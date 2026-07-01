МОСОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

МОСОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - росскийский ком­по­зи­тор, пиа­нист.

Мать - пиа­ни­ст­ка и пе­ви­ца Н.А. Коль­цо­ва (псевдоним Ан­то­ни­на Мил­лер), от­чим - ху­дож­ник М.В. Леб­лан. С 1903 года жил в Мо­ск­ве.

В 1921-1925 годах учил­ся в Московской кон­серватории у Г.П. Про­кофь­е­ва, К.Н. Игум­но­ва, Р.М. Гли­эра, за­тем у Н.Я. Мяс­ков­ско­го (ком­по­зи­ция, гар­мо­ния, кон­тра­пункт). С 1925 года действительный член Ас­со­циа­ции со­вре­мен­ной му­зы­ки (АСМ), воз­глав­лял сек­цию ка­мер­ной му­зы­ки при кон­церт­ной ко­мис­сии ГАХН, вы­сту­пал как пиа­нист, пи­сал ста­тьи о современной му­зы­ке (в том числе о твор­че­ст­ве П. Хин­де­ми­та).

В 1924-1928 годах соз­дал около 30-ти опу­сов, сре­ди них: Сим­фо­ния (1928), Кон­церт для ма­ло­го ор­ке­ст­ра (1926), му­зы­ка к ба­ле­ту «Сталь» (1927), ин­ст­ру­мен­таль­ные ми­ниа­тю­ры и ан­самб­ли, около 50-ти во­каль­ных про­из­ве­де­ний, в том числе во­каль­ные цик­лы «Три дет­ских сцен­ки» (на собственный текст) и «Че­ты­ре га­зет­ных объ­яв­ле­ния» (тек­сты из газеты «Из­вес­тия»; оба 1926 года).

Яр­кий творческий взлёт в середине 1920-х годов, свя­зан­ный с идея­ми «но­вой му­зы­ки», в том числе с кон­цеп­ци­ей кон­ст­рук­ти­виз­ма, ак­тив­ное уча­стие в дея­тель­но­сти АСМ сде­ла­ли Мосолова из­вест­ным в СССР и за ру­бе­жом. Его про­из­ве­де­ния ис­пол­ня­лись на ро­ди­не [в кон­цер­тах уча­ст­во­ва­ли мать и его же­на – пиа­ни­ст­ка Е.Ф. Ко­ло­бо­ва (1892-1948 годы)], вклю­ча­лись в про­грам­мы западно-ев­ропейских фес­ти­ва­лей современной му­зы­ки. 1-й струн­ный квар­тет Мосолова (1926) - един­ст­вен­ное со­чи­не­ние, пред­став­ляв­шее но­вую русскую му­зы­ку на фес­ти­ва­ле Ме­ж­ду­народного общества современной му­зы­ки во Франк­фур­те-на-Май­не (1927), од­но­акт­ная опе­ра «Ге­рой» на­пи­са­на для фес­ти­ва­ля ка­мер­ной опе­ры в Ба­ден-Ба­де­не (1928, пре­мье­ра не со­стоя­лась).

В 1920-х годах Мосолов пред­став­лял од­но из са­мых ра­ди­каль­ных на­прав­ле­ний современной му­зы­ки, в его твор­че­ст­ве на­шла яр­кое вы­ра­же­ние ур­ба­ни­сти­че­ски-кон­ст­рук­ти­ви­ст­ская об­раз­ность в аван­гард­ной сти­ле­вой ма­не­ре. Ис­поль­зо­вал две­на­дца­ти­то­но­вую хро­ма­ти­ку, по­ли­то­наль­ность, по­лио­сти­нат­ность, ост­рые со­нор­ные зву­ко­со­че­та­ния, «удар­ную» тех­ни­ку, ими­та­цию сред­ст­ва­ми ор­ке­ст­ра про­из­вод­ст­вен­ных зву­ча­ний, а так­же пред­вос­хи­щаю­щие кон­крет­ную му­зы­ку шу­мо­вые эф­фек­ты (фаб­рич­ные гуд­ки, па­ро­воз­ные сви­ст­ки, те­ле­фон­ные звон­ки).

Имел ре­пу­та­цию «ком­по­зи­то­ра-ур­ба­ни­ста», «ульт­ра­со­вре­мен­но­го мо­дер­ни­ста». Прес­са 1920-x годов ха­рак­те­ри­зо­ва­ла его 1-ю со­на­ту как «биб­лию мо­дер­низ­ма» (Н.А. Ро­сла­вец), 4-ю - как во­пло­ще­ние «ли­хо­рад­ки со­вре­мен­но­го де­ло­во­го го­ро­да», квар­тет - как «пе­ре­ход­ную сту­пень» к «шу­мо­вой му­зы­ке» (А. Уг­лов). Осо­бую из­вест­ность при­об­ре­ла часть сюи­ты из ба­ле­та «Сталь», став­шая са­мо­стоя­тель­ным ор­ке­ст­ро­вым про­изведением «За­вод. Му­зы­ка ма­шин» (1928; в пар­ти­ту­ру вве­де­на пар­тия «же­лез­но­го лис­та»). Впер­вые ис­пол­нен­ная в конце 1927 года в Мо­ск­ве на кон­цер­те к 10-ле­тию Ок­тяб­ря, она вско­ре про­зву­ча­ла в го­ро­дах Ев­ро­пы и США, вы­звав ши­ро­кий ре­зонанс в музыкальном ми­ре. На эту му­зы­ку осу­ще­ст­в­ле­ны хо­рео­гра­фические по­ста­нов­ки: «Ме­ха­ни­че­ский ба­лет» (Гол­ли­вуд, 1932 год, ба­летмейстер А.Р. Больм), «E=mc 2 » (Мар­сель, 1964 год).

В 1927 году на­ча­лась трав­ля Мосолова со сто­ро­ны дея­те­лей Рос­сий­ской ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских му­зы­кан­тов, в ре­зуль­та­те ко­то­рой про­из­ве­де­ния Мосолова пе­ре­ста­ли ис­пол­нять­ся и из­да­вать­ся. Объ­ек­том унич­то­жаю­щей кри­ти­ки стал, в ча­ст­но­сти, 4-й акт ба­ле­та «Че­ты­ре Мо­ск­вы», за­казан­но­го в 1926 году Л.А. По­ло­вин­ки­ну, Ан.Н. Алек­сан­д­ро­ву, Д.Д. Шос­та­ко­ви­чу и М. Сис­те­ма­тич. по­езд­ки по стра­не с це­лью за­пи­си, изу­че­ния и об­ра­бот­ки раз­но­на­цио­наль­но­го фольк­ло­ра при­ве­ли к из­ме­не­нию сти­ля ком­по­зи­то­ра: поя­ви­лись мно­го­численные ор­ке­ст­ро­вые сюи­ты на фольк­лор­ные те­мы (Турк­мен­ская, Уз­бек­ская, Ку­бан­ская и др.), уси­ли­лась ли­рическая на­прав­лен­ность твор­че­ст­ва, уп­ро­сти­лись сред­ст­ва вы­ра­же­ния.

В но­ябре 1937 года Мосолов был аре­сто­ван, об­ви­нён в ан­ти­со­вет­ской про­па­ган­де и за­клю­чён в Вол­го­лаг (Ры­бин­ский район Яро­слав­ской области). Пись­мо М.И. Ка­ли­ни­ну (март 1938 года) Р.М. Гли­эра и Н.Я. Мяс­ков­ско­го в за­щи­ту Мосолова, ве­ро­ят­но, спо­соб­ст­во­ва­ло его ос­во­бо­ж­де­нию в августе 1938 года с ог­ра­ни­че­ни­ем про­жи­ва­ния за 101-м ки­ло­мет­ром от Мо­ск­вы. Со­бы­ти­ем ста­ло ис­пол­не­ние в 1939 году Кон­цер­та для ар­фы с ор­ке­ст­ром (со­ли­ст­ка В.Г. Ду­ло­ва, ди­ри­жёр А.В. Га­ук). В но­ябре 1942 года Мосолов вер­нул­ся в Мо­ск­ву.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны и в пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды соз­да­ны опе­ры «Сиг­нал» (1941), «Мас­ка­рад» (около 1944 года), Кон­церт для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром, сим­фо­ния-по­эма «Ук­раи­на», во­каль­но- ор­ке­ст­ро­вые со­чи­не­ния на пат­рио­тические те­мы (пес­ни об Алек­сан­д­ре Нев­ском, Су­во­ро­ве, Ку­ту­зо­ве, кан­та­та «Ми­нин и По­жар­ский», ора­то­рии «Го­ро­да-ге­рои», «Мо­ск­ва»), Ок­тябрь­ская кан­та­та. В конце 1940-1950-х годов Мосолов со­би­рал, ис­сле­до­вал и раз­ра­ба­ты­вал музыкальный фольк­лор Северного Кав­ка­за.

С 1964 года по­дол­гу жил в Ар­хан­гель­ске, изу­чал се­вер­но­рус­ский фольк­лор, со­труд­ни­чал с Се­вер­ным рус­ским на­род­ным хо­ром [его ру­ко­во­ди­тель - народный артист СССР Н.К. Меш­ко (1917-2008 годы) - бы­ла же­ной Мосолова]. Соз­дал около 150 про­из­ве­де­ний для это­го кол­лек­ти­ва, а так­же около 20 те­ма­тических цик­лов для народного хо­ра а ка­пел­ла и для народного хо­ра с ор­ке­ст­ром народных ин­ст­ру­мен­тов. По­след­нее круп­ное со­чи­не­ние Мосолова - 5-я сим­фо­ния (1965).