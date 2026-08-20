МОСКВИТИН ИВАН ЮРЬЕВИЧ

Начало службы

Иван Москвитин родился в Московии. Его служба началась предположительно в 1626 г. казаком Томского острога.

Считается, что он был участником походов Д.Е. Копылова на юг Сибири – север Монголии. В 1636 г. отряд побывал в Ленском крае. Достигнув Якутска на следующий год, Д.Е. Копылов направил М. в новые земли на разведку. Группа спустилась по Лене до Алдана, где на протяжении пяти недель на шестах и бечевой поднималась по нему. Выше устья Маги они заложили Бутальский острог.

Новый поход

Будучи десятником, М. в 1639 г. был отправлен Д.Е. Копыловым на поиски серебряной горы на Нижнем Амуре, о которой сообщили эвенки. Совершив путешествие примерно в 200 км по Мае на плоскодонном дощанике, экспедиция прошла устье Юдомы. Здесь были построены две байдарки, что позволило отряду за шесть дней подняться к истоку реки. В верховьях Ульи был построен новый струг, и экспедиция спустилась до водопадов. В конце лета М. оказался у «Ламского моря», впоследствии названного Охотским, исследовал его побережье. На Улье было сооружено зимовье - первый русский поселок на берегу Охотского моря.

1 октября 1639 г. М., возглавив группу казаков, направился в поисках новой реки, которую и нашел спустя три дня. Она получила название Охота. Зимой 1639 – 1640 гг. были сооружены два 17-метровых коча.

Отряд М. столкнулся с местными жителями. В ноябре 1639 г. и апреле 1640 г. казаки были вынуждены отражать нападения эвенков. От них М. узнал об Амуре.

Поход на Амур

В июне 1640 г. начался новый поход на Амур. Направились на юг, совершив поход вдоль западного берега Охотского моря до Удской губы, и вошли в ее устье. Отсюда отряд выдвинулся на восток, обойдя с юга открытые ими Шантарские о-ва. Открыли Сахалинский залив. Экспедиция побывала на северо-западном берегу о. Сахалина. Ввиду нехватки продовольствия вернулись назад. Однако из-за плохих погодных условий отряд зазимовал в устье Алдомы. Весной 1641 г., перейдя хребет Джугджур, М. вышел на Маю и в июле прибыл в Якутск с «соболиной добычей». Возвратился он в Томск в 1642 г.

За свои труды М. произведен в пятидесятники. Его люди жили на берегу Охотского моря около двух лет.

О дальнейшей судьбе М. сохранилось мало данных. Известно, что он был в Москве и прибыл в родной Томск летом 1647 г. в звании казачьего атамана.