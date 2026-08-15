МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Ста­рей­ший и круп­ней­ший вуз Рос­сии, один из цен­тров ми­ро­вой нау­ки.

Ос­но­ван по за­мыс­лу и пла­ну М. В. Ло­мо­но­со­ва ука­зом имп. Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны 12(23).1.1755 на ос­но­ва­нии «до­но­ше­ния в Се­нат» гр. И. И. Шу­ва­ло­ва; от­крыт 26.4(7.5).1755 в со­ста­ве фи­ло­соф­ско­го, юри­ди­че­ско­го, ме­ди­цин­ско­го ф-тов и гим­на­зий для бу­ду­щих сту­ден­тов (су­ще­ст­во­ва­ли до 1812). В 1755–1917 Имп. Моск. ун-т, с кон. 1917 МГУ, с 1918 1-й Моск. ун-т, с сент. 1930 МГУ, в 1932–37 Ун-т им. М. Н. По­кров­ско­го, с 7.5.1940 – им. М. В. Ло­мо­но­со­ва. В 1778 при ун-те по ини­циа­ти­ве М. М. Хе­ра­ско­ва уч­ре­ж­дён Бла­го­род­ный пан­си­он (с 1830 гим­на­зия). Дея­тель­ность уче­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей Ло­мо­но­со­ва – фи­ло­со­фа и ма­те­ма­ти­ка Д. С. Анич­ко­ва, Н. Н. Бан­тыш- Ка­мен­ско­го, А. А. Бар­со­ва, С. Е. Дес­ниц­ко­го, С. Г. Зы­бе­ли­на, Н. И. Но­ви­ко­ва, Н. Н. По­пов­ско­го, И. А. Треть­я­ко­ва, Д. И. Фон­ви­зи­на и др. спо­соб­ст­во­ва­ла ста­нов­ле­нию ун-та как цен­тра про­грес­сив­ной нау­ки, куль­ту­ры и про­све­ти­тель­ст­ва. В 1756 при ун-те от­кры­ты ти­по­гра­фия (в ней из­да­ва­лись газ. «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти» и пер­вый в Мо­ск­ве лит. ж. «По­лез­ное уве­се­ле­ние») и книж­ная лав­ка.

До 1804 дея­тель­ность ун-та ре­гу­ли­ро­ва­лась «Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным про­ек­том об уч­ре­ж­де­нии Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та». В 1804 при­нят уни­вер­си­тетский ус­тав. Ун-ту пре­дос­тав­ля­лась зна­чит. ав­то­но­мия , рек­тор и де­ка­ны ф-тов из­би­ра­лись из чис­ла про­фес­со­ров. Пер­вым вы­бор­ным рек­то­ром стал проф. ис­то­рии и сло­вес­но­сти Х. А. Че­бо­та­рёв. Ун-т осу­ще­ст­в­лял об­щее ру­ко­во­дство сред­ни­ми и на­чаль­ны­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми центр. гу­бер­ний Рос­сии. Бы­ли об­ра­зо­ва­ны 4 от­де­ле­ния (ф-та) – нрав­ст­вен­ных и по­ли­тич. на­ук (фи­ло­соф­ский), фи­зич. и ма­те­ма­тич. на­ук, мед. на­ук и сло­вес­ных на­ук. Соз­да­ны об­ще­ст­ва: в 1804 – ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских; со­рев­но­ва­те­лей фи­зич. и мед. на­ук, в 1805 – ис­пы­та­те­лей при­ро­ды, в 1811 – лю­би­те­лей рос. сло­вес­но­сти, сыг­рав­шие зна­чит. роль в ис­то­рии рус. на­уч. мыс­ли. Сре­ди поч. чле­нов этих об­ществ – И. В. Гё­те, А. Гум­больдт, Ч. Дар­вин, Ж. Б. Ла­марк, Д. К. Мак­свелл, Д. И. Мен­де­ле­ев, И. П. Пав­лов, М. Фа­ра­дей. В 1832 при ун-те откры­лась ас­тро­но­мич. об­сер­ва­то­рия; в 1849 фи­лос. ф-т раз­де­лил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. и фи­зи­ко-ма­те­ма­ти­че­ский, а пре­по­да­ва­ние фи­ло­со­фии бы­ло за­пре­ще­но как «па­губ­ное».

Моск. ун-т при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ста­нов­ле­нии рос. выс­шей шко­лы. Про­фес­сор­ский кор­пус вновь соз­да­вае­мых Ка­зан­ско­го (ос­но­ван в 1804), Харь­ков­ско­го (1804), Вар­шав­ско­го (1816), С.-Пе­тер­бург­ско­го (1819), Ки­ев­ско­го (1833) ун-тов фор­ми­ро­вал­ся в осн. из вы­пу­ск­ни­ков Моск. ун-та. Уси­лия­ми про­фес­со­ров ун-та ор­га­ни­зо­ва­ны пер­вая вос­крес­ная шко­ла в Мо­ск­ве, Моск. выс­шие жен­ские кур­сы, по­ло­жив­шие на­ча­ло жен­ско­му об­ра­зо­ва­нию в Рос­сии. По ини­циа­ти­ве про­фес­со­ров Моск. ун-та в Мо­ск­ве от­кры­ты Ис­то­рич. и По­ли­тех­нич. му­зеи, Му­зей изящ­ных ис­кусств (ны­не Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств им. А. С. Пуш­ки­на), за­ло­же­ны Бо­та­нич. сад и зоо­парк.

По­сле убий­ст­ва в 1881 на­ро­до­воль­ца­ми ца­ря Алек­сан­д­ра II пра­ви­тель­ст­во во­зоб­но­ви­ло на­сту­п­ле­ние на уни­вер­си­тет­скую ав­то­но­мию, уси­ли­ло кон­троль над пре­по­да­ва­ни­ем. Тем не ме­нее ун-т со­хра­нил се­бя как один из цен­тров пе­редо­во­го на­уч. зна­ния и ду­хов­ной жиз­ни Рос­сии. С ун-том свя­за­на дея­тель­ность В. С. Со­ловь­ё­ва, В. В. Ро­за­но­ва, Е. Н. Тру­бец­кой, С. Н. Тру­бец­кой, С. Н. Бул­га­ко­ва, П. А. Фло­рен­ско­го. В нём учи­лись В. Г. Бе­лин­ский, В. Я. Брю­сов, Е. Б. Вах­тан­гов, А. И. Гер­цен, И. А. Гон­ча­ров, А. С. Гри­бое­дов, Вас. А. Жу­ков­ский, В. В. Кан­дин­ский, П. Г. Ка­хов­ский, М. Ю. Лер­мон­тов, А. Н. Му­равь­ёв, Н. М. Му­равь­ёв, Вл. И. Не­ми­ро­вич-Дан­чен­ко, Н. П. Ога­рёв, А. Н. Ост­ров­ский, А. Н. Ра­ди­щев, Н. Г. Ру­бин­штейн, Л. В. Со­би­нов, С. П. Тру­бец­кой, И. С. Тур­ге­нев, Ф. И. Тют­чев, А. А. Фет, П. Я. Чаа­да­ев, П. Л. Че­бы­шев, А. П. Че­хов, И. Д. Якуш­кин и др.

В 19 – нач. 20 вв. в ун-те сфор­ми­ро­ва­лись на­уч. шко­лы: ма­те­ма­ти­ков и ме­ха­ни­ков – Н. Д. Браш­ма­на, Н. В. Бу­гае­ва, Н. Е. Жу­ков­ско­го, С. А. Ча­п­лы­ги­на; фи­зи­ков и ас­тро­но­мов – А. А. Бе­ло­поль­ско­го, Ф. А. Бре­ди­хи­на, П. Н. Ле­бе­де­ва, А. Г. Сто­ле­то­ва, Н. А. Умо­ва, П. К. Штерн­бер­га; хи­ми­ков – Н. Д. Зе­лин­ско­го, И. А. Каб­лу­ко­ва, В. Ф. Лу­ги­ни­на, В. В. Мар­ков­ни­ко­ва; био­ло­гов и поч­во­ве­дов – М. А. Мен­зби­ра, Д. Н. Пря­ниш­ни­ко­ва, К. Ф. Ру­лье, А. Н. Са­ба­ни­на, А. Н. Се­вер­цо­ва, И. М. Се­че­но­ва, К. А. Ти­ми­ря­зе­ва, А. М. Фи­ло­ма­фит­ско­го; ме­ди­ков – Г. А. За­харь­и­на, Ф. И. Ино­зем­це­ва, М. Я. Муд­ро­ва, А. А. Ост­роумо­ва, Н. В. Скли­фо­сов­ско­го, В. Ф. Сне­ги­рёва, Н. Ф. Фи­ла­то­ва, Ф. Ф. Эрис- ма­на; гео­гра­фа и ан­тро­по­ло­га Д. Н. Ану­чи­на; гео­ло­гов – В. О. Ко­ва­лев­ско­го, А. П. Пав­ло­ва, Г. Е. Щу­ров­ско­го; гео­хи­ми­ка В. И. Вер­над­ско­го; ис­то­ри­ков – И. Д. Бе­ляе­ва, В. И. Ге­рье, Ю. В. Го­тье, Т. Н. Гра­нов­ско­го, М. Т. Ка­че­нов­ско­го, В. О. Клю­чев­ско­го, Н. И. На­де­ж­ди­на, М. П. По­го­ди­на, М. Н. По­кров­ско­го, Н. А. Рож­ко­ва, С. М. Со­ловь­ё­ва; фи­лоло­гов – Ф. И. Бус­лае­ва, Ф. Е. Кор­ша, В. Ф. Мил­ле­ра, М. М. По­кров­ско­го, М. Н. Спе­ран­ско­го, Н. С. Ти­хо­нра­во­ва, Ф. Ф. Фор­ту­на­то­ва, В. Н. Щеп­ки­на; юри­стов – К. Д. Ка­ве­ли­на, М. М. Ко­ва­лев­ско­го, П. И. Нов­го­род­це­ва, Б. Н. Чи­че­ри­на; эко­но­ми­стов – И. К. Баб­ста, А. И. Чу­про­ва, И. И. Ян­жу­ла; фи­ло­со­фов Е. Н. и С. Н. Тру­бец­ких и др.

За уча­стие в ре­во­люц. дви­же­нии в нач. 20 в. цар­ское пра­ви­тель­ст­во не­од­но­крат­но за­кры­ва­ло ун-т. В 1911 в знак про­тес­та про­тив не­за­кон­но­го уволь­не­ния ря­да про­фес­со­ров и на­ру­ше­ния уни­вер­си­тет­ской ав­то­но­мии его сте­ны де­мон­ст­ра­тив­но по­ки­ну­ли бо­лее 130 про­фес­со­ров и пре­по­да­ва­те­лей. Сре­ди них – В. И. Вер­над­ский, Н. Д. Зе­лин­ский, П. Н. Ле­бе­дев, В. И. Пи­че­та, А. А. Ре­фор­мат­ский, К. А. Ти­ми­ря­зев, Ф. Ф. Фор­ту­на­тов, С. А. Ча­п­лы­гин. В кон. 1917 Моск. ун-т стал гос. ву­зом. В 1919 в нём соз­дан один из пер­вых в стра­не ра­бо­чих ф-тов (но­сил имя М. П. По­кров­ско­го, ос­та­вал­ся в со­ста­ве МГУ до 1936). На дея­тель­но­сти ун-та тя­же­ло от­ра­зил­ся рас­кол об­ще­ст­ва в хо­де ре­во­лю­ции. Часть сту­ден­тов и из­вест­ных учё­ных, не при­няв­ших но­вые по­ли­тич. по­ряд­ки, бы­ли вы­ну­ж­де­ны по­ки­нуть МГУ. Оп­ре­де­лён­ный ущерб при­чи­ни­ли и ре­ор­га­ни­за­ции 1920–1930-х гг., на­прав­лен­ные на уве­ли­че­ние чис­ла спе­циа­ли­стов. Из ун-та бы­ли вы­ве­де­ны ме­ди­цин­ский, со­вет­ско­го пра­ва и хи­ми­ческий (вре­мен­но) ф-ты, а на их ба­зе соз­да­ны са­мо­сто­ят. ву­зы. В ин-ты бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны гео­ло­гич., ми­не­ра­ло­гич. и гео­гра­фич. от­де­ле­ния на ес­теств. ф-тах. На ос­но­ве гу­ма­ни­тар­ных ф-тов в 1931 от­крыл­ся Моск. ин-т фи­ло­со­фии, ли­тера­ту­ры и ис­то­рии, слив­ший­ся вновь с МГУ толь­ко в 1941. Бы­ли до­пу­ще­ны пе­ре­ги­бы и в ор­га­ни­за­ции учеб­но­го про­цес­са: вво­дил­ся «бри­гад­но-ла­бо­ра­тор­ный ме­тод» (от­ме­нён в 1932) обу­че­ния, по ко­то­ро­му от­ме­ня­лись лек­ции, про­ра­бот­ка ма­те­риа­ла про­во­ди­лась сту­денч. бри­га­да­ми из 3–5 чел., ин­ди­ви­ду­аль­ный эк­за­мен за­ме­нял­ся кол­лек­тив­ны­ми от­чё­та­ми бри­гад. В 1930–50-е гг. идео­ло­гич. и адм. дик­тат со сто­ро­ны вла­стей пре­пят­ст­во­вал сво­бо­де твор­че­ст­ва; ог­ра­ни­чи­ва­лись кон­так­ты с за­ру­беж­ны­ми на­уч. цен­тра­ми. Мн. учё­ные под­верг­лись не­обос­но­ван­ным ре­прес­си­ям, це­лые на­прав­ле­ния ис­сле­до­ва­ний, осо­бен­но в об­ществ. нау­ках, фи­ло­ло­гии, ки­бер­не­ти­ке, био­ло­гии, бы­ли свёр­ну­ты. Не­смот­ря на это, уни­вер­си­тет­ская нау­ка в це­лом дос­тиг­ла в 1920–30-е гг. зна­чит. ре­зуль­та­тов. Св. 30 про­фес­со­ров и на­уч. со­труд­ни­ков ста­ли ака­де­ми­ка­ми АН СССР.

За го­ды Вел. Отеч. вой­ны в МГУ вы­пол­не­но бо­лее 3 тыс. на­уч. раз­ра­бо­ток. В их чис­ле: со­вер­шен­ст­во­ва­ние са­мо­лё­то­строе­ния и управ­ле­ния мор. су­да­ми, обос­но­ва­ние тео­рии точ­но­сти арт. стрель­бы и стрель­бы по пло­ща­дям, обес­пе­че­ние сиг­на­лов точ­но­го вре­ме­ни для всей стра­ны, изо­бре­те­ние взрыв­ча­тых ве­ществ. В мед. прак­ти­ку был вве­дён тром­бин; на­ча­лись ра­бо­ты по ис­сле­до­ва­нию ура­на; гео­ло­ги об­на­ру­жи­ли в Ср. Азии круп­ней­шие ме­сто­ро­ж­де­ния вольф­ра­ма, спо­соб­ст­во­ва­ли ос­вое­нию «Вто­ро­го Ба­ку»; гео­гра­фы обес­пе­чи­ва­ли Крас­ную Ар­мию кар­то­гра­фич. ма­те­риа­лом и т. д. В до­ку­мен­тах Нюрн­берг­ско­го и То­кий­ско­го во­ен. три­бу­на­лов на­шли от­ра­же­ние раз­ра­бот­ки юри­стов МГУ, напр. об ин­ди­ви­ду­аль­ной уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти быв. фа­ши­ст­ских гла­ва­рей.

В раз­ное вре­мя в ун-те пре­по­да­ва­ли или учи­лись: ма­те­ма­ти­ки и ме­ха­ни­ки – П. С. Алек­сан­д­ров, В. В. Го­лу­бев, Д. Ф. Его­ров, М. В. Кел­дыш, А. Н. Кол­мо­горов, Н. Н. Лу­зин, И. Г. Пет­ров­ский (в 1951–73 рек­тор), Л. С. Пон­тря­гин, И. И. При­ва­лов, С. Л. Со­бо­лев, В. В. Сте­па­нов, А. Н. Ти­хо­нов, О. Ю. Шмидт; фи­зи­ки – В. К. Ар­кадь­ев, Л. А. Ар­ци­мо­вич, Н. Г. Ба­сов, Н. Н. Бо­го­лю­бов, С. И. Ва­ви­лов, В. И. Векс­лер, А. А. Вла­сов, Я. Б. Зель­до­вич, И. В. Кур­ча­тов, Г. С. Ланд­сберг, Л. И. Ман­дель­штам, А. С. Пред­во­ди­те­лев, Д. В. Ско­бель­цын, Р. В. Хох­лов; хи­ми­ки – А. А. Ба­лан­дин, С. И. Вольф­ко­вич, В. А. Кар­гин, А. Н. Не­смея­нов (в 1948–51 рек­тор), А. В. Но­во­сё­ло­ва, П. А. Ре­бин­дер, А. Н. Фрум­кин, Н. М. Эма­ну­эль; гео­гра­фы – Н. Н. Ба­ран­ский, А. А. Бор­зов, К. К. Мар­ков, В. Н. Су­ка­чёв, И. С. Щу­кин; гео­лог А. Д. Ар­хан­гель­ский; гео­хи­ми­ки – Н. В. Бе­лов, А. А. Бо­гда­нов, А. П. Ви­но­гра­дов; па­лео­нто­лог Ю. А. Ор­лов; био­ло­ги и поч­во­ве­ды – А. Н. Бе­ло­зер­ский, Л. А. Зен­ке­вич, Н. К. Коль­цов, А. И. Опа­рин; ис­то­ри­ки – А. В. Ар­ци­хов­ский, Р. Ю. Вип­пер, В. П. Вол­гин, Б. Д. Гре­ков, А. А. Гу­бер, Н. М. Дру­жи­нин, М. В. Неч­ки­на, А. М. Пан­кра­то­ва, С. Д. Сказ­кин, М. Н. Ти­хо­ми­ров, Л. В. Че­реп­нин; ис­кус­ст­во­ве­ды – В. Н. Ла­за­рев, А. А. Фё- до­ров-Да­вы­дов; фи­ло­ло­ги – Д. Д. Бла­гой, С. М. Бон­ди, В. В. Ви­но­гра­дов, Н. К. Гуд­зий, Р. М. Са­ма­рин, Д. Н. Уша­ков; фи­ло­со­фы – В. Ф. Ас­мус, Э. В. Иль­ен­ков, Б. М. Кед­ров, А. Ф. Ло­сев; юри­сты – М. Н. Гер­нет, П. Е. Ор­лов­ский, А. Н. Трай­нин; пси­хо­ло­ги – А. Н. Ле­он­ть­ев, А. Р. Лу­рия, С. Л. Ру­бин­штейн; эко­но­ми­сты – А. Я. Бо­яр­ский, В. С. Нем­чи­нов, К. В. Ос­т­ро­ви­тя­нов и др.; 11 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской пр.: А. А. Аб­ри­ко­сов, В. Л. Гинз­бург, М. С. Гор­ба­чёв, П. Л. Ка­пи­ца, Л. Д. Лан­дау, Б. Л. Пас­тер­нак, А. М. Про­хо­ров, А. Д. Са­ха­ров , Н. Н. Се­мё­нов, И. Е. Тамм, И. М. Франк.

Ун-т яв­ля­ет­ся круп­ней­шим ин­но­вац. цен­тром. Пер­вый в стра­не На­уч. парк (соз­дан в 1992), транс­фор­ми­рую­щий на­уч. дос­ти­же­ния в вы­со­кие тех­но­ло­гии, вклю­ча­ет св. 50 на­уч.-тех­нич. ком­па­ний гл. обр. в об­лас­ти хи­мии и но­вых ма­те­риа­лов, био­тех­но­ло­гии, фар­ма­цев­ти­ки, эко­ло­гии и ра­цио­наль­но­го при­ро­до­поль­зо­ва­ния, про­из-ва на­уч. обо­ру­до­ва­ния. В 2006–07 в рам­ках нац. про­ек­та «Об­ра­зо­ва­ние» в МГУ раз­ра­бо­та­ны учеб­но-ме­то­дич. ком­плек­сы 67 ма­ги­стер­ских про­грамм на ба­зе прин­ци­пов ин­но­вац. об­ра­зо­ва­ния. МГУ – един­ст­вен­ный вуз, ре­гу­ляр­но за­пус­каю­щий свои на­уч.-об­ра­зо­ват. спут­ни­ки: «Тать­я­на-1» (2005), «Тать­я­на-2» (2009), «Ло­мо­но­сов» (2011). В 2008 вве­де­ны в строй супер­вы­чис­лит. ком­плек­сы «Че­бы­шев» и Blue Gene/P.

В 2009 при­нят фе­де­раль­ный за­кон, ре­гу­ли­рую­щий дея­тель­ность двух ве­ду­щих ву­зов Рос­сии – МГУ и СПбГУ. За­ко­ном за­фик­си­ро­ван осо­бый ста­тус МГУ как уни­каль­но­го на­уч­но-об­ра­зо­ват. ком­плек­са. Это пред­по­ла­га­ет обу­че­ние по са­мо­стоя­тель­но ус­та­нав­ли­вае­мым об­ра­зо­ват. стан­дар­там, вы­да­чу ди­пло­мов собств. об­раз­ца, фи­нан­си­ро­ва­ние отд. стро­кой гос. бюд­же­та. За­кон от­ме­нил ав­то­но­мию ун-та и вы­бор­ность рек­то­ра (со­хра­ня­лись с 1804); пра­вом на­значать, пе­ре­на­зна­чать ли­бо дос­роч­но ос­во­бо­ж­дать рек­то­ра на­де­лён Пре­зи­дент РФ.

В со­ста­ве МГУ (2010): 40 ф-тов, 15 науч. ин-тов, в т. ч. НИИ ме­ха­ни­ки, НИИ ядер­ной фи­зи­ки им. Д. В. Ско­бель­цына, НИИ фи­зи­ко-хи­мич. био­ло­гии им. А. Н. Бе­ло­зер­ско­го, Гос. ас­тро­но­мич. ин-т им. П. К. Штерн­бер­га, НИИ и му­зей ан­тро­по­ло­гии им. Д. Н. Ану­чи­на, Н.-и. вы­чис­лит. центр; ок. 20 на­уч. цен­тров, в т. ч. Ме­ж­ду­нар. учеб­но-на­уч. ла­зер­ный центр, На­уч­но-об­ра­зо­ват. центр по на­но­тех­но­ло­ги­ям, Меж­ду­нар. учеб­но-на­уч. био­тех­но­ло­гич. центр, Фран­ко-рус. центр по при­клад­ной ма­те­ма­ти­ке и ин­фор­ма­ти­ке им. А. М. Ля­пу­но­ва, Спе­циа­ли­зир. учеб­но-на­уч. центр (шко­ла- ин­тер­нат им. А. Н. Кол­мо­го­ро­ва) и др.; бо­лее 500 ка­федр и ла­бо­ра­то­рий, 6 фи­лиа­лов, Фун­дам. б-ка, му­зеи: зоо­ло­ги­че­ский, зем­ле­ве­де­ния, ис­то­рии МГУ; из­да­тель­ст­во, ти­по­гра­фия. МГУ из­да­ёт «Бюл­ле­тень Мо­с­ков­ско­го об­ще­ст­ва ис­пы­та­те­лей при­ро­ды» (с 1829, 2 се­рии), газ. «Мо­с­ков­ский уни­вер­си­тет» (с 1925; назв. ме­ня­лись), ж. «Вест­ник Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та» (с 1946, 26 се­рий), учеб­ную, учеб­но-ме­то­дич., на­уч. и ху­дож. лит-ру. Сре­ди про­фес­со­ров ун-та – св. 300 д. чл. и чл.-корр. РАН и от­рас­ле­вых ака­де­мий, в т. ч. Д. В. Ано­сов, Н. Ф. Ба­ке­ев, В. В. Вое­во­дин, А. А. Гу­сей­нов, Ю. А. Зо­ло­тов, В. П. Мас­лов, Е. И. Мои­се­ев, В. А. Са­дов­ни­чий (рек­тор с 1992), Д. В. Шир­ков, В. Л. Янин.

В 1991 МГУ вклю­чён в Гос. свод осо­бо цен­ных объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия на­ро­дов Рос. Фе­де­ра­ции. Обу­ча­ют­ся 40 тыс. сту­ден­тов (2011).

Пер­во­на­чаль­но ун-т раз­ме­щал­ся в зда­нии, на­хо­див­шем­ся на Крас­ной пл., на мес­те совр. Ис­то­рич. му­зея. Спец. зда­ние для Моск. ун-та бы­ло по­строе­но на уг­лу улиц Боль­шая Ни­кит­ская (в 1920–1992 ул. Гер­це­на) и Мо­хо­вой (в 1961–90 часть просп. Мар­кса) в 1782–93 (клас­си­цизм, арх. М. Ф. Ка­за­ков). По­стра­дав­шее при по­жа­ре 1812 зда­ние бы­ло пе­ре­строе­но в 1817–19 арх. Д. И. Жи­ляр­ди (ба­рель­еф в пор­ти­ке – Г. Т. За­ма­ра­ев), ко­то­рый зна­чи­тель­но из­ме­нил ре­ше­ние гл. фа­са­да (осо­бен­но его центр. час­ти), при­дав ему об­лик, ха­рак­тер­ный для рус. ам­пи­ра. В 1833–37 на про­ти­во­по­лож­ном уг­лу Мо­хо­вой и Боль­шой Ни­кит­ской улиц по­строе­но (на ос­но­ве строе­ний усадь­бы 18 в.) но­вое зда­ние ун-та с уни­вер­си­тет­ской ц. Му­че­ни­цы Та­тиа­ны (позд­ний клас­си­цизм, арх. Е. Д. Тю­рин). В 1919 цер­ковь бы­ла за­кры­та; зда­ние ис­поль­зо­ва­лось как клуб, сту­денч. те­атр (с 1958). В 1995 цер­ковь вос­соз­да­на как до­мо­вый храм Му­че­ницы Та­тиа­ны при МГУ. В нач. 20 в. на том же уча­ст­ке по­строе­но зда­ние б-ки (эк­лек­ти­ка; арх. К. М. Бы­ков­ский), а так­же кор­пу­са вдоль Боль­шой Ни­кит­ской ул. В 1949–70 воз­ве­дён ан­самбль- ком­плекс ун-та на Ле­нин­ских (Во­робь­ё­вых) го­рах. Глав­ное зда­ние (1949–53, ар­хи­тек­то­ры Л. В. Руд­нев, С. Е. Чер­ны­шёв, П. В. Аб­ро­си­мов, А. Ф. Хря­ков, инж. В. Н. На­со­нов) – слож­ная вы­сот­ная ком­по­зи­ция – вклю­ча­ет, на­ря­ду с учеб­ны­ми и адм. по­ме­ще­ния­ми, клуб­ную часть (мо­заи­ка в ак­то­вом за­ле – худ. П. Д. Ко­рин), обще­жи­тия, квар­ти­ры пре­по­да­ва­те­лей и др. Пе­ред клуб­ной ча­стью – па­мят­ник М. В. Ло­мо­но­со­ву (брон­за, 1953, арх. Н. В. Том­ский). Уни­вер­си­тет­ский ком­плекс вклю­ча­ет (2010) св. 1 тыс. зда­ний и про­дол­жа­ет раз­ви­вать­ся, по­яв­ля­ют­ся но­вые ф-ты, учеб­ные цен­тры и т. д. В янв. 2005 от­кры­то зда­ние Фун­дам. б-ки МГУ на Ло­мо­но­совском просп., в сент. 2007 – Пер­вый учеб­ный кор­пус гу­ма­ни­тар­ных ф-тов (ис­то­рич., фи­лос., гос. управ­ле­ния и по­ли­то­ло­гии), в 2009 за­вер­ше­но строи­тель­ст­во На­уч­но-об­ра­зо­ват. мед. цен­тра.

Исторические источники:

Ше­вы­рев С.П. Ис­то­рия имп. Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та, на­пи­сан­ная к сто­лет­не­му его юби­лею, 1755–1855. М., 1855. М., 1998;

Био­гра­фи­че­ский сло­варь про­фес­со­ров имп. Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та, за ис­те­каю­щее сто­ле­тие, со дня уч­ре­ж­де­ния ян­ва­ря 12-го 1755 г., по день сто­лет­не­го юби­лея ян­ва­ря 12-го 1855 г. М., 1855. Т. 1–2;

Ис­то­рия Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та. М., 1955. Т. 1–2;

До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы по ис­то­рии Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та вто­рой по­ло­ви­ны XVIII в. М., 1962–1963. Т. 1–3;

Рек­то­ры Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та: (био­гра­фи­че­ский сло­варь) / Сост. В. В. Ре­мар­чук. М., 1996.

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