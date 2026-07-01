ЛЕЦ
ЛЕЦ (псевдоним; настоящая фамилия Туш-Лец де Станислав Ежи) - польский поэт.
Из дворян. Окончил юридический факультет Львовского университета имени Яна Казимежа (1933). В 1934-1939 годах жил в Варшаве, где основал литературное кабаре (1936; совместно с польским поэтом Л. Пастернаком), затем во Львове. В годы Великой Отечественной войны находился в концентрационном лагере под Тарнополем (1941-1943 годы), участвовал в Движении Сопротивления, с 1944 года офицер Войска Польского. В 1946-1950 годах пресс-атташе Польской дипломатической миссии в Вене; в 1950-1952 годах жил в Израиле, с 1952 года - в Варшаве.
Дебютировал в печати в 1929 году. Первый поэтический сборник - «Цвета» («Barwy», 1933). Сотрудничал в журналах «Шпильки» («Szpilki», 1937-1938 годы; с 1955 года), «Творчество» («Twórczość», с 1955 года) и др. В творчестве Леца преобладает сатирическая поэзия: сборники «Зоосад. Сатирические стихотворения» («Zoo. Wiersze satyryczne», 1935), «Патетические сатиры» («Satyry patetyczne», 1936), «Полевой блокнот» («Notatnik polowy»), «Прогулка циника» («Spacer cyniką», оба 1946), «Жизнь - это фрашка» (« ̇Zycie jest fraszką », 1948), «Иерусалимская рукопись» («Rękopis jerozolimski», 1956), «Из тысяча и одной фрашки» («Z tysiąca i jednej fraszki», 1959), «Сбор фрашек» («Fraszkobranie», 1966).
Известность Лецу принесли циклы афоризмов, сентенций и эпиграмм «Непричёсанные мысли» («Myśli nieuczesane», 1957, русский перевод 1978), «Новые непричёсанные мысли» («Myśli nieuczesane nowe», 1964). Сатира Леца, скептическая и парадоксальная, направлена против догматизма и стереотипов мышления, общественных установлений, ущемляющих свободу личности. Автор юмористических стихотворений: поэтические сборники «Авелю и Каину» («Do Abla i Kaina», 1961), «Объявление о розыске» («List gończy», 1963), «Поэмы, готовые к прыжку» («Poema gotowe do skoku», 1964) и др.
Сочинения:
Utwory wybrane / Wstęp i wybór J. Łukasiewicz. Kraków, 1977. T. 1-2;
Почти все. Екатеринбург, 2005;
Myśli nieuczesane wszystkie. W., 2007