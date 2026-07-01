МОСОЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНРОВИЧ

Из дворян Тамбовской губернии, православный. Получил домашнее образование и учился в Дрезденской политехнической школе. 16.6.1873 поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк. 6.10.1873 получил звание унтер-офицера. 4.1.1875 сдал экзамен на офицерский чин и получил звание портупей-юнкера. 14.2.1875 произведен в корнеты гвардии. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. 2.8.1877 прикомандирован к лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку на время похода. 1.4.1878 назначен в распоряжение и. д. заведующего гражданскими делами при главнокомандующем Действующей армии. 4.4.1878 назначен в распоряжение губернатора Македонии. 10.5.1878 назначен в распоряжение софийского губернатора на должность чиновника для особых поручений. 6.1.1879 произведен в поручики. 21.1.1879 назначен командиром 1-й Софийской конной сотни Болгарского земского войска. 30.8.1879 назначен командиром конвойной сотни и флигель-адъютантом князя Болгарии. 14.9.1879 уволен с русской службы по прошению. 26.9.1879 зачислен на болгарскую службу капитаном. 19.2.1880 назначен командиром Собственного его высочества конвоя. 14.10.1883 отчислен из свиты князя Болгарии. 2.11.1883 уволен с болгарской службы по прошению. 4.11.1883 определен в лейб-гвардии Конный полк поручиком. 30.8.1884 произведен в штабс-ротмистры. 14.10.1885 назначен адъютантом командующего войсками Киевского военного округа с переименованием в ротмистры и зачислением по армейской кавалерии. 21.12.1886 назначен адъютантом военного министра. 1.1.1889 произведен в подполковники. 15.2.1891 поступил в Офицерскую кавалерийскую школу. 10.8.1892 окончил школу «успешно». 1.5.1893 назначен состоять при военном министре для поручений по наблюдению за кавалерийскими войсками 30.8.1894 произведен в полковники за отличие по службе. 7.6.1895 назначен состоять в распоряжении военного министра. 7.5.1898 назначен помощником начальника Варшавского дворцового управления. 17.3.1900 назначен и. д. заведующего канцелярией Министерства императорского двора. 6.5.1901 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 6.5.1902 произведен в генерал-майоры за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1902) с зачислением в Свиту его императорского величества и утверждением в должности. 6.12.1902 назначен начальником канцелярии Министерства императорского двора.. 6.12.1908 произведен в генерал-лейтенанты. 30.10.1916 назначен временно управляющим Императорской Российской миссией в Бухаресте с присвоением звания чрезвычайного посланника и полномочного министра с оставлением с оставлением в должности начальника Канцелярии Министерства двора 8.5.1917 уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. Проживал в Киеве. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении в составе ВСЮР. Эвакуирован в Константинополь. Затем проживал в Англии, Швеции, Финляндии, Германии. Переехал во Францию, где жил в Антибе. В 1921 г. один из организаторов Общероссийского монархического съезда в Рейхенгалле (Бавария, Германия). С 1925 г. член руководства Союза объединенных монархистов. В 1932 г. переехал в Болгарию, Заместитель председателя Союза русских ветеранов в Болгарии. Погребен на Центральном кладбище в Софии.

Жена (1-я): дочь генерал-адъютанта фрейлина Елизавета Федоровна (урожденная Трепова). Дети: Ирина (род. 2.4.1886), Наталия (род. 7.10.1887), Александр (род. 10.10.1889), Мария (род. 4.10.1891), Дмитрий (род. 17.12.1892). Жена (2-я, в эмиграции): Лидия Сергеевна (урожденная Черкасова). Приемные дети: Владимир, Татьяна.