МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) - один из старейших и крупнейших технических вузов в области транспорта.
Основан в Москве в 1896 году как Императорское инженерное училище, с 1913 года Институт инженеров путей сообщения, с 1933 года (после ряда преобразований) Институт инженеров железнодорожного транспорта, с 1993 года современное название и статус.
На базе факультетов МИИТа организованы Ленинградский институт инженеров водного транспорта (1930 год; с 1993 года Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций) и Московский автомобильно-дорожный институт (1930 года, ныне Московский государственный автомобильно-дорожный технический университет).
В универсиетете созданы научные школы Б.Н. Веденисова, М.В. Кирпичёва, В.Н. Образцова, С.П. Сыромятникова, К.К. Хренова и др.
В составе университета (2010 год): 2 академии - Российская академия путей сообщения (1995 год), Российская открытая академия транспорта (1951 год), 9 институтов (гуманитарный; комплексной безопасности, международного образования; пути, строительства и сооружений; систем управления, телекоммуникаций и электрификации; транспортной техники и организации производства; управления и информационных технологий; экономики и финансов; русско-немецкий; юридический), НИИ транспорта и транспортного строительства, 38 филиалов, 3 колледжа, библиотека (одна из крупнейших вузовских библиотек).
Издаются научные журналы «Вестник МИИТа» (с 1999 года), «Наука и техника транспорта» (с 2002 года), «Мир транспорта» (с 2003 года). Обучаются свыше 49 тыс. студентов (2011 год).