дрездена в Берлин; в 1913 году было объявлено о роспуске объединения. В 1964 году по инициативе К. Шмидт-Ротлуфа в Берлине был создан музей объединения «Мост».