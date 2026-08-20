МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА)
МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ТЕХНИ́ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕ́Т И́МЕНИ Н.Э. БА́УМАНА (МГТУ ИМ. Н.Э. БА́УМАНА) - крупнейший технический университет России, один из ведущих технических вузов Европы, научный центр.
Ведёт историю от мастерских, открытых в 1826 году для профессиональной подготовки питомцев Московского воспитательного дома. С 1830 года Московское ремесленное училище (МРУЗ) «для подготовки искусных мастеров с теоретическими сведениями». С 1868 года Императорское Московское техническое училище (ИМТУ). Выпускник училища Д.К. Советкин разработал систему практического обучения профессии, ставшую всемирно известной и получившую название русской. В 1887 году училище передано из Ведомства учреждений императрицы Марии в систему Министерства народного просвещения.
Созданы лаборатории: механическая (1875 год, первая в России), гидравлическая (1907 год), технологии металлов (1908 год), аэродинамическая (1910 год) и др. Научно-методическая школа подготовки инженеров, сформировавшаяся в училище в 1860-1870-е годы, получила мировое признание и неоднократно отмечалась на международных выставках (золотые медали на выставках: в Вене в 1873 году, Филадельфии в 1876 году, в Париже в 1900 году и др.).
Основателями научных школ в МГТУ были русские учёные Н.Е. Жуковский, С.А. Чаплыгин, А.М. Бочвар, А.П. Гавриленко, В.И. Гриневецкий, К.В. Кирш, К.А. Круг, П.П. Лазарев, А.В. Летников, Н.И. Мерцалов, А.И. Некрасов, Я.Я. Никитский, И.П. Прокофьев, А.И. Сидоров, Н.С. Стрелецкий, Б.И. Угримов, П.К. Худяков, К.И. Шенфер, Н.А. Шилов и др. При ИМТУ основаны научные общества: политехническое (1877 год), содействия успехам опытных наук (1909 год) и др.
В 1917 году ИМТУ переименовано в Московское высшее техническое училище (МВТУ). В 1930 году на базе его факультетов основаны авиационный и энергетические институты, Академия химической защиты, Высшее инженерно-строительное училище (ныне Московской государственный строительный университет), механический факультет преобразован в Московский механико-машиностроительный институт (МММИ; с 1930 года им. Н.Э. Баумана).
На основе ряда лабораторий училища в разные годы были организованы: Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Центральный институт авиационных моторов, Научный автомоторный институт, Всесоюзный теплотехнический институт и др. В 1943 году институту возвращено его традиционное название - МВТУ. В 1987 году в структуре МВТУ организованы НИИ, которые вместе с факультетами образовали научно-учебные комплексы по фундаментальным наукам, специальному машиностроению, робототехнике и автоматизации, радиоэлектронной и лазерной технике и др.
МВТУ стал ведущим методическим центром по техническому образованию. В 1989 году получил статус технического университета, в 2009 году - Национального исследовательского университета. МГТУ готовит специалистов более чем по 60 специальностям. С университетом связана деятельность таких крупнейших российских учёных, как С.И. Вавилов, В.П. Ветчинкин, Г.И. Грановский, Н.А. Доллежаль, В.П. Никитин, Е.П. Попов, А.И. Целиков, А.Е. Чичибабин, В.Н. Челомей, Е.А. Чудаков и др.
Среди выпускников училища А.А. Архангельский, В.П. Бармин, В.И. Дикушин, М.М. Дубинин, С.Т. Кишкин, В.Я. Климов, С.П. Королёв, И.Л. Кнунянц, В.С. Кулебакин, С.А. Лавочкин, А.Н. Ларионов, С.А. Лебедев, А.А. Микулин, В.М. Мясищев, С.П. Непобедимый, Н.А. Пилюгин, Э.А. Сатель, Б.С. Стечкин, П.О. Сухой, А.Н. Туполев, В.В. Шулейкин, В.Г. Шухов, Б.Н. Юрьев, космонавты А.С. Елисеев, К.П. Феоктистов и О.Г. Макаров.
В составе МГТУ (2010 год): 19 факультетов, 7 научно-учебных комплексов, филиалы в Дмитрове и Калуге, отделения при ряде заводов, 97 кафедр, 16 проблемных и отраслевых лабораторий; библиотека, музей (1967 год), издательство (1989 год). Издаются «Вестник МГТУ» (с 1990 года), учебная и методическая литература, монографии. Обучаются 18 тыс. студентов (2011 год). В 1995 году включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
При создании МРУЗа ему был отдан Слободской дворец, сильно пострадавший при пожаре 1812 года (перестроен в 1827-1832 годы, архитектор Д.И. Жилярди, скульптор И.П. Витали). Для ИМТУ в конце XIX - начале XX веков возведены корпуса институтов и лабораторий, занявшие значительную территорию вдоль улицы Коровий Брод (ныне 2-я Бауманская улица). На Рубцовской набережной в 1949-1960 годы возведено многоэтажное главное здание МВТУ (архитектор Л.К. Комарова).