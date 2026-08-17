МОСКОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ
МОСКОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА - художественное учебное заведение.
Возникло в 1832 году при Московском художественном обществе как «Натурный класс» (объединение группы художников - Е.И. Маковский, братьев А.С. и В.С. Добровольские и другие; с 1833 года «Художественный класс»). С 1843 года Училище живописи и ваяния (учебное заведение); после присоединения Дворцового архитектурного училища (1865) - МУЖВЗ (с 1866 года). С 1834 года находилось на Б. Никитской улице, после 1844 года - на Мясницкой улице.
Профессиональную подготовку в училище изначально курировала петербургская Академия Художеств. С 1896 года высшее учебное заведение (курс обучения 8 лет для живописцев, 10 лет для архитекторов). Среди выпускников и преподавателей - А.Е. Архипов, В.Н. Бакшеев, Н.А. Касаткин, К.А. Коровин, И.И. Левитан, В.Е. Маковский, С.В. Малютин, В.Г. Перов, И.М. Прянишников, А.К. Саврасов; преподавали также Л.О. Пастернак, В.Д. Поленов, В.А. Серов, П.П. Трубецкой.
В 1918 году преобразовано в свободные художественные мастерские, позднее реорганизованные в другие учебные заведения - Вхутемас (с 1920 года), Вхутеин (1926-1930), Институт пролетарского изобразительного искусства. На их основе в 1930-е годы созданы Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова и Московский архитектурный институт.