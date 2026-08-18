МОСКОВСКОЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ В.С. СОЛОВЬЕВА

Организация, существовавшая в Москве в 1905-1918 годах и объединившая многих известных философов, литераторов и религиозных деятелей.

У истоков МРФО стояли, с одной стороны, участники «Христианского братства борьбы» (В.П. Свенцицкий, В.Ф. Эрн, близкие к ним П.А. Флоренский и А.В. Ельчанинов) – религиозно-общественной организации, возникшей на базе Студенческого историко-философского общества при Московском университете, и с другой – члены философского кружка М.К. Морозовой (Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, Г.А. Рачинский и др.). В мае 1905 года участниками ХББ было организовано заседание, на котором с докладами выступили В.П. Свенцицкий и Д.Д. Галанин. Тем не менее прошение об открытии общества не было удовлетворено, заседания оставались нелегальными. Однако уже в августе 1905 года был выработан устав общества и выбрано руководство. Председателем стал Г.А. Рачинский, товарищем председателя – С.Н. Булгаков. В число членов-учредителей вошли также В.Ф. Эрн, В.П. Свенцицкий, А.В. Ельчанинов, С.А. Котляревский, Л.М. Лопатин и П.П. Поспелов. По уставу руководящим органом общества был Совет, который состоял из председателя, товарища председателя, пяти членов Совета и секретаря. Председатель и его товарищ избирались на закрытом заседании сроком на один год абсолютным большинством голосов почетных и действительных членов.

Официальное открытие состоялось 5 ноября 1906 года при активном участии М.К. Морозовой (спонсировала общество на протяжении его существования) и её окружения. На заседании С.Н. Булгаков выступил с докладом «Ф.М. Достоевский и современность», также было выбрано новое руководящее ядро. Председателем выбран С.Н. Булгаков, членами совета: Д.Д. Галанин, А.Е. Ельчанинов, С.А. Котляревский, В.П. Свенцицкий, Е.Н.Трубецкой, В.Ф.Эрн. Заседания МРФО проходили почти каждый месяц, за год количество участников выросло почти до 300 человек. Большая часть заседаний проходила в доме М.К. Морозовой. С яркими докладами выступали В.П. Свенцицкий, В.Ф. Эрн, Н.А. Бердяев и другие авторы. В марте 1907 года по инициативе В.П. Свенцицкого, П.А. Флоренского и В.Ф. Эрна при МРФО открыт Вольный богословский университет. В ноябре 1908 года за аморальные поступки из МРФО был исключен В.П. Свенцицкий. Ярким событием в общественной жизни стали выступления участников МРФО, посвящённые началу Первой мировой войны и выдержанные в патриотическом и антинемецком духе (опубликованы в журнале «Русская мысль», 1914, № 12). Февральскую революцию 1917 года участники МРФО встретили с энтузиазмом. В это время разрабатывался проект создания Религиозно-философской академии в Москве. После Октябрьской революции настроения изменились, эйфория сменилась неприятием новой власти и апокалиптическими настроениями. Последнее заседание МРФО состоялось 3 июня 1918 года, С.Н. Булгаковым был прочитан доклад «На пиру богов». Деятельность общества прекратилась после конфискации дома М.К. Морозовой. Осенью 1918 года многие бывшие члены МРФО приняли участие в основании по инициативе Н.А. Бердяева Вольной академии духовной культуры (действовала до 1922 года).

МРФО не имело единой программы, его отличал плюрализм взглядов и мнений. Тем не менее, философские и общественные взгляды В.С. Соловьёва оказывали на участников большое влияние, и одной из задач общества была разработка его идей и построение цельной философской и общественно-политической концепции, основанной на его наследии. Участники МРФО были не чужды религиозного модернизма, но всё же стояли ближе к традиционному православию, чем лидеры Петербургского РФО.

У МРФО не было своего печатного органа: доклады участников и содержание прений публиковались в журналах «Московский еженедельник», «Русская мысль», «Вопросы философии и психологии» и др. В 1910 году участники МРФО основали книгоиздательство «Путь» (1910-1918), специализировавшееся на издании философской литературы. Круг участников был широким, на публичных заседаниях число присутствующих достигало 400-500 человек. МРФО посещали преподаватели вузов, религиозные деятели, поэты-символисты, христианские социалисты, студенты и другие категории граждан, разные по взглядам и социальному статусу.