МОСКОВСКИЙ СОБОР 1654 ГОДА

В 1649 г. в Москве побывал Иерусалимский патриарх Паисий, указавший царю на ряд отличий в греческом и русском богослужении, которые он увидел во время своего путешествия по Руси. Этот и другие случаи подталкивали церковь и государство к проведению унификации церковной жизни на всей территории Московского царства. В 1653 г. патриарх Никон разослал по церквям Москвы «Память», т.е. распоряжения, регулирующие некоторые правила богослужения, кроме того было предписано совершать крестное знамение тремя первыми перстами, что отменяло одно из постановлений Стоглавого собора 1550 г. Это вызвало ропот среди священников, протопопы Аввакум и Даниил даже обратились к царю Алексею Михайловичу с челобитной, но на нее так и не получили ответа. Несколько противников нововведений Никона по разным причинам были сосланы из Москвы, но это уже не могло помешать распространению недовольства среди части духовенства и прихожан. В условиях возникших разночтений в церковной среде стала понятна необходимость созыва нового собора для закрепления нововведений Никона. По предложению патриарха царь Алексей Михайлович созвал собор, который проходил в его собственных палатах, что подчеркивало не только важность и значение и проходившего собора, но и царского одобрения реформ патриарха. Точная дата собора неизвестно, историки до сих высказывают разные гипотезы о времени его проведения. На заседании присутствовало пять митрополитов, одиннадцать архимандритов и игуменов, около десяти протопопов и ближайшие приближенные Алексея Михайловича. Главными выступающими было двое: сам царь и патриарх. Никон заявил о необходимости исправления богослужения на Руси по греческому образцу, с его стороны были приведены конкретные обычаи, подлежащие изменению. Среди всех участников собора, только епископ коломенский и каширский Павел высказался против отмены земных поклонов во время великопостной молитвы Ефрема Сирина , что было зафиксировано в документах. С оговоркой им был подписан и итоговый документ. Впоследствии епископ Павел осудил реформы Никона, за что его лишили епископской кафедры и сослали. Этот прецедент в дальнейшем использовался старообрядцами, среди которых епископ коломенский получил особое почитание. Итоговые решения соборов 1654, 1655 и 1656 г., включавшие новые богослужебные чины и обычаи, были собраны и опубликованы в сборнике «Скрижаль» (1656 г.).