МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1905
МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1905 - наиболее крупное вооруженное выступление в ряду декабрьских вооружённых восстаний 1905, состоявшихся в ходе Революции 1905-1907 годов.
Готовилось московскими комитетами РСДРП и партии эсеров, а также революционно настроенными рабочими ряда предприятий. Непосредственную военно-техническую подготовку восстания осуществляли Московский совет рабочих депутатов (делегаты от 184 предприятий) и его исполком (М.И. Васильев-Южин, М.Ф. Владимирский, М.Н. Лядов, З.Я. Литвин-Седой и др.), а также Замоскворецкий, Хамовнический, Пресненский, Бутырский, Лефортовский и Рогожско-Симоновский районные Советы рабочих депутатов.
6 декабря Московский совет совместно с делегатами конференции 29 железных дорог и съезда Всероссийского почтово-телеграфного союза решил объявить в Москве стачку с целью поднять затем вооруженное восстание; были сформированы несколько руководящих органов - Федеративный совет (Информационное бюро), совет боевых дружин, Федеративный комитет (большевиков и меньшевиков), Боевая организация Московского комитета РСДРП. Предполагалось общее наступление на центр города силами дружин из рабочих и отчасти студентов (вооружены были, по разным данным, от 2 до 6 тысяч человек).
Стачка началась 7 декабря (по данным организаторов, около 100 тысяч участников), в нескольких районах была разоружена полиция. Московский генерал-губернатор вице-адмирал Ф.В. Дубасов ввёл в Москве и Московской губернии положение чрезвычайной охраны, привлёк к восстановлению порядка 5 тысяч человек пехоты и кавалерии, при 16 орудиях и 12 пулемётах. Войска и полиция сосредоточились в центре Москвы, заняли Николаевский вокзал, а также почтамт, телефонную станцию, Московскую контору Государственного банка, арестовали членов Федеративного совета.
8 декабря стачка стала практически всеобщей, в ней участвовало до 150 тысяч человек; полиция разогнала митинг в саду «Аквариум», вступила в перестрелку с охранявшей митинг эсеровской дружиной и арестовала около 40 человек. 9 декабря состоялось первое крупное столкновение войск с восставшими, которые были выбиты из района Страстной площади; войска также захватили оплот боевых дружин - реальное училище И.И. Фидлера, арестовав около 100 человек.
В ночь на 10 декабря началось массовое строительство баррикад восставшими, днём развернулись ожесточённые бои. К этому времени полностью в руках восставших были Замоскворечье (дружины типографии И.Д. Сытина и фабрики «Эмиль Циндель»), Бутырки (дружины Миусского трамвайного парка и табачной фабрики С.С. Габая), окрестности Симонова монастыря (дружины заводов «Динамо» и Гана). Главным оплотом восставших была Пресня, где действовали дружины мебельной фабрики Н.П. Шмита, Даниловского сахарного завода и фабрики Прохоровской Трёхгорной мануфактуры (около 300 вооруженных дружинников; штаб обороны Пресни возглавляли З.Я. Литвин-Седой, М.И. Соколов, В.В. Мазурин).
11-12 декабря дружинники отбили атаки конницы со стороны Кудринской площади и Пресненской заставы, захватили 1-й Пресненский полицейский участок, однако инициатива полностью перешла к войскам, 12 декабря остатки разгромленных дружин начали отход на Пресню, к 14 декабря войска, ведя бои с мелкими группами дружинников, очистили центр города от баррикад.
В этот же день меньшевики и эсеры распустили свои дружины и прекратили сопротивление. С 15 декабря начали возобновлять работу магазины, учреждения и некоторые предприятия и газеты. Тогда же из Санкт-Петербурга прибыл лейб-гвардейский Семёновский полк под командованием полковника Г.А. Мина, а 16 декабря - из Варшавы 16-й пехотный Ладожский полк под командованием полковника И.В. Карпова, которые вскоре подавили оставшиеся очаги сопротивления.
16 декабря основная часть Семёновского полка завязала бои на Пресне и начала её обстрел, 18 декабря штаб обороны Пресни отдал приказ прекратить сопротивление; часть дружинников скрылась, часть была захвачена, некоторые расстреляны на месте. 3-й батальон Семёновского полка под командованием полковника Н.К. Римана 16.12.1905-21.12.1905 восстановил контроль над ближайшими к Казанскому вокзалу станциями Московско-Казанской железной дороги, при этом было расстреляно около 150 человек.
Всего в ходе восстания в Москве погибло 424 человек ( 34 военнослужащих и полицейских, 84 дружинника, остальные - жители города), ранено 680 человек (из них 108 военнослужащих и полицейских, 43 дружинника). В результате обстрелов, пожаров и массового строительства баррикад дома и объекты городского хозяйства получили значительные повреждения. В Москве и Московской губернии к 27.01.1906 арестовано 936 человек, несколько тысяч рабочих уволено. 68 участников боёв на Пресне в 1906 приговорены к различным срокам каторги, тюремного заключения и ссылки. Поражение Моссковского восстания привело к спаду революционного движения во всей Российской империи.
Память о событии закреплена в названиях ряда улиц района Пресни.
Исторические источники:
Московское вооруженное восстание по данным обвинительных актов и судебных протоколов. М., 1906. Вып. 1;
Декабрьское восстание в Москве 1905 г. Иллюстрированный сборник статей, заметок и воспоминаний. М., 1919;
Декабрь 1905 г. на Красной Пресне. Сборник статей и воспоминаний. 3-е изд. М.; Л., 1925;
Замоскворечье в 1905 г. Сборник воспоминаний, документов и фотографий. М., 1925;
Известия Московского совета рабочих депутатов, 1905 г. М., 1925;
Из истории Московского вооруженного восстания. Материалы и документы. М., 1930;
Московское декабрьское вооруженное восстание 1905 г. Сборник материалов, воспоминаний и документов. М., 1940;
На баррикадах: Из воспоминаний участников московского декабрьского вооруженного восстания 1905 г. М., 1955;
Высший подъем революции 1905–1907 гг. Вооруженные восстания. Ноябрь – декабрь 1905 г. М., 1955;
На баррикадах Москвы. Сборник воспоминаний, документов и материалов. М., 1975.