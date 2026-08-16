МОСКВОФИЛЫ
МОСКВОФИЛЫ - другие названия - русофилы, москалефилы. Культурное и общественно-политическое течение русинов (руськие, руские, рутены) Галиции, Буковины и Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины), разделявшее концепцию единого русского культурно-исторического пространства всех восточных славян.
Возникло в результате деятельности группы русинских учёных и общественных деятелей (И. Орлай, М. Балудянский, В. Кукольник, П. Лодий, Ю. Венелин и др.), приехавших при Павле I из Австрии в Россию и занявших высокие должности в академических учреждениях и при дворе (Кукольник был воспитателем цесаревичей Константина и Николая).
Важным рубежом в развитии движения москвофилов стали 1830-е годы - период национального возрождения русинов, связанный с поиском русинской интеллигенцией национальной идентичности.
Одна её часть считала русинов самобытным народом (будущие украинофилы), другая - склонялась к идее единства русинов со славянскими народами России (М. Шашкевич, Я. Головацкий, Н. Вагилевич, Н. Кмицикевич и др.). Последних активно поддерживал М.П. Погодин, в 1830-х годы дважды подолгу живший во Львове, где вокруг историка Д. Зубрицкого сложился кружок любителей русского языка, сторонников единения Галицкой Руси с Россией и использования в издательской практике общерусского литературного языка.
Сходные идеи получили распространение и в Закарпатье. К движению москвофилов присоединилась влиятельная часть грекокатоличиского духовенства, его представители возглавили ведущие академические организации, в т. ч. Ставропигийский институт в г. Львов.
Во время Революции 1848-1849 годы в Австрии москвофильство приобрело также характер общественно-политического движения.
Во второй половине XIX века москвофилы всё больше воспринимались Габсбургами как источник сепаратизма в пограничных с Россией районах Австро-Венгрии. В противовес москвофилам австрийские власти начали активно поддерживать польское и украинофильское движения. Аналогичную политику проводила и венгерская администрация в Закарпатье.
В конце XIX - начале XX веков в Австро-Венгрии состоялось несколько крупных политических процессов над москвофилами (О. Грабарь, братья Геровские, Марамарош-Сигетские, Львовский и др.), обвинёнными в государственной измене и шпионаже в пользу России. Хотя суды не подтвердили выдвинутых обвинений, движению москвофилов был нанесён серьёзный ущерб, число его приверженцев сократилось.
Ещё большим преследованиям москвофилы подверглись в годы Первой мировой войны. Были закрыты их газеты, культурные и общественные организации, многие москвофилы арестованы и заключены в концлагеря и тюрьмы в Талергофе, Терезине и др.
После оккупации российской армией Галиции в 1914-1915 годы москвофилы пользовались широкой поддержкой российской администрации.
Опасаясь мести австрийцев, вместе с отступившими российскими войсками эвакуировались около 25 тыс. сторонников москвофилов. На оставшихся обрушилась новая волна репрессий австрийских властей, её жертвами стали неск. тысяч человек.
После 1918 года москвофилы не смогли восстановить свои позиции в Галиции и Буковине, более успешно действовали в Закарпатье.
Движение москвофилов прекратилось в начале 1940-х годов (после включения земель, населённых русинами, в состав советской Украины).