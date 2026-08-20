МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ (МИФЛИ)

МОСКО́ВСКИЙ ИНСТИТУ́Т ФИЛО­СО́ФИИ, ЛИТЕРАТУ́РЫ И ИСТО́РИИ (МИФЛИ) - выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние в СССР.

Об­ра­зо­ван в 1931 году при уп­разд­не­нии гу­ма­ни­тар­ных факультетов МГУ как Ис­то­ри­ко-фи­ло­соф­ский институт на ба­зе ис­то­ри­ко-фи­ло­соф­ско­го факультета университета (в 1934-1937 годы Московский ис­то­ри­ко-фи­ло­соф­ско-ли­те­ра­тур­ный институт; за­тем Московский институт фи­ло­со­фии, ли­те­ра­ту­ры и ис­то­рии, с 1938 года МИФЛИ им. Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го).

Рас­по­ла­гал­ся в по­ме­ще­ни­ях МГУ и в других зда­ни­ях.

Имел факультеты: фи­ло­соф­ский, ис­то­рический (с от­де­ле­ни­ем ар­хео­ло­гии), ли­те­ра­ту­ры, искусства и язы­ка (с 1934 года, в 1938 году пе­ре­име­но­ван в фи­ло­ло­гический, с от­де­ле­ния­ми русского языка и литературы; все­об­щей литературы и ро­ма­но-германского язы­ко­зна­ния; клас­сической фи­ло­ло­гии), эко­но­ми­че­ский (с 1939 года).

Ста­вил за­да­чу под­го­тов­ки для выс­шей шко­лы и НИИ ква­ли­фи­цированных пе­да­го­гов и на­учных ра­бот­ни­ков, «воо­ру­жён­ных мар­кси­ст­ско-ле­нин­ской ме­то­до­ло­ги­ей».

Обя­зательными дис­ци­п­ли­на­ми яв­ля­лись по­лит­эко­но­мия, диа­лек­тический и ис­то­рический ма­те­риа­лизм, ис­то­рия ВКП(б).

В МИФЛИ пре­по­да­ва­ли М.В. Ал­па­тов, А.В. Ар­ци­хов­ский , С.В. Бах­ру­шин , В.П. Вол­гин, Н.П. Гра­ци­ан­ский, Б.Д. Гре­ков, Ю.В. Го­тье, А.С. Еру­са­лим­ский , Е.А. Кос­мин­ский, И.И. Минц, М.М. По­кров­ский, С.Д. Сказ­кин, М.Н. Ти­хо­ми­ров, А.Д. Удаль­цов, Д.Н. Уша­ков и др.

Из­да­вал «Тру­ды…» (1937-1941 годы).

В декабре 1941 года эва­куи­ро­ван в Аш­ха­бад и слит с МГУ: на ос­но­ве фи­ло­соф­ско­го, эко­но­мического и фи­ло­ло­гического факультетов МИФЛИ об­ра­зо­ва­ны со­от­вет­ст­вую­щие факультеты МГУ, ис­то­рический факультет объ­еди­нён с вос­соз­дан­ным в 1934 году ис­то­рическим факультетом МГУ.

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