МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (МИФИ)

МОСКО́ВСКИЙ ИНЖЕНЕ́РНО-ФИЗИ́ЧЕ­СКИЙ ИНСТИТУ́Т (МИФИ) - са­зо­вое выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние и на­учный центр атом­ной промышленности Рос­сии.

Основные на­прав­ле­ния дея­тель­но­сти - эк­спе­риментальная и тео­ре­тическая фи­зи­ка, ки­бер­не­ти­ка, фи­зи­ка и эко­но­ми­ка вы­со­ких тех­но­ло­гий, ав­то­ма­ти­ка и эле­кт­ро­ни­ка, ин­фор­мационная без­опас­ность.

Ос­но­ван в 1942 году как Московский ме­ха­нический институт бое­при­па­сов, с 1953 года Московский ин­же­нер­но-фи­зический институт (МИФИ), с 1993 года тех­нический университет, с 2001 года государственный университет, с 2008 года Национально ис­сле­до­ва­тель­ский ядер­ный университет «МИФИ».

Ини­ци­а­то­ра­ми соз­да­ния института бы­ли Б.Л. Ван­ни­ков , Я.Б. Зель­до­вич, И.В. Кур­ча­тов , А.И. Лей­пун­ский.

В 1952 году соз­да­ны четыре от­де­ле­ния МИФИ в за­кры­тых го­ро­дах Мин­ато­ма [ны­не Озёрск, Но­во­уральск, Лес­ной на Ура­ле и Са­ров (Ар­за­мас-16, в Мор­до­вии)], по­зд­нее - от­де­ле­ния МИФИ в Об­нин­ске, Сне­жин­ске и Трёх­гор­ном (по­след­ние два - на Ура­ле). Ны­не от­де­ле­ния (фи­лиа­лы) МИФИ в Об­нин­ске, Но­во­ураль­ске, Са­ро­ве и Сне­жин­ске яв­ля­ют­ся са­мо­сто­ятоятельными ву­за­ми.

В МИФИ в раз­ное вре­мя пре­по­да­ва­ли И.И. Но­виков, М.Д. Мил­ли­он­щи­ков, лау­ре­а­ты Но­бе­лев­ской премии Н.Г. Ба­сов, П.Л. Ка­пи­ца, Л.Д. Лан­дау, А.М. Про­хо­ров, А.Д. Са­ха­ров , Н.Н. Се­мё­нов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, П.А. Че­рен­ков.

В струк­ту­ре университета (2011 год): 12 факультетов, в том числе специальный факультет фи­зи­ки - Выс­шая шко­ла фи­зи­ков МИФИ-ФИАН им. Н.Г. Ба­со­ва (1971 год), Выс­ший фи­зический кол­ледж (1991 год); 81 ка­фед­ра, 6 НИИ, в том числе Институт ас­тро­фи­зи­ки (1997 год), Институт кос­мо­фи­зи­ки (1997 год), Институт медицинской био­фи­зи­ки (2006 год), Институт фун­к­цио­наль­ной ядер­ной элек­тро­ни­ки (2010 год); 5 на­учных це­нт­ров, несколько учеб­ных институтов, це­нт­ров и ла­бо­ра­то­рий, му­зей (1976 год), биб­лио­те­ка.

Об­уча­ют­ся около 10 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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