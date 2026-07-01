МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (МИФИ)
МОСКО́ВСКИЙ ИНЖЕНЕ́РНО-ФИЗИ́ЧЕСКИЙ ИНСТИТУ́Т (МИФИ) - сазовое высшее учебное заведение и научный центр атомной промышленности России.
Основные направления деятельности - экспериментальная и теоретическая физика, кибернетика, физика и экономика высоких технологий, автоматика и электроника, информационная безопасность.
Основан в 1942 году как Московский механический институт боеприпасов, с 1953 года Московский инженерно-физический институт (МИФИ), с 1993 года технический университет, с 2001 года государственный университет, с 2008 года Национально исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Инициаторами создания института были Б.Л. Ванников, Я.Б. Зельдович, И.В. Курчатов, А.И. Лейпунский.
В 1952 году созданы четыре отделения МИФИ в закрытых городах Минатома [ныне Озёрск, Новоуральск, Лесной на Урале и Саров (Арзамас-16, в Мордовии)], позднее - отделения МИФИ в Обнинске, Снежинске и Трёхгорном (последние два - на Урале). Ныне отделения (филиалы) МИФИ в Обнинске, Новоуральске, Сарове и Снежинске являются самостоятоятельными вузами.
В МИФИ в разное время преподавали И.И. Новиков, М.Д. Миллионщиков, лауреаты Нобелевской премии Н.Г. Басов, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, А.М. Прохоров, А.Д. Сахаров, Н.Н. Семёнов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, П.А. Черенков.
В структуре университета (2011 год): 12 факультетов, в том числе специальный факультет физики - Высшая школа физиков МИФИ-ФИАН им. Н.Г. Басова (1971 год), Высший физический колледж (1991 год); 81 кафедра, 6 НИИ, в том числе Институт астрофизики (1997 год), Институт космофизики (1997 год), Институт медицинской биофизики (2006 год), Институт функциональной ядерной электроники (2010 год); 5 научных центров, несколько учебных институтов, центров и лабораторий, музей (1976 год), библиотека.
Обучаются около 10 тыс. студентов (2011 год).