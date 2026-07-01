МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)
МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ СТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (МГСУ) - головной вуз Российской Федерации в области строительного образования.
Основан в 1921 году как Московский практический строительный институт; в 1933-1993 годы Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (МИСИ).
В 2010 году университету присвоен статус Национально исследовательского университета.
Возглавляет Учебно-методическое объединение вузов Российской Федерации по образованию в области строительства и международную Ассоциацию строительных высших учебных заведений (с 1991 года).
Учёными МИСИ–МГСУ основано более 50 научно-педагогических школ: И.Г. Александровым, В.З. Власовым, В.Н. Образцовым, Н.С. Стрелецким, А.В. Волженским (вяжущие вещества и бетоны), П.Л. Пастернаком (железно-бетонные конструкции), Б.Г. Скрамтаевым (строительные материалы), Н.А. Цытовичем (прикладная геомеханика в строительстве) и др.
Университет имеет аккредитацию объединённой экспертной комиссии Института инженеров-строителей и Института инженеров-проектировщиков и сертифицированную систему менеджмента качества.
В составе университета (2011 год): 7 институтов, осуществляющих подготовку специалистов по 30 специальностям и направлениям, 62 кафедры, более 30 специализированных лабораторий, специализированные и экспертные центры, научно-техническая библиотека, музей, филиал в г. Мытищи и др.
Издаются «Сборник трудов» (с 1938 год), «Вестник МГСУ» (с 2007 года).
Обучаются более 17 тыс. студентов (2011 год).