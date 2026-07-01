ПАТРИАРХАТ

ПАТРИАРХАТ - социально-бытовой уклад, основанный на ведущем положении мужчин в социальной и хозяйственной сферах.

Патриархату свой­ст­вен­ны пат­ри­ли­ней­ность на­сле­до­ва­ния иму­ще­ст­ва и ста­ту­са, пат­ри­ли­ней­ный (пат­ри­ар­халь­ный, позд­ний от­цов­ский) род, па­тро­ни­мия, пат­ри­ло­каль­ность брач­но­го по­се­ле­ния, боль­шая пат­ри­ар­халь­ная се­мья, эле­мен­ты не­пол­но­пра­вия жен­щин (по­ли­ги­ния, по­куп­ной брак, умы­ка­ние и тому подобное). Патриархат ха­рак­те­рен для многих ар­ха­ических об­ществ древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вья , в ка­че­ст­ве пе­ре­жит­ка су­ще­ст­во­вал в Но­вое вре­мя; со­хра­ня­ет­ся у ря­да современных на­ро­дов.

В эво­лю­цио­ни­ст­ских кон­цеп­ци­ях патриархата рас­смат­ри­вал­ся как эпо­ха (ста­дия, пе­ри­од, этап) в раз­ви­тии пер­во­быт­но­го об­ще­ст­ва. До середины XIX века бы­ла рас­про­стра­не­на вос­хо­дя­щая к Пла­то­ну и Ари­сто­те­лю пат­ри­ар­халь­ная тео­рия, со­глас­но ко­то­рой патриархат был из­на­чаль­ным се­мей­ным и об­щественным по­ряд­ком. В пра­ве гла­вы пат­ри­ар­халь­ной се­мьи рас­по­ря­жать­ся её иму­ще­ст­вом ус­мат­ри­вал­ся за­ро­дыш ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, в его вла­сти над до­мо­чад­ца­ми - на­чат­ки государственной вла­сти. Од­на­ко сто­рон­ни­ки мат­ри­ар­халь­ной тео­рии оп­ро­верг­ли те­зис об из­на­чаль­ной пат­ри­ар­халь­но­сти че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва, по­сту­ли­ро­вав су­ще­ст­во­ва­ние до­пат­ри­ар­халь­ной ста­дии, ото­жде­ст­вив её с мат­ри­ар­ха­том . Патриархат стал при­пи­сы­вать­ся позд­не­пер­во­быт­ной ста­дии и эпо­хе пе­ре­ход­но­го эта­па от пер­вич­ной фор­ма­ции ко вто­рич­ной. В современной со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии тер­мин «Патриархат» для об­оз­на­че­ния ис­то­рической эпо­хи поч­ти не ис­поль­зу­ет­ся.