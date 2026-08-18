МОСЛИ ОСВАЛЬД ЭРНАЛЬД

МОСЛИ ОСВАЛЬД ЭРНАЛЬД - 6-й баронет, британский политический и общественный деятель.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи зем­ле­вла­дель­цев в Стаф­форд­шире. Зять Дж.Н. Кер­зо­на . Учил­ся в ча­ст­ной шко­ле Уин­че­стер (1909-1914 годы) и в Ко­ро­лев­ской во­енной ака­де­мии в Сандхер­сте (1914 год; от­чис­лен за дра­ку, за­тем вновь при­нят).

Уча­ст­ник I-й ми­ро­вой вой­ны, слу­жил в кавалерийском пол­ку, за­тем в ко­ро­лев­ском лёт­ном кор­пу­се. В мар­те 1916 года уво­лен по ин­ва­лид­но­сти, ра­бо­тал в британском министерстве воо­ру­же­ний и министерстве иностранных дел.

В 1918 году из­бран от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии в Па­ла­ту об­щин британского пар­ла­мен­та, став са­мым мо­ло­дым его чле­ном. В но­ябре 1920 года по­ки­нул пар­тию, под­верг­нув кри­ти­ке по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва в Ир­лан­дии, в том числе ис­поль­зо­ва­ние так называемых от­ря­дов чёр­но-пе­гих для по­дав­ле­ния ирландского ос­во­бо­дительного дви­же­ния (смотреть Ир­ланд­ская на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная ре­во­лю­ция и гра­ж­дан­ская вой­на 1919-1923 годов).

В 1922 и 1923 годах по­бе­ж­дал на вы­бо­рах как не­за­ви­си­мый кон­сер­ва­тор. В мар­те 1924 года всту­пил в Лей­бо­ри­ст­скую пар­тию, член пар­ла­мен­та от неё в 1926-1931 годах. В 1924 году по­бы­вал в Ин­дии, в 1926 году - в США, где встре­чал­ся с Ф.Д. Руз­вель­том . В 1925 году опуб­ли­ко­вал книгу «Revolution by reason», в ко­то­рой вы­ска­зы­вал взгля­ды, схо­жие с идея­ми Дж.М. Кейн­са.

Во вре­мя Все­об­щей за­бас­тов­ки 1926 года в Ве­ли­ко­бри­та­нии вы­сту­пил в под­держ­ку ра­бо­чих Бир­мин­ге­ма. В 1929-1930 годах член пра­ви­тель­ст­ва Дж.Р. Мак­до­наль­да, за­ни­мал пост млад­ше­го ми­ни­ст­ра-канц­ле­ра гер­цог­ст­ва Лан­ка­стер­ско­го. В феврале 1930 года вы­сту­пил с так называемым Ме­мо­ран­ду­мом Мосли, в ко­то­ром пред­ло­жил до­би­вать­ся со­кра­ще­ния без­ра­бо­ти­цы за счёт об­щественных ра­бот (в том числе до­рож­но­го строи­тель­ст­ва), соз­дать уз­кий ко­ми­тет ми­ни­ст­ров и экс­пер­тов, от­вет­ст­вен­ный за государственную по­ли­ти­ку в сфе­ре эко­но­мического пла­ни­ро­ва­ния и раз­ви­тия.

Ме­мо­ран­дум не на­шёл под­держ­ки у лей­бо­ри­ст­ско­го ру­ко­во­дства. В мае 1930 года Мосли вы­шел из пра­ви­тель­ст­ва, в 1931 году по­ки­нул Лей­бо­ри­ст­скую пар­тию и ос­новал Но­вую пар­тию (су­ще­ст­во­ва­ла до апреля 1932 года).

В октябре 1932 года соз­дал Британский со­юз фа­ши­стов (БСФ; с 1936 года Британский со­юз фа­ши­стов и на­цио­нал-со­циа­ли­стов) - са­мую за­мет­ную пра­во­ра­ди­каль­ную ор­га­ни­за­цию Ве­ли­ко­бри­та­нии в меж­во­ен­ный пе­ри­од.

Ос­та­вал­ся бес­смен­ным ли­де­ром и главным идео­ло­гом БСФ, пер­во­на­чаль­но ори­ен­ти­ро­вал­ся на фа­ши­ст­скую Ита­лию, а с середины 1930-х годов - на на­ци­ст­скую Гер­ма­нию.

Мосли пред­ла­гал ус­та­но­вить в Ве­ли­ко­бри­та­нии дик­та­ту­ру, про­па­ган­ди­ро­вал на­цио­на­ли­стические, ан­ти­ком­му­ни­стические, ан­ти­се­мит­ские идеи, вы­дви­гал со­ци­аль­ные ло­зун­ги, имев­шие де­ма­го­гический ха­рак­тер.

Под его ру­ко­во­дством БСФ сфор­ми­ро­вал сеть от­де­ле­ний по всей стра­не, из­да­вал несколько пе­рио­дических из­да­ний («Blackshirt», «Action», «British Union of Fascists» и др.), ор­га­ни­зо­вал по­лу­во­ен­ные от­ря­ды «чер­но­ру­ба­шеч­ни­ков», ко­то­рые не­од­но­крат­но при­бе­га­ли к на­си­лию в от­но­ше­нии чле­нов еврейских, ан­ти­фа­ши­ст­ских и ком­му­ни­стических ор­га­ни­за­ций (са­мый из­вест­ный ин­ци­дент - так называемая бит­ва на Кейбл-стрит в Лон­до­не 04.10.1936 года).

В пер­вые ме­ся­цы II-й ми­ро­вой вой­ны Мосли аги­ти­ро­вал за за­клю­че­ние ми­ра с Гер­ма­ни­ей. С окон­чани­ем «стран­ной вой­ны» и при­хо­дом к вла­сти У. Чер­чил­ля (май 1940 года) БСФ был за­пре­щён, Мосли аре­сто­ван и до но­ября 1943 года на­хо­дил­ся в тюрь­ме.

По­сле 1945 года вер­нул­ся к ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти. В 1948 году ос­но­вал Юнио­ни­ст­ское дви­же­ние, объ­е­ди­нив­шее несколько де­сят­ков не­боль­ших край­не пра­вых ор­га­ни­за­ций и групп.

В 1953-1959 годах из­да­вал журнал «European», на стра­ни­цах ко­то­ро­го раз­ви­вал идеи об объ­е­ди­не­нии ев­ропейских стран в еди­ное го­су­дар­ст­во. По­сле 1962 года ото­шёл от ак­тив­ной об­щественной дея­тель­но­сти.

Сочинения:

The Greater Britain. L., 1932;

My life. L., 1968.