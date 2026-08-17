МОСКОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ

МОСКОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА - ху­до­же­ст­вен­ное учеб­ное за­ве­де­ние.

Воз­ник­ло в 1832 году при Московском ху­дожественном обществе как «На­тур­ный класс» (объ­е­ди­не­ние груп­пы ху­дож­ни­ков - Е.И. Ма­ков­ский, братьев А.С. и В.С. Доб­ро­воль­ские и другие; с 1833 года «Ху­дожественный класс»). С 1843 года Училище жи­во­пи­си и вая­ния (учеб­ное за­ве­де­ние); по­сле при­сое­ди­не­ния Двор­цо­во­го ар­хитектурного училища (1865) - МУЖВЗ (с 1866 года). С 1834 года на­хо­ди­лось на Б. Ни­кит­ской улице, по­сле 1844 года - на Мяс­ниц­кой улице.

Профессиональную под­го­тов­ку в учи­ли­ще из­на­чаль­но ку­риро­ва­ла пе­тербургская Академия Художеств. С 1896 года выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние (курс обу­че­ния 8 лет для жи­во­пис­цев, 10 лет для ар­хи­тек­то­ров). Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков и пре­по­да­ва­те­лей - А.Е. Ар­хи­пов, В.Н. Бак­ше­ев, Н.А. Ка­сат­кин, К.А. Ко­ро­вин , И.И. Ле­ви­тан, В.Е. Ма­ков­ский, С.В. Ма­лю­тин, В.Г. Пе­ров, И.М. Пря­ниш­ни­ков, А.К. Сав­ра­сов ; пре­по­да­ва­ли так­же Л.О. Пас­тер­нак, В.Д. По­ле­нов, В.А. Се­ров, П.П. Тру­бец­кой.

В 1918 году пре­об­ра­зо­ва­но в сво­бод­ные ху­дожественные мас­тер­ские, позд­нее ре­ор­га­ни­зо­ван­ные в другие учеб­ные за­ве­де­ния - Вху­те­мас (с 1920 года), Вху­те­ин (1926-1930), Институт про­ле­тар­ско­го изо­бра­зительного искусства. На их ос­но­ве в 1930-е годы соз­да­ны Мо­с­ков­ский го­су­дар­ственный ака­де­ми­чес­кий ху­до­же­ст­вен­ный ин­сти­тут имени В.И. Су­ри­ко­ва и Мо­с­ков­ский ар­хи­тек­тур­ный ин­сти­тут.

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