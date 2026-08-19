МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1905

МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1905 - наи­бо­лее круп­ное воо­руженное вы­сту­п­ле­ние в ря­ду де­кабрь­ских воо­ру­жён­ных вос­ста­ний 1905, со­сто­яв­ших­ся в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов.

Го­то­ви­лось московскими ко­ми­те­та­ми РСДРП и пар­тии эсе­ров, а так­же ре­во­лю­ци­он­но на­стро­ен­ны­ми ра­бо­чи­ми ря­да пред­при­ятий. Не­по­сред­ст­вен­ную во­енно-тех­ническую под­го­тов­ку вос­ста­ния осу­ще­ст­в­ля­ли Московский со­вет ра­бо­чих де­пу­та­тов (де­ле­га­ты от 184 пред­при­ятий) и его ис­полком (М.И. Ва­силь­ев-Южин, М.Ф. Вла­ди­мир­ский, М.Н. Ля­дов, З.Я. Лит­вин-Се­дой и др.), а так­же За­мо­ск­во­рец­кий, Ха­мов­ни­че­ский, Пре­снен­ский, Бу­тыр­ский, Ле­фор­тов­ский и Ро­гож­ско-Си­мо­нов­ский рай­он­ные Со­ве­ты ра­бо­чих де­пу­та­тов.

6 декабря Московский со­вет совместно с де­ле­га­та­ми кон­фе­рен­ции 29 же­лез­ных до­рог и съез­да Все­российского поч­то­во-те­ле­граф­но­го сою­за ре­шил объ­я­вить в Мо­ск­ве стач­ку с це­лью под­нять за­тем воо­руженное вос­ста­ние; бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны несколько ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов - Фе­де­ра­тив­ный со­вет (Ин­фор­мационное бю­ро), со­вет бое­вых дру­жин, Фе­де­ра­тив­ный комитет ( боль­ше­ви­ков и мень­ше­ви­ков), Бое­вая организация Московского комитета РСДРП. Пред­по­ла­га­лось об­щее на­сту­п­ле­ние на центр го­ро­да си­ла­ми дру­жин из ра­бо­чих и от­час­ти сту­ден­тов (воо­ру­же­ны бы­ли, по раз­ным дан­ным, от 2 до 6 тысяч человек).

Стач­ка на­ча­лась 7 декабря (по дан­ным ор­га­ни­за­то­ров, около 100 тысяч уча­ст­ни­ков), в не­сколь­ких рай­онах бы­ла ра­зо­ру­же­на по­ли­ция. Московский генерал-гу­бер­на­тор ви­це-адмирал Ф.В. Ду­ба­сов ввёл в Мо­ск­ве и Московской губернии по­ло­же­ние чрез­вы­чай­ной ох­ра­ны, при­влёк к вос­ста­нов­ле­нию по­ряд­ка 5 тысяч человек пе­хо­ты и ка­ва­ле­рии, при 16 ору­ди­ях и 12 пу­ле­мё­тах. Вой­ска и по­ли­ция со­сре­до­то­чи­лись в цен­тре Мо­ск­вы, за­ня­ли Ни­ко­ла­ев­ский во­кзал, а так­же поч­тамт, те­ле­фон­ную стан­цию, Московскую кон­то­ру Государственного бан­ка, аре­сто­ва­ли чле­нов Фе­де­ра­тив­но­го со­ве­та.

8 декабря стач­ка ста­ла прак­ти­че­ски все­об­щей, в ней уча­ст­во­ва­ло до 150 тысяч человек; по­лиция ра­зо­гна­ла ми­тинг в са­ду «Ак­ва­ри­ум», всту­пи­ла в пе­ре­стрел­ку с ох­ра­няв­шей ми­тинг эсе­ров­ской дру­жи­ной и аре­сто­ва­ла около 40 человек. 9 декабря со­стоя­лось пер­вое круп­ное столк­но­ве­ние войск с вос­став­ши­ми, ко­то­рые бы­ли вы­би­ты из рай­она Стра­ст­ной площади; вой­ска так­же за­хва­ти­ли оп­лот бое­вых дру­жин - ре­аль­ное училище И.И. Фид­ле­ра, аре­сто­вав около 100 человек.

В ночь на 10 декабря на­ча­лось мас­со­вое строи­тель­ст­во бар­ри­кад вос­став­ши­ми, днём раз­вер­ну­лись ожес­то­чён­ные бои. К это­му вре­ме­ни пол­но­стью в ру­ках вос­став­ших бы­ли За­мо­ск­во­ре­чье (дру­жи­ны ти­по­гра­фии И.Д. Сы­ти­на и фаб­ри­ки «Эмиль Цин­дель»), Бу­тыр­ки (дру­жи­ны Ми­ус­ско­го трам­вай­но­го пар­ка и та­бач­ной фаб­ри­ки С.С. Га­бая), ок­ре­ст­но­сти Си­мо­но­ва монастыря (дру­жи­ны за­во­дов «Ди­на­мо» и Га­на). Главным оп­ло­том вос­став­ших бы­ла Пре­сня, где дей­ст­во­ва­ли дру­жи­ны ме­бель­ной фаб­ри­ки Н.П. Шми­та, Да­ни­лов­ско­го са­хар­но­го за­во­да и фаб­ри­ки Про­хо­ров­ской Трёх­гор­ной ма­ну­фак­ту­ры (около 300 во­оруженных дру­жин­ни­ков; штаб обо­ро­ны Пре­сни воз­глав­ля­ли З.Я. Лит­вин-Се­дой, М.И. Со­ко­лов, В.В. Ма­зу­рин).

11-12 декабря дру­жин­ни­ки от­би­ли ата­ки кон­ни­цы со сто­ро­ны Куд­рин­ской площади и Пре­снен­ской за­ста­вы, за­хва­ти­ли 1-й Пре­снен­ский по­ли­цей­ский уча­сток, од­на­ко ини­циа­ти­ва пол­но­стью пе­ре­шла к вой­скам, 12 декабря ос­тат­ки раз­гром­лен­ных дру­жин на­ча­ли от­ход на Пре­сню, к 14 декабря вой­ска, ве­дя бои с мел­кими груп­па­ми дру­жин­ни­ков, очи­сти­ли центр го­ро­да от бар­ри­кад.

В этот же день мень­ше­ви­ки и эсе­ры рас­пус­ти­ли свои дру­жи­ны и пре­кра­ти­ли со­про­тив­ле­ние. С 15 декабря на­ча­ли во­зоб­нов­лять ра­бо­ту ма­га­зи­ны, уч­ре­ж­де­ния и не­ко­то­рые пред­при­ятия и га­зе­ты. То­гда же из Санкт-Пе­тер­бур­га при­был лейб-гвардейский Се­мё­нов­ский полк под ко­мандованием полковника Г.А. Ми­на, а 16 декабря - из Вар­ша­вы 16-й пехотный Ла­дож­ский полк под ко­мандованием полковника И.В. Кар­по­ва, ко­то­рые вско­ре по­да­ви­ли ос­тав­шие­ся оча­ги со­про­тив­ле­ния.

16 декабря основная часть Се­мё­нов­ско­го пол­ка за­вя­за­ла бои на Пре­сне и на­ча­ла её об­стрел, 18 декабря штаб обо­ро­ны Пре­сни от­дал при­каз пре­кра­тить со­про­тив­ле­ние; часть дру­жин­ни­ков скры­лась, часть бы­ла за­хва­че­на, не­ко­то­рые рас­стре­ля­ны на мес­те. 3-й ба­таль­он Се­мё­нов­ско­го пол­ка под ко­мандованием полковника Н.К. Ри­ма­на 16.12.1905-21.12.1905 вос­ста­но­вил кон­троль над бли­жай­ши­ми к Ка­зан­ско­му во­кза­лу стан­ция­ми Мос­ков­ско-Ка­зан­ской железной дороги, при этом бы­ло рас­стре­ля­но около 150 человек.

Все­го в хо­де вос­ста­ния в Мо­ск­ве по­гиб­ло 424 человек ( 34 во­ен­но­слу­жащих и по­ли­цей­ских, 84 дру­жин­ни­ка, ос­таль­ные - жи­те­ли го­ро­да), ра­не­но 680 человек (из них 108 во­ен­но­слу­жа­щих и по­ли­цей­ских, 43 дру­жин­ни­ка). В ре­зуль­та­те об­стре­лов, по­жа­ров и мас­со­во­го строи­тель­ст­ва бар­ри­кад до­ма и объ­ек­ты городского хо­зяй­ст­ва по­лу­чи­ли зна­чительные по­вре­ж­де­ния. В Мо­ск­ве и Московской губернии к 27.01.1906 аре­сто­ва­но 936 человек, несколько ты­сяч ра­бо­чих уво­ле­но. 68 уча­ст­ни­ков бо­ёв на Пре­сне в 1906 при­го­во­ре­ны к различным сро­кам ка­тор­ги, тю­рем­но­го за­клю­че­ния и ссыл­ки. По­ра­же­ние Моссковского восстания при­ве­ло к спа­ду ре­во­люционного дви­же­ния во всей Российской им­пе­рии.

Па­мять о событии за­кре­п­ле­на в на­зва­ни­ях ря­да улиц рай­она Пре­сни.

Исторические источники:

Мо­с­ков­ское воо­ру­жен­ное вос­ста­ние по дан­ным об­ви­ни­тель­ных ак­тов и су­деб­ных про­то­ко­лов. М., 1906. Вып. 1;

Де­кабрь­ское вос­ста­ние в Мо­ск­ве 1905 г. Ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный сбор­ник ста­тей, за­ме­ток и вос­по­ми­на­ний. М., 1919;

Де­кабрь 1905 г. на Крас­ной Пре­сне. Сбор­ник ста­тей и вос­по­ми­на­ний. 3-е изд. М.; Л., 1925;

За­мо­ск­во­ре­чье в 1905 г. Сбор­ник вос­по­ми­на­ний, до­ку­мен­тов и фо­то­гра­фий. М., 1925;

Из­вес­тия Мо­с­ков­ско­го со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов, 1905 г. М., 1925;

Из ис­то­рии Мо­с­ков­ско­го воо­ру­жен­но­го вос­ста­ния. Ма­те­риа­лы и до­ку­мен­ты. М., 1930;

Мо­с­ков­ское де­кабрь­ское воо­ру­жен­ное вос­ста­ние 1905 г. Сбор­ник ма­те­риа­лов, вос­по­ми­на­ний и до­ку­мен­тов. М., 1940;

На бар­ри­ка­дах: Из вос­по­ми­на­ний уча­ст­ни­ков мо­с­ков­ско­го де­кабрь­ско­го во­ору­жен­но­го вос­ста­ния 1905 г. М., 1955;

Выс­ший подъ­ем ре­во­лю­ции 1905–1907 гг. Воо­ру­жен­ные вос­ста­ния. Но­ябрь – де­кабрь 1905 г. М., 1955;

На бар­ри­ка­дах Мо­ск­вы. Сбор­ник вос­по­ми­на­ний, до­ку­мен­тов и ма­те­риа­лов. М., 1975.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)