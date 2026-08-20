МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ (МИСиС)
МОСКО́ВСКИЙ ИНСТИТУ́Т СТА́ЛИ И СПЛА́ВОВ (МИСиС) - ведёт историю от Горной академии (основана в 1918 году).
В 1930 году на базе её металлургического факультета организованы институты стали и (до 1958 года) цветных металлов и золота; в 1962 году на базе Института стали и ряда факультетов Института цветных металлов и золота создан МИСиС; в 1993 году получил статус технологического унститута.
С 2008 года Национально исследовательский технологический университет «МИСиС».
Среди преподавателей и выпускников университета: И.П. Бардин, А.А. Бочвар, А.В. Ванюков, В.Е. Грум-Гржимайло, В.П. Елютин, И.И. Новиков, И.Н. Плаксин, А.М. Самарин, Е.П. Славский, И.Ф. Тевосян, Н.П. Чижевский, лауреат Нобелевской премии А.А. Абрикосов.
В составе университета (2011 год): 7 институтов, в том числе Институт базового образования, Институт экотехнологий и инжиниринга, Институт новых материалов и нанотехнологий, Институт экономики и управления промышленными предприятиями; 38 кафедр, несколько научно-образовательных центров, в том числе Центр наноматериалов и нанотехнологий (основан в 2007 году); 4 филиала, библиотека, издательство.
Обучаются около 10 тыс. студентов (2011 год).