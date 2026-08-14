МОСКОВСКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ

Закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников, учрежденное в 1763 году по инициативе И.И. Бецкого.

И.И. Бецкой

Основателем Воспитательного дома стал Иван Иванович Бецкой (1704-1795). Он родился в знатной семье И.Ю. Трубецкого, однако, будучи незаконнорожденным сыном, всю жизнь носил только окончание этой фамилии – «-бецкой». Получил прекрасное образование, служил в кавалерии, откуда ушел после ранения. Много путешествовал по Европе, был другом матери Екатерины II принцессы Иоганны.

При Петре III Бецкой возглавлял канцелярию строений домов и садов. Уже при Екатерине он руководил созданием и установкой памятника Петру I – «Медного всадника», решеток Летнего сада и т.п. Он также возглавил Академию художеств . Кроме того, занимался реформированием учебных заведений в духе французского просветительства, участвовал в создании Смольного и Екатерининского институтов благородных девиц. Разделяя с императрицей любовь к просветителям и стремление воспитать на основе их идей «новую породу» физически и нравственно здоровых людей, Бецкой большое внимание обращал на проблему поддержки сирот и незаконнорожденных.

В России традиционно заботу о таких детях брала на себя церковь. Так, первый приют для них был открыт в 1706 году митрополитом Иовом при Холмово-Успенском монастыре. В 1714 году в Петербурге появилась богадельня для подкидышей и беспризорников. Бецкой же хотел построить это дело на основе идей просвещения.

Основание Воспитательного дома

Императорский Московский воспитательный дом с госпиталем для бедных родительниц был учрежден Правительственным манифестом от 1 сентября 1763 года. По статусу учреждение считалось государственным и находилось под покровительством императрицы. Герб дома изображал пеликана, который по легенде кормил своих птенцов собственной плотью, надпись на гербе гласила: «Себя не жалея, питает птенцов». Воспитательный дом получил некоторые налоговые и финансовые привилегии. Управление им осуществлялось попечителями и опекунами. Главным попечителем стал Бецкой, направлявший всю деятельность дома. Он смог собрать вокруг себя единомышленников. При его участии директором Воспитательного дома стал знаменитый историк Герард Миллер . Любопытно, что одним из попечителей был Дени Дидро .

Воспитательный дом существовал в основном на пожертвования, которых требовалось немало. Сам Бецкой вносил в кассу дома крупные суммы денег. Императрица Екатерина взяла на себя обеспечение учреждения провиантом. Многие представители царской фамилии и аристократии жертвовали значительные средства, после обращения Синода пожертвования потекли со всей страны и даже из-за границы. Но жертвовали не только деньги. Например, Воспитательному дому был подарен прекрасный кабинет истории, из Академии художеств и Кремлевского двора посылали книги, предметы искусства, иконы.

Еще одной статьей дохода стала прибыль от принадлежащих дому мельниц, кузниц, харчевен, сдаваемых в аренду, а также пивоварен, пристаней и т.д.

Само здание Воспитательного дома было построено в Васильевском саду на берегу Москвы-реки недалеко от Кремля.

Организация жизни в Воспитательном доме

Важной проблемой Воспитательного дома стала детская смертность, так как большинство воспитанников, попадавших сюда, были слабыми, им не хватало грудного молока, к тому же из-за слишком большого числа поступавших детей возникала сильная скученность.

Бецкой с соратниками прежде всего стремились наладить питание младенцев. В дом привлекали кормилиц, которым платилось хорошее жалование. Кроме того, были заведены коровы и козы, которых воспитатели держали на собственные средства. Вскоре Бецкой организовал молочную ферму у Дорогомиловской заставы, для которой закупал коров в Голландии.

Еще одной проблемой были эпидемии. С 1768 года, сразу после введения в России оспо- и корепрививания, всем воспитанникам стали прививать оспу.

С самого основания в Воспитательном доме заработал родильный госпиталь, называвшийся «секретным», так как дети, рождавшиеся там, были, как правило. незаконнорожденными, а матери скрывали свои имена. Новорожденный, оставленный матерью, попадал в грудное отделение, а сами женщины получали документ с указанием времени поступления, именем ребенка и его регистрационным номером. Некоторых грудничков отдавали в крестьянские семьи на вскармливание. В это время за ними следили уполномоченные Опекунским советом чиновники. В 2-3-летнем возрасте детей привозили обратно, чтобы привить оспу. С шести лет начиналось обучение грамоте и ремеслам. Все воспитанники вне зависимости от происхождения считались вольными. Бецкой следил, чтобы дети, переданные на воспитание в деревню, не становились крепостными.

Образование в Воспитательном доме

Дети, воспитывавшиеся в крестьянских семьях, обучались грамоте и арифметике. В случае болезни их привозили на лечение в Воспитательный дом. Усыновлять воспитанников могли только бездетные государственные крестьяне, имевшие свидетельство о хорошем поведении и способные содержать ребенка. При появлении в семье родных детей приемный ребенок сохранял равные с ними права.

Детей, возвращенных из деревень в дом для обучения ремеслам, с 8 лет отдавали на воспитание мастерам – мальчиков на 16, девочек на 12 лет. Воспитанники становились лесоводами, фельдшерами, садоводами, получали технические специальности.

При Воспитательном доме было открыто и ремесленное училище с 6-летним сроком обучения. Здесь преподавали алгебру, тригонометрию, практическую механику, физику, химию и черчение. После обучения шли 3 года практики, после чего ученики получали аттестаты ученых мастеров, мастеров и подмастерьев. В 1868 году училище получило статус высшего технического учебного заведения. Московское техническое училище в советское время стало МВТУ им. Н.Э. Баумана, сейчас это Московский государственный технический университет.

Среди воспитанников дома всегда были те, кто выделялся способностями к наукам и искусствам. После обучения в Воспитательном доме они могли стать домашними учителями, бухгалтерами. Наиболее способные поступали в университеты и Медико-хирургическую академию.

В самом доме были учреждены мужской и женский институты для воспитания и образования сирот чиновников и военнослужащих. Позднее мужской институт стал Сиротским кадетским корпусом, а женский – Александринским, а затем Николаевским сиротским институтом, где готовили домашних учительниц, получавших диплом Московского университета , а также домашних учительниц с правом преподавания в гимназиях.

Воспитанники дома, уже начавшие работать, еще шесть лет получали от него пособия. Потеряв работу, заболев и оказавшись на пороге одинокой старости, бывшие воспитанники могли вернуться в дом, там они имели содержание и отдельную комнату.

По инициативе И.И. Бецкого в 1770 году был открыт Петербургский Воспитательный дом. За свою деятельность Бецкой был произведен в действительного статского совета и награжден медалью «За любовь к отечеству».

В 1797 году Павел I передал управление всеми благотворительными учреждениями императрице Марии Федоровне, которая руководила преобразованиями в системе общественного призрения. В 1837 году почти все помещения Воспитательного дома занял Николаевский институт для штаб- и обер-офицерских сирот. После Октябрьской революции он был упразднен, его место занял Дом труда. С 1922 по 1962 год здесь находился НИИ педиатрии, затем вся территория отошла Академии ракетных войск стратегического назначения, которая была выведена отсюда в 2016 году.