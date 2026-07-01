МОСЛИ , ОСВАЛЬД ЭРНАЛЬД

Мосли ( англ . Mosley) , Освальд Эрнальд (16.11.1896, Лондон — 03.12.1980, Орсе, деп. Эсон, Франция) — британский политик, основатель Британского союза фашистов (БСФ) . Сын баронета. Учился в Королевской военной академии в Сандхерсте. Участвовал в Первой мировой войне. В 1918 избран в парламент от Консервативной партии Великобритании. Покинул ее в 1920 из-за разногласий вокруг политики подавления национально-освободи­тельного движения в Ирландии. В 1922, 1923 избирался в парламент как независимый кандидат. В 1924 вступил в Лейбористскую партию Великобритании. В том же году потерпел поражение на выборах. Вновь депутат парламента в 1926—1931. Во втором лейбористском правительстве Р. Макдональда занимал пост канцлера герцогства Ланкастерского (1929—1930). Был увлечен идеями Дж. М. Кейнса . В 1930 для борьбы с экономическим кризисом предложил усиление мер государственного регулирования, расширение общественных работ, введение протекционистских тарифов в меморандуме М. Не получив поддержки лейбористского правительства Р. Макдональда, ушел в отставку в знак протеста в том же году. В 1931 объявил о создании новой партии, исключен из рядов Лейбористской партии.

В 1932 создал БСФ, сформировал полувоенные отряды «чернорубашечников». В начале 1930-х пользовался поддержкой медиамагната Г. С. Х. Ротермира, ориентировался на опыт фашистской Италии. Выступал с идеей установления в стране диктаторского режима с целью улучшения социально-экономической обстановки. В дальнейшем переориентировался на нацистскую Германию, распространял антисемитские, антикоммунистические лозунги. С 1936 БСФ был переименован в Британский союз фашистов и национал-социалистов (запрещен в 1940). В начале Второй мировой войны выступал за заключение мира с нацистской Германией. В 1940—1943 находился в тюрьме.

После войны вернулся в политику. В 1947 основал Юнионистское движение — организацию правого толка, выступавшую за милитаризацию страны, борьбу с иммиграцией. В 1960-е прекратил активную политическую деятельность.

Соч. : The Greater Britain. London, 1932; My Answer. London, 1946; My life. London, 1968.

Лит. : Benewick R. The Fascist Movement in Britain. London, 1972; Skidelsky R. Oswald Mosley. London, 1975 ; Mosley N. Rules of the Game: Sir Oswald and Lady Cynthia Mosley 1896—1933. New York, 1982; Idem. Beyond the Pale: Sir Oswald Mosley 1933—1980. London, 1983; Thurlow R. Fascism in Britain: A History, 1918—1985. Oxford, 1987; Прокопов А. Ю. Фашисты Британии. СПб., 2001; Pugh M. Hurrah for the Blackshirts! Fascists and Fascism in Britain Between the Wars. London, 2005; Dorril S. Blackshirt: Sir Oswald Mosley and British Fascism. London, 2006; Worley M. Oswald Mosley and the New Party. Ba­singstoke–New York, 2010. Е. А. Суслопарова.