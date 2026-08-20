МОСКОВСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
МОСКОВСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - российское научное общество в 1864-1923 годы. Учреждено в Москве для изучения и охраны памятников истории и культуры России, проведения археологических раскопок.
Его основание послужило примером для создания археологического обществ в других городах Российской империи. В состав общества входили археологи, историки, филологи, географы, архитекторы, художники, искусствоведы, писатели. Среди них: В.Б. Антонович, А.М. Васнецов, А.Ф. Вельтман, К.К. Гёрц, Ф.Н. Глинка, В.А. Городцов, В.М. Жемчужников, И.Е. Забелин, В.О. Ключевский, Н.Н. Костомаров, Д.Н. Мамин-Сибиряк, П.И. Мельников-Печерский, М.В. Никольский, В.Ф. Одоевский, А.В. Орешников, И.С. Остроухов, М.П. Погодин, С.М. Соловьёв, Д.И. Эварницкий.
В начале XX века МАО насчитывало свыше 400 членов, в том числе зарубежных. С 1868 года размещалось в Аверкия Кириллова палатах. Большинство собраний общества, которые проходили не реже 1 раза в месяц, были публичными. В МАО образовано несколько специальных комиссий, превратившихся в видные научные центры: по сохранению древних памятников (1876), Восточная (1887), Славянская (1892; изучение древне русской литературы и языка), Археографическая (1896), по изучению старой Москвы («Старая Москва», 1909).
В 1901 году в Тифлисе открыто Кавказское отделение МАО. При участии МАО отреставрированы Успенский и Архангельский соборы Московского Кремля, храм Василия Блаженного на Красной площади, церковь Святого Сергия в Пушкарях (не сохранилась), Троицкий мост через реку Неглинка в Москве, а также Кремль Ростова Великого, Успенский собор во Владимире, храм Покрова на Нерли, стены и башни Кремля в Серпухове и многие другие памятники.
Общество постоянно командировало специалистов для наблюдения за ходом ремонтно-восстановительных работ памятников истории и культуры. По инициативе общества в России с 1869 года проводились археологические съезды. Выпустило сборник законодательных материалов, документов археологических съездов и обществ «Материалы по вопросу о сохранении древних памятников, собранные Императорским Московским археологическим обществом» (1911).
Выступило инициатором и финансировало ряд археологических разведок и раскопок в Европейской части России, а также способствовало созданию археологических карт отдельных регионов, для чего в 1888 году организовало всероссийское анкетирование. По предложению МАО и при его участии в 1909 году в Москве возведён памятник Ивану Фёдорову (скульптор С.М. Волнухин).
МАО издавало: «Древности. Труды Императорского Московского археологического общества» (том 1-25, 1865-1916), «Материалы по археологии Кавказа» (выпуск 1-14, 1888-1916), «Древности восточные. Труды Восточной комиссии» (том 1-5, 1889-1915), «Археологические известия и заметки» (том 1-7, 1893-1900), «Материалы по археологии Восточных губерний России» (выпуск 1-3, 1893-1899), «Древности. Труды Славянской комиссии» (том 1-5, 1895-1911), «Древности. Труды Археографической комиссии» (том 1-3, 1898-1913), «Известия Кавказского отделения МАО» (выпуск 1-6, 1904-1921), «Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников» (том 1-6, 1907-1915), «Старая Москва» (том 1-3, 1912-1914).
Общество подготовило методичную литературу: «Инструкция для описания городищ, курганов и пещер» (1875), «Инструкция по снятию оттисков с древних надписей и воспроизведению их из гипса» (1875), «Программа для собирания сведений об архивах» (1898-1999).
В 1923 году Общество распущено распоряжением Наркомата внутр. дел РСФСР. Председатели МАО: А.С. Уваров (1864-1884/85), П.С. Уварова (1885-1917), Д.Н. Анучин (1917-1923).