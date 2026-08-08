МОСКОВСКОЕ МЕЩАНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Первое учебное заведение в России, занимавшееся подготовкой деятелей торговли.

Было открыто 29 апреля 1835 года Московским купеческим обществом. Располагалось оно на Большой Калужской улице. Изначально было предназначено для “50 сирот мужского пола из купеческого и мещанского сословий”.

Замысел создателей данного учреждения был таков, что с одной стороны, училище должно было стать приютом для своих воспитанников, а с другой стороны - обязательно “доставить им необходимо нужное, приличное мещанскому состоянию образование”.

Одновременно с общеобразовательными предметами в училище преподавались также бухгалтерия и счисление на счетах, при этом данным дисциплинам уделялось наибольшее внимание.

Попечителями Мещанского училища были многие известные московские купцы - Валентин Алексеевич и Александр Константинович Куманины, Сергей Михайлович Третьяков, Семен Логинович Лепешкин, Ефим Федорович Гучков, Иван Павлович Прохоров и другие.

Сам император Николай I, посетив Мещанское училище в 1846 году, был вполне доволен тем, что там увидел, оценил его цели и методы, отметил, что оно воспитывало “порядок, чистоту и умеренность”.

В 1885 году был издан юбилейный очерк, посвященный Мещанскому училищу под названием «Исторический очерк к пятидесятилетию существования Московского Мещанского мужского училища, основанного Московским купеческим обществом в память совершеннолетия Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Александра Николаевича». В нем говорилось: «Училище названием своим указывает на сословный свой характер. Действительно, принимались и принимаются в число его воспитанников только дети мещан и затем уже дети купцов, в качестве пансионеров. В открытии этого училища нашла себе удовлетворение одна из общественных потребностей Москвы. В Москве, в тридцатых годах, существовали воспитательные заведения преимущественно для привилегированных сословий… Для бедного же населения Москвы — мещан были доступны только приходские и уездные училища для приходящих учеников, но учились в них дети более или менее зажиточных горожан; беднякам же было не по силам содержать своих детей в течение учебного курса, кормить и одевать их и покупать книги. Не должно также забывать, что в Москве, вследствие холеры, поразившей население ее за четыре года до открытия училища, оставалось много сирот без всяких средств существования: поэтому открываемое тогда Мещанское училище было великим благодеянием для бедных детей. Прием в него не был затруднен никаким стеснительным условием: сиротство и бедность давали право на поступление в училище».

Число воспитанников училища неуклонно росло и в 1900 году составило 826 человек.

В 1918 году здание училища было передано Московской горной академии (в настоящее время - Горный университет).