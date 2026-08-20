МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ (МИСиС)

МОСКО́ВСКИЙ ИНСТИТУ́Т СТА́ЛИ И СПЛА́ВОВ (МИСиС) - ве­дёт ис­то­рию от Гор­ной ака­де­мии (ос­но­ва­на в 1918 году).

В 1930 году на ба­зе её ме­тал­лур­гического факультета ор­га­ни­зо­ва­ны институты ста­ли и (до 1958 года) цвет­ных ме­тал­лов и зо­ло­та ; в 1962 году на ба­зе Института ста­ли и ря­да факультетов Института цвет­ных ме­тал­лов и зо­ло­та соз­дан МИСиС; в 1993 году по­лу­чил ста­тус тех­но­ло­гического унститута.

С 2008 года Национально ис­сле­до­ва­тель­ский тех­но­ло­гический университет «МИСиС».

Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей и вы­пу­ск­ни­ков университета: И.П. Бар­дин, А.А. Боч­вар, А.В. Ва­ню­ков, В.Е. Грум-Гржи­май­ло, В.П. Елю­тин, И.И. Но­ви­ков, И.Н. Плак­син, А.М. Са­ма­рин, Е.П. Слав­ский, И.Ф. Те­во­сян, Н.П. Чи­жев­ский , лау­ре­ат Но­бе­лев­ской премии А.А. Аб­ри­ко­сов.

В со­ста­ве университета (2011 год): 7 институтов, в том числе Институт ба­зо­во­го об­ра­зо­ва­ния, Институт эко­тех­но­ло­гий и ин­жи­ни­рин­га, Институт но­вых ма­те­риа­лов и на­но­тех­но­ло­гий, Институт эко­но­ми­ки и уп­рав­ле­ния промышленными пред­прия­тия­ми; 38 ка­федр, несколько на­уч­но-об­ра­зо­вательных це­нт­ров, в том числе Центр на­но­ма­те­риа­лов и на­но­тех­но­ло­гий (ос­но­ван в 2007 году); 4 фи­лиа­ла, биб­лио­те­ка, из­да­тель­ст­во.

Об­уча­ют­ся около 10 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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