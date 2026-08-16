МОСКВОФИЛЫ

МОСКВОФИЛЫ - другие на­зва­ния - ру­со­фи­лы, мос­ка­ле­фи­лы. Куль­тур­ное и об­щественно-по­ли­тическое те­че­ние ру­си­нов (русь­кие, рус­кие, ру­те­ны) Га­ли­ции , Бу­ко­ви­ны и Под­кар­пат­ской Ру­си (За­кар­пат­ской Ук­раи­ны), раз­де­ляв­шее кон­цеп­цию еди­но­го русского куль­тур­но-ис­то­рического про­странства всех восточных славян.

Воз­ник­ло в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти груп­пы ру­син­ских учё­ных и об­щественных дея­те­лей (И. Ор­лай, М. Ба­лу­дян­ский, В. Ку­коль­ник, П. Ло­дий, Ю. Ве­не­лин и др.), прие­хав­ших при Пав­ле I из Ав­ст­рии в Рос­сию и за­няв­ших вы­со­кие долж­но­сти в ака­де­мических уч­ре­ж­де­ни­ях и при дво­ре (Ку­коль­ник был вос­пи­та­те­лем це­са­ре­ви­чей Кон­стан­ти­на и Ни­ко­лая).

Важ­ным ру­бе­жом в раз­ви­тии дви­же­ния москвофилов ста­ли 1830-е годы - пе­ри­од национального воз­ро­ж­де­ния ру­си­нов, свя­зан­ный с по­ис­ком ру­син­ской ин­тел­ли­ген­ци­ей национальной иден­тич­но­сти.

Од­на её часть счи­та­ла ру­си­нов са­мо­быт­ным на­ро­дом (бу­ду­щие ук­раи­но­фи­лы), дру­гая - скло­ня­лась к идее един­ст­ва ру­си­нов со славянскими на­ро­да­ми Рос­сии (М. Шаш­ке­вич, Я. Го­ло­вац­кий, Н. Ва­ги­ле­вич, Н. Кми­ци­ке­вич и др.). По­след­них ак­тив­но под­дер­жи­вал М.П. По­го­дин, в 1830-х годы два­ж­ды по­дол­гу жив­ший во Льво­ве, где во­круг ис­то­ри­ка Д. Зуб­риц­ко­го сло­жил­ся кру­жок лю­би­те­лей русского языка, сто­рон­ни­ков еди­не­ния Га­лиц­кой Ру­си с Рос­си­ей и ис­поль­зо­ва­ния в из­да­тель­ской прак­ти­ке об­ще­рус­ско­го литературного язы­ка.

Сход­ные идеи по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние и в За­кар­патье. К дви­же­нию москвофилов при­сое­ди­ни­лась влия­тель­ная часть гре­кока­то­личиского ду­хо­вен­ст­ва, его пред­ста­ви­те­ли воз­гла­ви­ли ве­дущие ака­де­мические ор­га­ни­за­ции, в т. ч. Став­ро­пи­гий­ский институт в г. Львов.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годы в Ав­ст­рии мо­ск­во­филь­ст­во при­об­ре­ло так­же ха­рак­тер об­щественно-по­ли­тического дви­же­ния.

Во второй половине XIX века москвофилы всё боль­ше вос­при­ни­ма­лись Габс­бур­га­ми как ис­точ­ник се­па­ра­тиз­ма в по­гра­нич­ных с Рос­си­ей рай­онах Ав­ст­ро-Венг­рии. В про­ти­во­вес москвофилам австрийские вла­сти на­ча­ли ак­тив­но под­дер­жи­вать поль­ское и ук­раи­но­филь­ское дви­же­ния. Ана­ло­гич­ную по­ли­ти­ку про­во­ди­ла и венгерская ад­ми­ни­ст­ра­ция в За­кар­па­тье.

В конце XIX - начале XX веков в Ав­ст­ро-Венг­рии со­стоя­лось несколько круп­ных по­ли­тических про­цес­сов над москвофилами (О. Гра­барь, братья Ге­ров­ские, Ма­ра­ма­рош-Си­гет­ские, Львов­ский и др.), об­ви­нён­ны­ми в государственной из­ме­не и шпио­на­же в поль­зу Рос­сии. Хо­тя су­ды не под­твер­ди­ли вы­дви­ну­тых об­ви­не­ний, дви­же­нию москвофилов был на­не­сён серь­ёз­ный ущерб, чис­ло его при­вер­жен­цев со­кра­ти­лось.

Ещё боль­шим пре­сле­до­ва­ни­ям москвофилы под­верг­лись в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны. Бы­ли за­кры­ты их га­зе­ты, куль­тур­ные и об­щественные ор­га­ни­за­ции, мно­гие москвофилы аре­сто­ва­ны и за­клю­че­ны в конц­ла­ге­ря и тюрь­мы в Та­лер­го­фе, Те­ре­зи­не и др.

По­сле ок­ку­па­ции российской ар­ми­ей Га­ли­ции в 1914-1915 годы москвофилы поль­зо­ва­лись ши­ро­кой под­держ­кой российской ад­ми­ни­ст­ра­ции.

Опа­са­ясь мес­ти ав­ст­рий­цев, вме­сте с от­сту­пив­ши­ми российскими вой­ска­ми эва­куи­ро­ва­лись около 25 тыс. сто­рон­ни­ков москвофилов. На ос­тав­ших­ся об­ру­ши­лась но­вая вол­на ре­прес­сий австрийских вла­стей, её жерт­ва­ми ста­ли неск. ты­сяч че­ло­век.

По­сле 1918 года москвофилы не смог­ли вос­ста­но­вить свои по­зи­ции в Га­ли­ции и Бу­ко­ви­не, бо­лее ус­пеш­но дей­ст­во­ва­ли в За­кар­па­тье.

Дви­же­ние москвофилов пре­кра­ти­лось в начале 1940-х годов (по­сле вклю­че­ния зе­мель, на­се­лён­ных ру­си­на­ми, в со­став советской Ук­раи­ны).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)