МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР

МОСКО́ВСКИЙ КА́МЕРНЫЙ ХОР - го­су­дар­ст­вен­ный хор.

Осно­ван в 1972 году как Ка­мер­ный хор Рос­кон­цер­та, с 1977 году современное название, с 1991 года ака­де­ми­че­ский.

Ос­но­ва­тель, художественный руководитель и главный ди­ри­жёр - В .Н. Ми­нин .

Ос­но­ву пер­во­го со­ста­ва об­ра­зо­ва­ли сту­ден­ты и пре­по­да­ва­те­ли Государственного му­зы­каль­но-пе­да­го­гического института им. Гне­си­ных.

Пер­вый кон­церт со­сто­ял­ся в 1972 году на сце­не московского До­ма учё­ных.

Дея­тель­ность Московского камерного хорас са­мо­го на­ча­ла на­прав­ле­на на про­па­ган­ду современной русской му­зы­ки: со­чи­не­ний Г.В. Сви­ри­до­ва («Ноч­ные об­ла­ка», ау­дио­за­пись), В.А. Гав­ри­ли­на («Пе­ре­зво­ны», ау­дио­за­пись) и других ком­по­зи­то­ров. На­ря­ду с ис­пол­не­ни­ем западно-ев­ропейской клас­си­ки, хор спо­соб­ст­во­вал воз­ро­ж­де­нию на кон­церт­ной эс­т­ра­де ста­рин­ной русской му­зы­ки (хо­ро­вые кон­цер­ты Д.С. Борт­нян­ско­го, С.А. Дег­тя­рё­ва), вы­сту­пал с ред­ко зву­чав­ши­ми про­из­ве­де­ния­ми (Мес­са А.Т. Гре­ча­ни­но­ва и др.).

Хор час­то вы­сту­па­ет и за­пи­сы­ва­ет русскую му­зы­ку за ру­бе­жом, в 2000-е годы из­да­ны дис­ки «Ан­то­ло­гия рус­ской ду­хов­ной му­зы­ки», «Russian Voices» и др.

В 2005 году хор впер­вые в Лон­до­не ис­пол­нил кан­та­ты С.И. Та­нее­ва «Ио­анн Да­ма­скин» и «По про­чте­нии псал­ма» (с Российским национальным ор­ке­ст­ром под управлением М.В. Плет­нёва).

О дея­тель­но­сти Московского камерного хора снят фильм «Рус­ские свя­ты­ни» (2006 год).

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