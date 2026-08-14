МОСКОВСКО-СИБИРСКИЙ ТРАКТ, МУЗЕЙ

Историко-культурный музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт» - это единственный за Уралом и второй в РФ музей, посвященный истории Московско-Сибирского тракта.

В его фондах хранятся уникальные экспонаты, раскрывающие страницы истории строительства самой длинной в мире сухопутной гужевой магистрали, заселения и освоения Омского Прииртышья.

В музее более 7 тысяч единиц хранения, сформированы коллекции этнографии, нумизматики , произведений советского изобразительного искусства ХХ века, изделий прикладного искусства, исторических документов. К услугам посетителей 8 выставочных залов - картинная галерея им. А.Б. Рыбина, диорамы «Накануне великой стройки» и «Московско-Сибирский тракт», экспозиция « Декабристы и Сибирь», домовая часовня в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», этнографический комплекс «Русская изба» с пирогами, блинами и традиционными напитками, историческая библиотека имени А.С. Кожемякиной, сувенирная лавка и другое.

Помимо экскурсионной и выставочной деятельности, сотрудники музея занимаются развитием туристического маршрута «Московско-Сибирский тракт - дорога великих ученых, путешественников и каторжан» в окрестностях исторических притрактовых поселений деревни Форпост и села Становка.

Иллюстрации:

Историко-культурный музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт»;

Диорама Московско-Сибирский тракт;

Зал декабристов;

Здание музея;

Историческая реконструкция на Московско-Сибирском тракте.