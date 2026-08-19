МОСКОВСКИЙ ПРОТОКОЛ 1929 ГОДА
МОСКО́ВСКИЙ ПРОТОКО́Л 1929 ГОДА - соглашение о досрочном введении в действие договора об отказе от войны как инструмента национальной политики (Парижский пакт, см. Келлога - Бриана пакт 1928 года).
В зарубежной литературе известен также как «протокол Литвинова».
Инициатором подписания Московского протокола 1929 года выступило советское правительство, заинтересованное в наиболее быстром введении в действие Парижского пакта (к концу 1928 года СССР был единственной страной, ратифицировавшей его) с целью уменьшения риска вооруженного столкновения на востоке Европы.
29 декабря 1928 года советское правительство обратилось к правительствам Польши и Литвы с предложением подписать Московский протокол 1929 года. Польское правительство в ответной ноте от 10 января 1929 года поставило подписание протокола в зависимость от участия в нём других государств, прежде всего Румынии, которую связывал с Польшей гарантийный договор 1926 года.
Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между СССР и Румынией и нерешённость вопроса о Бессарабии, советское правительство согласилось на участие в протоколе Румынии, отметив, что этот факт не означает ликвидации существующих между государствами спорных вопросов.
Литовское правительство, единственное среди прибалтийских стран присоединившееся к Парижскому пакту, согласилось подписать протокол в случае участия в нём Польши и Румынии. Оно предприняло также дипломатические шаги для обеспечения присоединения к протоколу Эстонии и Латвии.
Финляндия на советское предложение о подписании протокола ответила отказом.
Тем временем Польша вступила в контакт с другими участниками Парижского пакта с целью выяснения их позиции по вопросу о подписании Московского протокола. Получив от них в целом положительные ответы, Польша выразила готовность приступить к переговорам о подписании протокола.
Московский протокол подписан 9 февраля 1929 года представителями СССР (М.М. Литвинов), Польши, Румынии, Латвии и Эстонии. Он устанавливал, что Парижский пакт вступает в силу в отношениях между государствами, подписавшими Московский протокол, сразу же после его ратификации ими и независимо от ратификации пакта другими государствами - участниками пакта. Протокол объявлялся открытым для присоединения к нему других стран.
Он подлежал ратификации, через неделю после которой ратификационные грамоты должны были быть сданы на хранение правительству СССР. Со дня сдачи ратификационных грамот Московский вступал в силу (последние из ратификационных грамот были переданы Польшей и Румынией 30 марта 1929 года).
К протоколу также присоединились Турция (27 февраля 1929 года), Иран (3 апреля 1929 года) и Литва (5 апреля 1929 года).
Московский пакт способствовал укреплению региональной безопасности, а также создал благоприятные условия для переговоров СССР с Польшей, Латвией, Эстонией и Финляндией о заключении договоров о ненападении и нейтралитете (подписаны в 1931-1932 годы).
Исторические источники:
Документы внешней политики СССР. М., 1967. Т. 12.