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«МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ»
МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ - русский ежемесячный литературный журнал, выходивший в 1791-1792 годы в Москве.
Издатель - Н.М. Карамзин.
В «Московском журнале» печатались произведения Карамзина (в том числе повесть «Бедная Лиза») и писателей его круга, утверждалась эстетика сентиментализма.
Первый русский журнал с постоянными критико-биографическими и театрально-критическими отделами.
Публиковал переводы новейшей иностранной литературы и заметки о западных писателях (Ф.Г. Клопштоке, С. Геснере, К.М. Виланде).
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