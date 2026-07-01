МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)

МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ СТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (МГСУ) - го­лов­ной вуз Российской Фе­де­ра­ции в об­лас­ти стро­ительного об­ра­зо­ва­ния.

Ос­но­ван в 1921 году как Московский прак­ти­че­ский стро­ительный институт; в 1933-1993 годы Московский ин­же­нер­но-стро­ительный институт им. В.В. Куй­бы­ше­ва (МИСИ).

В 2010 году университету при­сво­ен ста­тус Национально ис­сле­до­ва­тель­ско­го университета.

Воз­глав­ля­ет Учеб­но-ме­то­дическое объ­е­ди­не­ние ву­зов Российской Фе­де­ра­ции по об­ра­зо­ва­нию в об­лас­ти строи­тель­ст­ва и ме­ж­ду­народную Ас­со­циа­цию стро­ительных выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний (с 1991 года).

Учёны­ми МИСИ–МГСУ ос­но­ва­но бо­лее 50 на­учно-пе­да­го­гических школ: И.Г. Алек­сан­д­ро­вым, В.З. Вла­со­вым, В.Н. Об­раз­цо­вым, Н.С. Стре­лец­ким, А.В. Вол­жен­ским (вя­жу­щие ве­ще­ст­ва и бе­то­ны), П.Л. Пас­тер­на­ком (железно-бе­тонные кон­струк­ции), Б.Г. Скрам­тае­вым (стро­ительные ма­те­риа­лы), Н.А. Цы­то­ви­чем (при­клад­ная гео­ме­ха­ни­ка в строи­тель­ст­ве) и др.

Университет име­ет ак­кре­ди­та­цию объ­е­ди­нён­ной экс­перт­ной ко­мис­сии Института ин­же­не­ров-строи­те­лей и Института ин­же­не­ров-про­ек­тиров­щи­ков и сер­ти­фи­ци­ро­ван­ную сис­те­му ме­недж­мен­та ка­че­ст­ва.

В со­ста­ве университета (2011 год): 7 институтов, осу­ще­ст­в­ляю­щих под­го­тов­ку спе­циа­ли­стов по 30 спе­ци­аль­но­стям и на­прав­ле­ни­ям, 62 ка­федры, бо­лее 30 спе­циа­ли­зированных ла­бо­ра­то­рий, спе­циа­ли­зированные и экс­перт­ные цен­тры, на­уч­но-тех­ническая библиотека, му­зей, фи­ли­ал в г. Мы­ти­щи и др.

Из­да­ют­ся «Сбор­ник тру­дов» (с 1938 год), «Вест­ник МГСУ» (с 2007 года).

Обу­ча­ют­ся бо­лее 17 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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