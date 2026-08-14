МОСКОВСКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ
Закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников, учрежденное в 1763 году по инициативе И.И. Бецкого.
И.И. Бецкой
Основателем Воспитательного дома стал Иван Иванович Бецкой (1704-1795). Он родился в знатной семье И.Ю. Трубецкого, однако, будучи незаконнорожденным сыном, всю жизнь носил только окончание этой фамилии – «-бецкой». Получил прекрасное образование, служил в кавалерии, откуда ушел после ранения. Много путешествовал по Европе, был другом матери Екатерины II принцессы Иоганны.
При Петре III Бецкой возглавлял канцелярию строений домов и садов. Уже при Екатерине он руководил созданием и установкой памятника Петру I – «Медного всадника», решеток Летнего сада и т.п. Он также возглавил Академию художеств. Кроме того, занимался реформированием учебных заведений в духе французского просветительства, участвовал в создании Смольного и Екатерининского институтов благородных девиц. Разделяя с императрицей любовь к просветителям и стремление воспитать на основе их идей «новую породу» физически и нравственно здоровых людей, Бецкой большое внимание обращал на проблему поддержки сирот и незаконнорожденных.
В России традиционно заботу о таких детях брала на себя церковь. Так, первый приют для них был открыт в 1706 году митрополитом Иовом при Холмово-Успенском монастыре. В 1714 году в Петербурге появилась богадельня для подкидышей и беспризорников. Бецкой же хотел построить это дело на основе идей просвещения.
Основание Воспитательного дома
Императорский Московский воспитательный дом с госпиталем для бедных родительниц был учрежден Правительственным манифестом от 1 сентября 1763 года. По статусу учреждение считалось государственным и находилось под покровительством императрицы. Герб дома изображал пеликана, который по легенде кормил своих птенцов собственной плотью, надпись на гербе гласила: «Себя не жалея, питает птенцов». Воспитательный дом получил некоторые налоговые и финансовые привилегии. Управление им осуществлялось попечителями и опекунами. Главным попечителем стал Бецкой, направлявший всю деятельность дома. Он смог собрать вокруг себя единомышленников. При его участии директором Воспитательного дома стал знаменитый историк Герард Миллер. Любопытно, что одним из попечителей был Дени Дидро.
Воспитательный дом существовал в основном на пожертвования, которых требовалось немало. Сам Бецкой вносил в кассу дома крупные суммы денег. Императрица Екатерина взяла на себя обеспечение учреждения провиантом. Многие представители царской фамилии и аристократии жертвовали значительные средства, после обращения Синода пожертвования потекли со всей страны и даже из-за границы. Но жертвовали не только деньги. Например, Воспитательному дому был подарен прекрасный кабинет истории, из Академии художеств и Кремлевского двора посылали книги, предметы искусства, иконы.
Еще одной статьей дохода стала прибыль от принадлежащих дому мельниц, кузниц, харчевен, сдаваемых в аренду, а также пивоварен, пристаней и т.д.
Само здание Воспитательного дома было построено в Васильевском саду на берегу Москвы-реки недалеко от Кремля.
Организация жизни в Воспитательном доме
Важной проблемой Воспитательного дома стала детская смертность, так как большинство воспитанников, попадавших сюда, были слабыми, им не хватало грудного молока, к тому же из-за слишком большого числа поступавших детей возникала сильная скученность.
Бецкой с соратниками прежде всего стремились наладить питание младенцев. В дом привлекали кормилиц, которым платилось хорошее жалование. Кроме того, были заведены коровы и козы, которых воспитатели держали на собственные средства. Вскоре Бецкой организовал молочную ферму у Дорогомиловской заставы, для которой закупал коров в Голландии.
Еще одной проблемой были эпидемии. С 1768 года, сразу после введения в России оспо- и корепрививания, всем воспитанникам стали прививать оспу.
С самого основания в Воспитательном доме заработал родильный госпиталь, называвшийся «секретным», так как дети, рождавшиеся там, были, как правило. незаконнорожденными, а матери скрывали свои имена. Новорожденный, оставленный матерью, попадал в грудное отделение, а сами женщины получали документ с указанием времени поступления, именем ребенка и его регистрационным номером. Некоторых грудничков отдавали в крестьянские семьи на вскармливание. В это время за ними следили уполномоченные Опекунским советом чиновники. В 2-3-летнем возрасте детей привозили обратно, чтобы привить оспу. С шести лет начиналось обучение грамоте и ремеслам. Все воспитанники вне зависимости от происхождения считались вольными. Бецкой следил, чтобы дети, переданные на воспитание в деревню, не становились крепостными.
Образование в Воспитательном доме
Дети, воспитывавшиеся в крестьянских семьях, обучались грамоте и арифметике. В случае болезни их привозили на лечение в Воспитательный дом. Усыновлять воспитанников могли только бездетные государственные крестьяне, имевшие свидетельство о хорошем поведении и способные содержать ребенка. При появлении в семье родных детей приемный ребенок сохранял равные с ними права.
Детей, возвращенных из деревень в дом для обучения ремеслам, с 8 лет отдавали на воспитание мастерам – мальчиков на 16, девочек на 12 лет. Воспитанники становились лесоводами, фельдшерами, садоводами, получали технические специальности.
При Воспитательном доме было открыто и ремесленное училище с 6-летним сроком обучения. Здесь преподавали алгебру, тригонометрию, практическую механику, физику, химию и черчение. После обучения шли 3 года практики, после чего ученики получали аттестаты ученых мастеров, мастеров и подмастерьев. В 1868 году училище получило статус высшего технического учебного заведения. Московское техническое училище в советское время стало МВТУ им. Н.Э. Баумана, сейчас это Московский государственный технический университет.
Среди воспитанников дома всегда были те, кто выделялся способностями к наукам и искусствам. После обучения в Воспитательном доме они могли стать домашними учителями, бухгалтерами. Наиболее способные поступали в университеты и Медико-хирургическую академию.
В самом доме были учреждены мужской и женский институты для воспитания и образования сирот чиновников и военнослужащих. Позднее мужской институт стал Сиротским кадетским корпусом, а женский – Александринским, а затем Николаевским сиротским институтом, где готовили домашних учительниц, получавших диплом Московского университета, а также домашних учительниц с правом преподавания в гимназиях.
Воспитанники дома, уже начавшие работать, еще шесть лет получали от него пособия. Потеряв работу, заболев и оказавшись на пороге одинокой старости, бывшие воспитанники могли вернуться в дом, там они имели содержание и отдельную комнату.
По инициативе И.И. Бецкого в 1770 году был открыт Петербургский Воспитательный дом. За свою деятельность Бецкой был произведен в действительного статского совета и награжден медалью «За любовь к отечеству».
В 1797 году Павел I передал управление всеми благотворительными учреждениями императрице Марии Федоровне, которая руководила преобразованиями в системе общественного призрения. В 1837 году почти все помещения Воспитательного дома занял Николаевский институт для штаб- и обер-офицерских сирот. После Октябрьской революции он был упразднен, его место занял Дом труда. С 1922 по 1962 год здесь находился НИИ педиатрии, затем вся территория отошла Академии ракетных войск стратегического назначения, которая была выведена отсюда в 2016 году.