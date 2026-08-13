МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИО ТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ (МИРЭА)
МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТ́ЕТ РАДИО ТЕ́ХНИКИ, ЭЛЕКТРО́НИКИ И АВТОМА́ТИКИ (МИРЭА) - учебный и научно-исследовательский центр в области телекоммуникаций, информационных компьютерных технологий, автоматики, кибернетики, радиотехники и электроники.
Основан в 1947 году как Всесоюзный заочный энергетический институт (ВЗЭИ) и являлся головным вузом в системе заочного образования по энергетическим и радиотехническим специальностям.
В 1967 году преобразован в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. В 1993 году получил статус технического университета.
С 2011 года современное название.
В составе МИРЭА (2010 год): 6 факультетов высшего профессионального образования, 3 факультета повышения квалификации, факультет довузовской подготовки, факультет дополнительных профессий, 111 кафедр (в том числе 54 кафедры при НИИ РАН и ведущих КБ), 16 научных лабораторий, 4 конструкторских бюро, 4 НТЦ (научно-технических центра), НИИ информатики, Межотраслевой НТЦ интеллектуальных технологий, НТЦ «Электроника», Центр новых информационных технологий, Международная европейская научная лаборатория LEMAC, технопарк, 3 филиала (в Дубне, Махачкале, Фрязино), научно-техническая библиотека, музей.
Издаётся научно-технический журнал «Научный вестник МИРЭА» (с 2006 год).
Обучаются свыше 9 тыс. студентов (2011 год).