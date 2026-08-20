МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ (МИФЛИ)
МОСКО́ВСКИЙ ИНСТИТУ́Т ФИЛОСО́ФИИ, ЛИТЕРАТУ́РЫ И ИСТО́РИИ (МИФЛИ) - высшее учебное заведение в СССР.
Образован в 1931 году при упразднении гуманитарных факультетов МГУ как Историко-философский институт на базе историко-философского факультета университета (в 1934-1937 годы Московский историко-философско-литературный институт; затем Московский институт философии, литературы и истории, с 1938 года МИФЛИ им. Н.Г. Чернышевского).
Располагался в помещениях МГУ и в других зданиях.
Имел факультеты: философский, исторический (с отделением археологии), литературы, искусства и языка (с 1934 года, в 1938 году переименован в филологический, с отделениями русского языка и литературы; всеобщей литературы и романо-германского языкознания; классической филологии), экономический (с 1939 года).
Ставил задачу подготовки для высшей школы и НИИ квалифицированных педагогов и научных работников, «вооружённых марксистско-ленинской методологией».
Обязательными дисциплинами являлись политэкономия, диалектический и исторический материализм, история ВКП(б).
В МИФЛИ преподавали М.В. Алпатов, А.В. Арциховский, С.В. Бахрушин, В.П. Волгин, Н.П. Грацианский, Б.Д. Греков, Ю.В. Готье, А.С. Ерусалимский, Е.А. Косминский, И.И. Минц, М.М. Покровский, С.Д. Сказкин, М.Н. Тихомиров, А.Д. Удальцов, Д.Н. Ушаков и др.
Издавал «Труды…» (1937-1941 годы).
В декабре 1941 года эвакуирован в Ашхабад и слит с МГУ: на основе философского, экономического и филологического факультетов МИФЛИ образованы соответствующие факультеты МГУ, исторический факультет объединён с воссозданным в 1934 году историческим факультетом МГУ.