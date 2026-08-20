МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО
МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО - государственное образование в Северо-Восточной Руси в 1263-1478 годах.
Выделено в 1263 году по завещанию великого князя владимирского Александра Ярославича Невского из состава Владимирского великого княжества его младшему сыну князю Даниилу Александровичу. Первоначально включало земли в среднем течении реки Москва. Столица княжества - Москва была единственным городом нового политического образования.
Вплоть до 1271 года Московским княжеством при малолетнем князе Данииле Александровиче управляли наместники (тиуны) его дяди - великого князя владимирского Ярослава Ярославича. В 1271 году Даниилу Александровичу исполнилось 10 лет, и он имел право княжить сам, но на первых порах его, вероятно, опекала мать, дочь полоцкого князя Брячислава.
Самостоятельно Даниил Александрович начал действовать с 1282 года, когда вместе с тверским князем Святославом Ярославичем и новгородцами предпринял поход на Переяславль (Залесский). Ограниченные ресурсы Моск. кн-ва не позволяли Даниилу Александровичу предпринимать широкомасштабные самостоятельные политические акции.
Однако к концу XIII века Московское княжество усилилось, так как сюда стекалось население из опустошаемого ордынцами центра Суздальщины, а также из западно-русских княжеств, постепенно переходивших под контроль Великого княжества Литовского (ВКЛ). В 1300 году Даниил Александрович напал на Рязанское княжество и пленил рязанского князя Константина Романовича; в результате к Московскому княжеству была присоединена Коломна с её волостями, что позволило московским князьям контролировать нижнее течение реки Москва и часть течения Оки от устья Нары до устья Москвы.
Умерший в 1302 году бездетным переяславский кн. Иван Дмитриевич завещал свои владения моск. князю, однако по существовавшим ещё с домонгольского времени правилам выморочные княжества отходили к старшему из князей - великому князю владимирскому. Опираясь на это правило, великий князь владимирский Андрей Александрович отправил в Переяславль своих наместников, которые были изгнаны московским князем, занявшим Переяславль.
Даниилу Александровичу (умер 05.03.1303) наследовали 5 сыновей: Юрий Данилович, Иван I Данилович Калита, Александр, Борис и Афанасий. Уже в 1303 году ставший московским князем Юрий Данилович сумел присоединить к Московскому княжеству Можайское княжество, поставив под контроль московских князей всё течение реки Москва.
Закрепив это владение за собой, Юрий Данилович создал на стыке границ Московского княжества, можайских волостей и земель Волока (Ламского; ныне Волоколамск) обширную Великую Юрьеву слободу. Опираясь на значительно возросшие территориальные и людские ресурсы Московского княжества, Юрий Данилович начал борьбу за владимирское великое княжение с тверским князем Михаилом Ярославичем, однако в 1305 году хан Узбек сделал выбор в пользу тверского князя. Как разделили Даниловичи между собой владения отца и захваченные можайские волости, неизвестно, но в 1306 году, после потери Переяславля, Александр и Борис Даниловичи отъехали в Тверь.
Очевидно, что они боролись с родными братьями за обладание волостями, то есть за сохранение, а возможно, и расширение своих уделов. Впоследствии эта борьба прекратилась, и братья, возглавляемые Юрием Даниловичем, действовали сообща. В 1311 году им удалось захватить Нижний Новгород, где до своей смерти в 1320 годк княжил Борис Данилович.
В 1310-1320-х годы основным внешнеполитическим направлением деятельности московских князей стала борьба за великокняжеский стол с тверскими князьями. В 1317 году Юрию Даниловичу удалось получить у хана Узбека ярлык на великое княжество Владимирское, затем великий князь способствовал казни Михаила Ярославича в Орде (1318).
Однако уже в 1322 году Юрий Данилович был смещён с вел. княжения, которое занял тверской князь Дмитрий Михайлович, убивший в 1325 году своего соперника в Орде. К этому моменту из московских Рюриковичей в живых остались лишь Иван I Данилович, занявший московский стол, и его сыновья. С 1325 года Москва становится местопребыванием митрополитов Киевских и всея Руси, первым из них из Владимира переехал митрополит Пётр. В 1325-1339 годах московский князь установил контроль над Сретенской половиной Ростовского княжества, Белозерским княжеством, Галицким (Галичским) княжеством и Угличским княжеством, а также Бежецким Верхом, принадлежавшим Новгородской республике.
Несмотря на то, что власть московского князя на этих территориях носила временный характер, «купли» способствовали обогащению и усилению Московского княжества. Иван I Данилович продолжил борьбу с тверскими князьями, оказал помощь хану Узбеку в подавлении Тверского восстания 1327 года. В 1328 году московский князь получил в управление половину Владимирского великого княжества (с 1332 - всё целиком).
За несколько месяцев до смерти (31.03.1340) Иван I Данилович составил духовную грамоту (завещание), по которой разделил Московское княжество и приобретённые за его пределами сёла между 4 наследниками. Старший сын Семён Иванович получил города Можайск и Коломну (то есть. все города княжества, кроме столицы) и около 40 волостей и сёл. Второй сын - Иван (будущий Иван II Иванович) унаследовал 23 волости и села, третий сын - Андрей Иванович - 21, а вторая жена Ивана I Даниловича Ульяна получила в пожизненное пользование 26 волостей и сёл.
Москва с прилегающей к ней округой (в радиусе от 40 до 70 км) считалась общим достоянием московских Рюриковичей. В округе располагались сёла князей и княгинь, а в самой Москве они имели право суда и сбора дани, однако в различных пропорциях. Преимущество здесь принадлежало старшему брату, который имел исключительное право судить по тяжёлым уголовным преступлениям (убийство, разбой, воровство с поличным) всех жителей Москвы и округи, а по другим делам - жителей Москвы и приезжих, а также собирать ордынский выход. Торговые и натуральные налоги, взимавшиеся только в Москве («городские волости»), делились между членами династии, но большей частью отходила московскому князю.
Такое распределение функций и владений (старший сын получил почти столько же земель, не считая городов, сколько два его младших брата вместе взятые) обеспечивало политическое и экономическое верховенство в Московском княжестве старшего из братьев и, наряду с этим, существование внутри княжества владений князей удельных - младших представителей московских Рюриковичей.
Удельная система просуществовала в Московском княжестве до его трансформации в Русское государство (1478) и ещё более 100 лет в рамках последнего. Её основными чертами были сохранность владений, самостоятельность удельных князей в управлении ими и право передачи по наследству. Московский князь возглавлял войска княжества и руководил внешней политикой: удельные князья не имели права вести войны и заключать союзы, однако моск. князь мог действовать только при согласии удельных князей. Участие в войнах удельных князей оплачивалось: 1) денежными средствами; 2) выделением удельным князьям части завоёванных территорий; 3) испомещением бояр и слуг удельных князей на землях московского князя. При этом приращения к владениям, достигнутые путём завоевания, покупки или дарения от других лиц, рассматривались как частное приобретение и в общее пользование московских Рюриковичей не поступали.
В правление Семёна Ивановича (1340-1353), получившего в 1340 году от хана Узбека ярлык и на Владимирское великое княжество, Московское княжество продолжало расширяться: в 1340-х годах великий князь приобрёл у новосильского князя Семёна Александровича волость Заберегу (названа по реке Берега, правому притоку реки Протва), а его тётя - рязанская княгиня Анна передала ему волости Гордошевичи, Заячков и, по-видимому, Гремичи с Сушевым, расположенные близ юго-западных границ Московского княжества в бассейне среднего течения Протвы.
Расширение территории Московского княжества продолжилось и в правление Ивана II Ивановича (1353-1359), который сумел отторгнуть от Рязанского великого княжества волости Холмы и Мещерское, продвинув восточную границу Московского княжества до реки Цна, левого притока Оки. Относительно незначительный рост территории Московского княжества в 1330-1350-х годах объяснялся строгим контролем Орды, не допускавшей серьёзного усиления московских князей, а также тем обстоятельством, что сами московские князья, будучи в указанное время великими князьями владимирскими, получали значительный доход от эксплуатации временно принадлежавших им обширных владимирских земель.
Положение изменилось в 1360 году, когда ордынский хан Навруз отказал московскому князю Дмитрию Ивановичу Донскому в ярлыке на великое княжение владимирское. Важнейшую роль в окружении московского князя в это время играл митрополит Алексий. В условиях междоусобицы в Орде к Моск. княжеству около 1360 года было присоединено Дмитровское княжество.
В результате противостояния окружения Дмитрия Ивановича со ставшим великим князем владимирским Дмитрием Константиновичем в 1363 году Владимирское великое княжество было окончательно закреплено за князем Дмитрием Ивановичем. В результате политики Дмитрия Ивановича оно с включёнными в него ранее Переяславским и Юрьевским княжествами, Сретенской половиной Ростовского княжества, великокняжескими частями Вологды, Торжка и близкого к Москве Волока (Ламского) превратилось в его отчинное, наследственное владение.
В 1363 году к Москве было присоединено и Галичское княжество, а позднее - рязанские Боровск и Верея, смоленская Медынь, литовская Ржева (несколько раз утрачивалась и возвращалась московским князьями), а также Белозерское княжество (около 1380 года). В развитии Московского княжества произошёл резкий перелом, а его историческая территория стала скромной частью владений Дмитрия Ивановича Донского. Размеров среднего княжества достиг удел серпуховского князя Владимира Андреевича, который резко расширился в 1372 году, когда великий князь владимирский Дмитрий Иванович прибавил к нему бывшие Дмитровское и Галичское княжества (в 1389 году возвращены великим князем владимирским под свою юрисдикцию), а затем треть владений вдовы Ивана I Даниловича - княгини Ульяны, рязанские земли по реке Лужа, правому притоку Протвы, город Боровск.
Внушительный территориальный рост владений позволил Дмитрию Ивановичу Донскому, сохраняя давний принцип наделения старшего сына большей территорией, изменить объекты наделения. По его завещанию (1389) старший сын Василий I Дмитриевич в собственно Московском княжестве получил Коломну и её волости, а в Москве и её округе - половину налогов (другая половина шла трём братьям Василия) и 8 крупных сёл (его братья получили от 2 до 4 сёл).
Но основное новшество заключалось в том, что он получил целиком территорию прежнего Владимирского великого княжества, причём она не могла делиться. Размер владений великого князя определял его преимущество перед удельными князьями, которые также получили к своим скромным владениям в собственно Московском княжестве большие добавления из присоединённых земель: князь Юрий Дмитриевич - Галич, Андрей Дмитриевич - Белоозеро, Пётр Дмитриевич - Углич, Иван Дмитриевич (умер в 1393 году) - 2 волости и село.
Василий I Дмитриевич (1389-1425 годы) уже в первые годы своего правления присоединил к Московскому великому кнжеству Муромское и Тарусское княжества, а также Мещеру - земли между левым берегом Оки и правым берегом реки Пра, левого притока Оки. Но главным его приобретением стало в конце 1392 года Нижегородское великое княжество (см. Нижегородское княжество). Несмотря на долговременную борьбу нижегородских князей за возврат своего княжества (им несколько раз удавалось вернуть его на непродолжительное время), здесь установилась власть великих князей московских, а другие представители московских Рюриковичей могли получить на этих землях временные или постоян- ные владения только с согласия великого князя. Долгое время Василий I Дмитриевич пытался установить контроль над рядом новгородских территорий (на непродолжительное время к Московскому великому княжеству присоединялись Двинская земля и Бежецкий Верх), однако к 1424 году Новгородская республика вернула себе все свои владения.
Смерть Василия I Дмитриевича (27.02.1425) привела к началу Московской усобицы 1425-1453, завершившейся победой великого князя московского Василия II Васильевича Тёмного. Уже в 1449 году он, заключая договор с великим князем литовским и польским королём Казимиром IV, титуловал себя как князь великий «московский и новгородский, и ростовский, и пермский, и иных». В 1454 году был ликвидирован удел можайского князя Ивана Андреевича, в 1456 году арестован последний серпуховский князь Василий Ярославич, а земли его удела присоединены к великокняжеским владениям. По Яжелбицкому договору 1456 года с Новгородской республикой вел. кн. московский вернул себе некоторые ростовские и белозерские земли, захваченные ранее новгородцами. Жена Василия II Васильевича, великая княгиня Мария Ярославна, приобрела у ярославских князей города Романов и земли в нижнем течении реки Шексна.
Перед смертью (27.03.1462) Василий II Васильевич разделил Московское княжество между пятью сыновьями: Иваном III Васильевичем, Юрием Васильевичем, Андреем Васильевичем Большим (Горяем), Борисом Васильевичем и Андреем Васильевичем Меньши́м. По завещанию отца Иван III Васильевич получил Вятскую землю и 15 крупнейших русских городов, а его 4 брата на всех -13 городов. Распределение владений внутри Московского княжества становилось всё более неравномерным в пользу великого князя.
Уже в 1463 Иван III Васильевич приобрёл Ярославское княжество. В 1474 году к Московскому княжеству была присоединена Борисоглебская половина Ростовского княжества. После успешного похода на Новгород (1477-1478 годы) и установления контроля над землями Новгородской республики Иван III Васильевич стал официально титуловаться «великим князем всея Руси». Московское княжество трансформировалось в Русское государство.