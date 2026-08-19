МОСКОВСКО-НИЖЕГОРОДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Частная железная дорога, построенная в Российской империи в 1858-1862 годах. В нынешнее время сохранившиеся участки линии входят в состав Горьковской и Московской железных дорог.

История создания и эксплуатации

Первые предложения о строительстве железной дороги между Москвой и Нижним Новгородом были высказаны еще в 1836 году. Одиннадцать лет спустя комитет С.Петербургско-Московской железной дороги одобрил проект отставного поручика А.А. Вонлярлярского, предусматривающий строительство железной дороги от Москвы до Оки между Елатьмою и Муромом, с организацией пароходного движения до Нижнего Новгорода. Проект, однако, был одобрен с тем условием, что дорога протянется до Нижнего Новгорода. Была проведена нивелировка местности и начаты инженерные изыскания, однако, не сумев набрать необходимый капитал, компания к строительству так и не приступила. Тем не менее, топографические данные, собранные в ходе работ, использовались при сооружении дороги позднее.

В 1856 году после поражения в Крымской войне, правительство инициировало строительство железных дорог на стратегически важных направлениях: Из Москвы до Либавы, Феодосии и Нижнего Новгорода. Сооружение железнодорожных линий взяло на себя новоучрежденное Главное общество железных дорог в России. В мае 1857 года компания приступила к строительству. В 1861 году было пущено движение от Москвы до Владимира, в 1862-м – до Нижнего Новгорода. Всего было проложено 410 верст железнодорожных путей, построено 242 моста, 27 станций, 3 главных, 3 оборотных и 2 резервных депо и мастерские подвижного состава в городе Коврове.

В 1863 году начальником дороги стал Иван Федорович Кёниг. Под его руководством был проведен ряд улучшений первоначального проекта: железные рельсы заменены на стальные, усовершенствован ряд мостов и др. Помимо этого в середине 1860-х годов была внедрена новая система грузоперевозок. Ранее, когда грузы было необходимо перевезти через несколько железнодорожных линий, на пересадочных узлах их выгружали из вагонов одной частной железнодорожной компании и загружали в вагоны другой, что естественным образом тормозило транспортировку. «Нижегородцы» сумели договориться с соседями о том, чтобы их вагоны могли следовать по железным дорогам других компаний.

В 1868 году И.Ф. Кёнига, ставшего директором Николаевской дороги, сменил Иван Федорович Рерберг. Под его руководством нижегородская линия стала двухпутной: в 1878 году второй путь был построен на участке Москва-Ковров, в 1892 году он был продлен до Нижнего Новгорода. Вблизи Коврова к дороге примкнули Шуйско-Ивановская (1868) и Муромская (1880) линии. И.Ф. Рерберг стал инициатором создания первого в России завода по пропитке шпал, открытого в 1877 году в городе Канавине, близ Нижнего Новгорода. Рерберг оставался начальником дороги вплоть до 1896 года, когда национализированная двумя годами ранее Нижегородская линия была объединена с Муромской и Московской-Курской, прекратив тем самым свое независимое существование.

Дальнейшая судьба

В 1918 году объединенную дорогу передали Наркомату Путей Сообщения. В дальнейшем бывшие участки Нижегородской линии вошли в состав Московской (1959) и Горьковской (1961) железных дорог. В 2012 году к 150-летнему юбилею Нижегородской ветки, в Нижнем Новгороде была открыта площадь Железнодорожников, самая молодая площадь города. Помимо этого были установлены памятники обоим начальникам дороги, И.Ф. Кёнигу в Нижнем Новгороде и И.Ф. Рербергу в Коврове.

Интересные факты

- Весной 1861 года еще до официального открытия, один из первых поездов, проследовавших по дороге, доставил из Москвы во Владимир несколько экземпляров Манифеста об освобождении крестьян.

- Первый день полноценной эксплуатации линии был омрачен трагедией – из-за неправильно переведенной стрелки поезд, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, столкнулся с составом, стоявшем на запасном пути. Один человек погиб. После этого инцидента ключи от стрелок стали храниться у начальника станции, а все переводы заносились в специальный журнал.

- В 1877 году благодаря самоотверженным действиям железнодорожников удалось избежать трагедии, которая вполне могла бы стать предтечей Кукуевской катастрофы. В ночь с 7 на 8 апреля путевой сторож обнаружил, что часть земляной насыпи ушла в овраг. На протяжении 25 метров рельсы висели в воздухе. Будучи не в состоянии в одиночку предупредить об опасности поезда сразу с двух направлений, он обратился к своему товарищу из местного поселка. Вдвоем им удалось остановить приближавшиеся поезда всего за 100 метров до опасного участка. 8 дней спустя движение было восстановлено в полном объеме.

- Сейчас поезда горьковского направления отправляются с Курского вокзала, однако до объединения веток в 1896 году в Москве существовал отдельный Нижегородский вокзал, открытый в 1861 году в районе современной Нижегородской улицы. В 1866 году после открытия Московской-Курской дороги, поезда в курском направлении стали отходить именно с Нижегородского вокзала. Таким образом, симбиоз курской и нижегородской железных дорог наблюдался на протяжении практически всего времени их существования. Старое здание Нижегородского вокзала использовалось в качестве грузовой станции вплоть до 50-х годов XX века.