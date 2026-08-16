«МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ»

МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ - русский еже­ме­сяч­ный литературный жур­нал, вы­хо­див­ший в 1791-1792 годы в Мо­ск­ве.

Из­да­тель - Н.М. Ка­рам­зин .

В «Московском журнале» пе­ча­та­лись про­из­ве­де­ния Ка­рам­зи­на (в том числе по­весть «Бед­ная Ли­за») и пи­са­те­лей его кру­га, ут­вер­жда­лась эс­те­ти­ка сен­ти­мен­та­лиз­ма.

Пер­вый русский жур­нал с по­сто­ян­ны­ми кри­ти­ко-био­гра­фическими и те­ат­раль­но-кри­тическими от­де­ла­ми.

Пуб­ли­ко­вал пе­ре­во­ды но­вей­шей иностранной литературы и за­мет­ки о за­пад­ных пи­са­те­лях ( Ф.Г. Клоп­што­ке , С. Гес­не­ре , К.М. Ви­лан­де).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)