МОСКОВСКИЙ СОВЕТ

Орган рабочего самоуправления, позднее – орган власти в г. Москве.

Возник 21 ноября 1905 г., в нем было около 200 депутатов. Стал организационным центром декабрьского вооруженного восстания 1905 г. , при подавлении которого был разогнан. В ходе Февральской революции 1917 г. был воссоздан 28 февраля – 1 марта. 13 марта председателем президиума исполкома Московского совета рабочих депутатов был избран меньшевик А. Никитин, 18 марта его сменил Л. Хинчук. Первоначально в Совете преобладали меньшевики и эсеры, но в сентябре 1917 г. лидерство перешло к большевикам, 14 сентября Моссовет возглавил В. Ногин . В ходе Московского вооруженного восстания 1917 г. власть в Москве взял в свои руки Военно-революционный комитет, созданный Московским советом рабочих депутатов и Московским советом солдатских депутатов, которые 14 ноября объединились в Московский совет рабочих и солдатских депутатов, председателем президиума исполкома стал М. Покровский. ВРК передал власть в городе объединенному Моссовету. В последующем Моссовет занимался решением хозяйственных вопросов столицы. Реальная административная власть находилась в руках исполкома Моссовета. Во время гражданской войны во главе Моссовета стояли П. Смидович (март – август 1918 г.), затем Л. Каменев (до 1926 г.). С 1918 г. назывался Советом рабочих и красноармейских депутатов, затем – Советом депутатов трудящихся, с 1977 г. – в Советом народных депутатов. В 1990 г. на выборах в Моссовет победили демократы, его возглавил Г. Попов. В 1991 г., став мэром, он вступил в конфронтацию с Советом и добился его разгона в ходе сентябрьско-октябрьских событий 1993 г.

Исторические источники:

Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве. Документы и материалы. М., 1957;

Попов Г.Х. Снова в оппозиции. М., 1994;

Сопротивление большевизму 1917-1918 гг. М., 2001;

Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955;

Васильев-Южин М.И. Московский совет рабочих депутатов в 1905 году и подготовка им вооруженного восстания. По личным воспоминаниям и документам. М., 1925.

Автор статьи: Шубин А.В.