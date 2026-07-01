ПАТРИАРХАТ
ПАТРИАРХАТ - социально-бытовой уклад, основанный на ведущем положении мужчин в социальной и хозяйственной сферах.
Патриархату свойственны патрилинейность наследования имущества и статуса, патрилинейный (патриархальный, поздний отцовский) род, патронимия, патрилокальность брачного поселения, большая патриархальная семья, элементы неполноправия женщин (полигиния, покупной брак, умыкание и тому подобное). Патриархат характерен для многих архаических обществ древности и Средневековья, в качестве пережитка существовал в Новое время; сохраняется у ряда современных народов.
В эволюционистских концепциях патриархата рассматривался как эпоха (стадия, период, этап) в развитии первобытного общества. До середины XIX века была распространена восходящая к Платону и Аристотелю патриархальная теория, согласно которой патриархат был изначальным семейным и общественным порядком. В праве главы патриархальной семьи распоряжаться её имуществом усматривался зародыш частной собственности, в его власти над домочадцами - начатки государственной власти. Однако сторонники матриархальной теории опровергли тезис об изначальной патриархальности человеческого общества, постулировав существование допатриархальной стадии, отождествив её с матриархатом. Патриархат стал приписываться позднепервобытной стадии и эпохе переходного этапа от первичной формации ко вторичной. В современной социальной антропологии термин «Патриархат» для обозначения исторической эпохи почти не используется.