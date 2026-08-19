МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТОНКИХ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА (МИТХТ)
МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ́Т ТО́НКИХ ХИМИ́ЧЕСКИХ ТЕХНОЛО́ГИЙ И́МЕНИ М.В. ЛОМОНО́СОВА (МИТХТ) - один из старейших вузов России.
Ведёт историю от Московских высших женских курсов (основаны в 1900 году), преобразованных в 1918 году в Московский второй университет.
В 1930 году преемником его химического факультета стал Московский институт тонкой химической технологии (МИТХТ), с 1992 года академия.
Современный статус и название с 2011 года.
В создании вуза принимали участие В.И. Вернадский, Н.Е. Жуковский, Н.Д. Зелинский, С.А. Чаплыгин.
В нём в разные годы работали И.П. Алимарин, К.А. Андрианов, И.Л. Кнунянц, С.С. Медведев, И.Н. Назаров, С.С. Намёткин, А.Н. Несмеянов, В.М. Родионов, Я.К. Сыркин, И.В. Тананаев, Г.Г. Уразов, А.А. Эйхенвальд; И.Я. Башилов, А.Н. Башкиров, К.А. Большаков, С.С. Воюцкий, Р.П. Евстигнеева, П.И. Зубов, Н.И. Гельперин, Б.А. Догадкин, С.С. Коровин, С.В. Львов, А.В. Нетушил, В.Ю. Плющев, Н.А. Преображенский, Б.В. Унковский и др.
В составе университета (2010 годы): 9 факультетов, свыше 40 кафедр, учебно-научные центры - «Синтез», «Нефтехимия», «Адсорбция», Учебно-методический центр «Стратегические образовательные инициативы», Институт высоких технологий и проектов, 8 межвузовских центров, библиотека, музей (2008 год).
Издаёт «Учёные записки».
Обучаются свыше 3 тыс. студентов (2011 год).