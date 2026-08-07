МОСКОВСКИЙ УЧЁТНЫЙ БАНК

Финансово-кредитное учреждение, созданное 4 ноября 1869 года в форме товарищества на паях группой обрусевших немецких, а также русских предпринимателей. Банк начал функционировать с 8 января 1870 года.

Учредителей организации представляли следующие компании: «Л. Кноп», «Ценкер и Ко», «Стукен и Шпис», К.И. Катуар, К.Ф. Герике. Лидером среди них считалась фирма «Вогау и Ко» (стоит также отметить, что у этого торгового дома в Москве была своя банкирская контора, партнерами которых были, помимо Московского учетного банка, еще Московский купеческий, Петербургский частный коммерческий и Русский банк для внешней торговли). В создании банка принимал участие и русский капитал. Речь идет об А.И. Абрикосове и его кондитерской фирме, чаеторговой фирме Боткиных, С.Т. Солдатенкове и его книгоиздательстве, а также о мануфактуре И.В. Щукина (одно из наиболее крупных текстильных предприятий московского региона).

Изначально банк был создан в виде товарищества на паях. Совет и правление его располагались в Москве. Сам же банк имел свои отделения в таких городах, как Андижан, Бухара, Коканд, Наманган, Самарканд, Тула.

По существу, банк представлял собой финансовое учреждение узкой корпоративной кредитной ориентации. Круг клиентов Московского учетного банка был довольно ограниченным (около 1000 фирм), при этом на долю «Л. Кноп» и «Вогау и Ко», а также контролируемых ими компаний, приходилось приблизительно одна треть общего объема финансирования банка.

Николай Александрович Найденов, московский предприниматель, банкир, краевед, вспоминал: «…при таких условиях возник в Москве Учетный банк; совет его образовался более, нежели наполовину из иностранцев; такой же характер получило и правление, хотя во главе последнего был поставлен А. И. Абрикосов, но ему придавалось подобное же значение, так как он служил ранее в иностранной конторе; банк этот, по преобладанию в составе высших служащих его иностранного элемента, с самого начала стал считаться немецким, что за ним сохранилось, несмотря на последовавшие по времени изменения, и доныне… При учреждении этого банка в устав было введено только что начавшее тогда практиковаться предоставление учредителям права на пользование в течение 25 лет отчислением из прибылей, что было весьма заманчивым; в этом указывалось как бы на поощрение со стороны правительства устройства таких учреждений; вот какой взгляд существовал тогда на дело». Председателем Совета банка стал М.М. Вогау, владелец одноименной компании. В 1882-1902 годах председателем Совета являлся А.И. Абрикосов. Директором банка, а затем в 1902-1908 годах главой правления был А.И. Гучков. Учредителям принадлежало около половины всех акций банка.

Основной капитал Московского учетного банка составил два миллиона рублей, разделенных на акции номиналом 200 рублей. Также банк обладал заграничной корреспондентской сетью с оборотом от 70 до 100 млн рублей в год. Финансирование внешнеторговых операций являлось приоритетным направлением деятельности этого банка вплоть до начала XX века. Это объяснялось тем, что такие операции обслуживали потребности владельцев банка, и, в первую очередь, фирмы «Вогау и К», которая определяла политику Московского Учетного банка. Внешнеторговые сделки банка проходили через его Лондонское отделение фирмы Вогау. Из крупных проектов Московского Учетного банка следует отметить финансирование с 1880 года не связанных с ним личным участием предприятий знаменитого железнодорожного предпринимателя С. И. Мамонтова.

Московский учетный банк был национализирован в декабре 1917 года. Немного раньше, в 1914 году, немецкая фирма-лидер «Вогау и Ко» прекратила деятельность в России из-за начала Первой мировой войны, в следующем 1915 году разгрому подверглись контора и часть предприятий этой компании, а в 1916 году фирма попала под государственный надзор, после чего руководители фирмы распродали все свои активы, а члены семьи бежали из России.