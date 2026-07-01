МОСОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
МОСОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - росскийский композитор, пианист.
Мать - пианистка и певица Н.А. Кольцова (псевдоним Антонина Миллер), отчим - художник М.В. Леблан. С 1903 года жил в Москве.
В 1921-1925 годах учился в Московской консерватории у Г.П. Прокофьева, К.Н. Игумнова, Р.М. Глиэра, затем у Н.Я. Мясковского (композиция, гармония, контрапункт). С 1925 года действительный член Ассоциации современной музыки (АСМ), возглавлял секцию камерной музыки при концертной комиссии ГАХН, выступал как пианист, писал статьи о современной музыке (в том числе о творчестве П. Хиндемита).
В 1924-1928 годах создал около 30-ти опусов, среди них: Симфония (1928), Концерт для малого оркестра (1926), музыка к балету «Сталь» (1927), инструментальные миниатюры и ансамбли, около 50-ти вокальных произведений, в том числе вокальные циклы «Три детских сценки» (на собственный текст) и «Четыре газетных объявления» (тексты из газеты «Известия»; оба 1926 года).
Яркий творческий взлёт в середине 1920-х годов, связанный с идеями «новой музыки», в том числе с концепцией конструктивизма, активное участие в деятельности АСМ сделали Мосолова известным в СССР и за рубежом. Его произведения исполнялись на родине [в концертах участвовали мать и его жена – пианистка Е.Ф. Колобова (1892-1948 годы)], включались в программы западно-европейских фестивалей современной музыки. 1-й струнный квартет Мосолова (1926) - единственное сочинение, представлявшее новую русскую музыку на фестивале Международного общества современной музыки во Франкфурте-на-Майне (1927), одноактная опера «Герой» написана для фестиваля камерной оперы в Баден-Бадене (1928, премьера не состоялась).
В 1920-х годах Мосолов представлял одно из самых радикальных направлений современной музыки, в его творчестве нашла яркое выражение урбанистически-конструктивистская образность в авангардной стилевой манере. Использовал двенадцатитоновую хроматику, политональность, полиостинатность, острые сонорные звукосочетания, «ударную» технику, имитацию средствами оркестра производственных звучаний, а также предвосхищающие конкретную музыку шумовые эффекты (фабричные гудки, паровозные свистки, телефонные звонки).
Имел репутацию «композитора-урбаниста», «ультрасовременного модерниста». Пресса 1920-x годов характеризовала его 1-ю сонату как «библию модернизма» (Н.А. Рославец), 4-ю - как воплощение «лихорадки современного делового города», квартет - как «переходную ступень» к «шумовой музыке» (А. Углов). Особую известность приобрела часть сюиты из балета «Сталь», ставшая самостоятельным оркестровым произведением «Завод. Музыка машин» (1928; в партитуру введена партия «железного листа»). Впервые исполненная в конце 1927 года в Москве на концерте к 10-летию Октября, она вскоре прозвучала в городах Европы и США, вызвав широкий резонанс в музыкальном мире. На эту музыку осуществлены хореографические постановки: «Механический балет» (Голливуд, 1932 год, балетмейстер А.Р. Больм), «E=mc 2 » (Марсель, 1964 год).
В 1927 году началась травля Мосолова со стороны деятелей Российской ассоциации пролетарских музыкантов, в результате которой произведения Мосолова перестали исполняться и издаваться. Объектом уничтожающей критики стал, в частности, 4-й акт балета «Четыре Москвы», заказанного в 1926 году Л.А. Половинкину, Ан.Н. Александрову, Д.Д. Шостаковичу и М. Систематич. поездки по стране с целью записи, изучения и обработки разнонационального фольклора привели к изменению стиля композитора: появились многочисленные оркестровые сюиты на фольклорные темы (Туркменская, Узбекская, Кубанская и др.), усилилась лирическая направленность творчества, упростились средства выражения.
В ноябре 1937 года Мосолов был арестован, обвинён в антисоветской пропаганде и заключён в Волголаг (Рыбинский район Ярославской области). Письмо М.И. Калинину (март 1938 года) Р.М. Глиэра и Н.Я. Мясковского в защиту Мосолова, вероятно, способствовало его освобождению в августе 1938 года с ограничением проживания за 101-м километром от Москвы. Событием стало исполнение в 1939 году Концерта для арфы с оркестром (солистка В.Г. Дулова, дирижёр А.В. Гаук). В ноябре 1942 года Мосолов вернулся в Москву.
Во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы созданы оперы «Сигнал» (1941), «Маскарад» (около 1944 года), Концерт для виолончели с оркестром, симфония-поэма «Украина», вокально- оркестровые сочинения на патриотические темы (песни об Александре Невском, Суворове, Кутузове, кантата «Минин и Пожарский», оратории «Города-герои», «Москва»), Октябрьская кантата. В конце 1940-1950-х годов Мосолов собирал, исследовал и разрабатывал музыкальный фольклор Северного Кавказа.
С 1964 года подолгу жил в Архангельске, изучал севернорусский фольклор, сотрудничал с Северным русским народным хором [его руководитель - народный артист СССР Н.К. Мешко (1917-2008 годы) - была женой Мосолова]. Создал около 150 произведений для этого коллектива, а также около 20 тематических циклов для народного хора а капелла и для народного хора с оркестром народных инструментов. Последнее крупное сочинение Мосолова - 5-я симфония (1965).