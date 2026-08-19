МОСКОВСКИЙ МИР 1494 ГОДА

МОСКОВСКИЙ МИР 1494 ГОДА - мо­с­ков­ский «веч­ный» мир. Мир­ный до­го­вор ме­ж­ду Русским государством и Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ).

За­клю­чён 7 февраля с ли­товскими по­сла­ми - трок­ским вое­во­дой и мар­шал­ком зем­ским Пет­ром Яно­ви­чем Мон­ти­гир­до­ви­чем и же­май­тий­ским ста­рос­той Ста­ни­сла­вом Яно­ви­чем Кез­гай­ло. С русской сто­ро­ны пе­ре­го­во­ры ве­ли князь В.И. Пат­ри­ке­ев (см. Вас­си­ан), князь С.И. Ря­по­лов­ский, каз­на­чей Д.В. Хов­рин Ов­ца, дья­ки Ф.В. Ку­ри­цын и А.Ф. Май­ко. Ра­ти­фи­ци­ро­ван в Виль­но 22 апреля великим князем ли­тов­ским Алек­сан­дром Ка­зи­ми­ро­ви­чем в при­сут­ст­вии русских по­слов - кня­зей Пат­ри­кее­ва и Ря­по­лов­ско­го, М.С. Кля­пи­ка Ероп­ки­на и дья­ка Ф.В. Ку­ри­цы­на.

За­вер­шил русско-ли­товскую вой­ну 1492-1494 годов (со­глас­но другим точ­кам зре­ния, на­чалась в 1486, 1487 или 1488 годы; см. Рус­ско-ли­тов­ские вой­ны), за­кре­пил вхо­ж­де­ние в со­став Русского государства Вя­зем­ско­го кня­же­ст­ва и от­час­ти Вер­хов­ских кня­жеств, став­шее ре­зуль­та­том отъ­ез­да на русскую служ­бу кня­зей Вя­зем­ских, Одо­ев­ских, Во­ро­тын­ских, Бе­лёв­ских и час­тич­но Ме­зец­ких. Кро­ме то­го, великий князь ли­тов­ский Алек­сандр при­знал на­следств. («вот­чин­ные») пра­ва великого князя мо­сков­ско­го Ива­на III Ва­си­лье­ви­ча на Нов­го­род, Псков и Тверь и от­ка­зал­ся от каких-либо при­тя­за­ний на эти зем­ли. Важ­ным бы­ло и при­зна­ние ли­товской сто­ро­ной (впер­вые в ис­то­рии русско-ли­товских от­но­ше­ний) но­во­го ти­ту­ла великого князя мо­с­ков­ско­го - «го­су­дарь всея Ру­си».

Московский мир 1494 года ус­та­нав­ли­вал доб­ро­со­сед­ские и со­юз­нические от­но­ше­ния ме­ж­ду госу­дар­ст­ва­ми (офи­ци­аль­но во­енный со­юз был на­прав­лен про­тив татарских ханств), га­ран­ти­ро­вал не­при­кос­но­вен­ность куп­цов и охра­ну тор­го­вых пу­тей. Московский мир 1494 года был скре­п­лён бра­ком великого князя ли­тов­ско­го Алек­сан­д­ра и до­че­ри Ива­на III Еле­ны Ива­нов­ны (их за­оч­ное об­ру­че­ние со­стоя­лось 6 февраля), при­чём по тре­бо­ва­нию великого князя мо­с­ков­ско­го бы­ла со­став­ле­на осо­бая за­пись, со­дер­жав­шая га­ран­тии со­хра­не­ния его до­че­рью в Лит­ве пра­во­слав­ной ве­ры.

За­клю­че­ние Московского мира 1494 года не оз­на­ча­ло от­ка­за Ива­на III от пла­нов объ­е­ди­не­ния всех русских зе­мель (вклю­чая те, что вхо­ди­ли в со­став ВКЛ) под сво­ей вла­стью, од­нако во­енная фа­за реа­ли­за­ции ука­зан­ных це­лей вре­мен­но сме­ни­лась ди­пло­ма­ти­че­ской.

Дей­ст­во­вал до на­ча­ла русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов.

Исторические источники:

Сбор­ник Им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. 2-е изд. СПб., 1892. Т. 35.

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