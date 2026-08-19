МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ­ВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) - один из ста­рей­ших и круп­ней­ших тех­нических ву­зов в об­лас­ти транс­пор­та.

Ос­но­ван в Мо­ск­ве в 1896 году как Императорское ин­же­нер­ное училище, с 1913 года Институт ин­же­неров пу­тей со­об­ще­ния, с 1933 года (по­сле ря­да пре­об­ра­зо­ва­ний) Институт ин­же­не­ров железнодорожного транс­пор­та, с 1993 года современное название и ста­тус.

На ба­зе факультетов МИИТа ор­га­ни­зо­ва­ны Ле­нинградский институт ин­же­не­ров вод­но­го транс­пор­та (1930 год; с 1993 года Санкт-Пе­тербургский государственный университет вод­ных ком­му­ни­ка­ций) и Московский ав­то­мо­биль­но-до­рож­ный институт (1930 года, ны­не Московский государственный ав­то­мо­биль­но-до­рож­ный тех­нический университет).

В универсиетете соз­да­ны на­учные шко­лы Б.Н. Ве­де­ни­со­ва, М.В. Кир­пи­чё­ва, В.Н. Об­раз­цо­ва, С.П. Сы­ро­мят­ни­ко­ва, К.К. Хре­но­ва и др.

В со­ста­ве университета (2010 год): 2 ака­де­мии - Российская ака­демия пу­тей со­об­ще­ния (1995 год), Российская от­кры­тая ака­де­мия транс­пор­та (1951 год), 9 институтов (гу­ма­ни­тар­ный; ком­плекс­ной безо­пас­но­сти, ме­ж­ду­народного об­ра­зо­ва­ния; пу­ти, строи­тель­ст­ва и со­ору­же­ний; сис­тем управ­ле­ния, те­ле­ком­му­ни­ка­ций и элек­три­фи­ка­ции; транс­порт­ной тех­ни­ки и ор­га­ни­за­ции про­изводства; управ­ле­ния и ин­фор­мационных тех­но­ло­гий; эко­но­ми­ки и фи­нан­сов; рус­ско-не­мец­кий; юри­ди­че­ский), НИИ транс­пор­та и транс­порт­но­го строи­тель­ст­ва, 38 фи­лиа­лов, 3 кол­лед­жа , биб­лио­те­ка (од­на из круп­ней­ших ву­зов­ских биб­лио­тек).

Из­да­ют­ся на­учные жур­на­лы «Вест­ник МИИТа» (с 1999 года), «Нау­ка и тех­ни­ка транс­пор­та» (с 2002 года), «Мир транс­пор­та» (с 2003 года). Обу­ча­ют­ся свыше 49 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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