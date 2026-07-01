МОСТ (ОБЪЕДИНЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ)

МОСТ - объ­е­ди­не­ние немецких ху­дож­ни­ков, по­ло­жив­шее на­ча­ло экс­прес­сио­низ­му.

Ос­но­ва­но в 1905 году сту­ден­та­ми ар­хитектурного факультета Выс­шей тех­нической шко­лы в Дрез­де­не Ф. Блей­лем, Э. Хек­ке­лем, Э.Л. Кирх­не­ром и К. Шмидт- Рот­лу­фом. В по­сле­дую­щие го­ды к ним при­сое­ди­ни­лись М. Пех­штейн, Э. Ноль­де, О. Мюл­лер, К. Амь­ет (Швей­ца­рия), А. Гал­лен-Кал­ле­ла, Б. Ку­биш­та (Че­хия), К. Ван Дон­ген ​. Мост, изо­бра­жав­ший­ся на всей пе­чат­ной про­дук­ции груп­пы, сим­во­ли­зи­ро­вал пе­ре­ход от ста­ро­го искусства к но­во­му, а так­же свя­зи ме­ж­ду аван­гард­ны­ми на­прав­ле­ния­ми раз­ных стран. В крат­ком ма­ни­фе­сте 1906 уча­ст­ни­ки «Моста» за­яв­ля­ли о сво­их на­ме­ре­ни­ях - от­ри­нуть ус­та­рев­шие ка­но­ны, под­го­то­вить поч­ву для бу­ду­ще­го, во­влечь мо­ло­дые си­лы в соз­да­ние искусства, от­ра­жаю­ще­го со­вре­мен­ность.

Сти­ли­стические осо­бен­но­сти жи­во­пи­си мас­те­ров «Моста» - яр­кие, на­сы­щен­ные цве­та, лом­кие кон­ту­ры, тя­го­те­ние к уп­ло­ще­нию объ­ё­мов и про­стран­ст­ва. Ха­рак­тер­ные те­мы - об­на­жён­ная на­ту­ра, порт­ре­ты, пей­за­жи и ви­ды современного го­ро­да, улич­ные сцен­ки. Эта ху­дожественная сис­те­ма скла­ды­ва­лась под воз­дей­ст­ви­ем искусства юген­д­сти­ля, пост­им­прес­сио­низ­ма (осо­бен­но Винсента Ван Го­га и Поля Го­ге­на ), фо­виз­ма, а так­же пла­сти­ки Аф­ри­ки и Океа­нии, средневекогового искусства Гер­ма­нии.

В идей­ном пла­не бы­ло зна­чи­тель­но влия­ние фи­ло­со­фии Ф. Ниц­ше. Важ­ная сфе­ра дея­тель­но­сти «Моста» - пе­чат­ная гра­фи­ка. В гра­вю­ре на де­ре­ве и ме­тал­ле, в ли­то­гра­фии ху­дож­ни­ки стре­ми­лись воз­ро­дить национальную тра­ди­цию, вос­соз­дать сти­ли­сти­ку ста­рин­ной немецкой гра­вю­ры (пло­ско­ст­ность, ла­ко­нич­ность уг­ло­ва­то­го кон­ту­ра, экс­прес­сив­ные де­фор­ма­ции). Пе­чат­ная гра­фи­ка мыс­ли­лась ими как са­мо­сто­ятельный вид искусства и вы­пус­ка­лась в ви­де отдельных лис­тов, со­б­ран­ных в аль­бом (эти порт­фо­лио да­ри­лись кри­ти­кам, кол­лек­цио­не­рам, спон­со­рам). В 1911 году уч­ре­ди­те­ли «Моста» пе­ре­мес­ти­лись из Дрез­де­на в Бер­лин; в 1913 году бы­ло объ­яв­ле­но о рос­пус­ке объ­е­ди­не­ния. В 1964 году по ини­циа­ти­ве К. Шмидт-Рот­лу­фа в Бер­ли­не был соз­дан му­зей объ­е­ди­не­ния «Мост».

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