МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ) - один из крупнейших технических университетов России.
Основан в 1865 году инжинером Х.Х. Мейеном на средства предпринимателя П.И. Губонина как двух-годичная ремесленная школа.
В 1866 году названа Комисаровской школой в честь О.И. Комисарова, спасшего жизнь царю Александру II при покушении на него в апреле того же года. В 1867 году реорганизована в ремесленную школу с трех-годичным сроком подготовки мастеров слесарных, токарных, кузнечных и столярных работ применительно к железнодорожному делу.
С 1876 года Комисаровское техническое училище (КТУ) с пяти-летним сроком обучения по подготовке мастеров для промышленных предприятий. КТУ располагало несколькими учебными корпусами, чугунолитейной, медно-литейной и механическими мастерскими, цехом деревообработки. На обучение принимались дети-сироты и дети из бедных и малоимущих семей. Окончившим курс обучения в КТУ предоставлялось право поступления в высшие учебные заведения.
С 1916 года Императорское Комисаровское техническое училище.
После 1917 года название учебного заведения и его структура неоднократно менялись: с 1919 года Первый Московский механико-электротехнический техникум им. М.В. Ломоносова, с 1922 года Московский механико-электротехнический институт им. М.В. Ломоносова, с 1932 года Московский автомеханический институт (МАМИ), с 1992 года Академия автомобильного и тракторного машиностроения, с 1997 года Московский государственный технический университет «МАМИ».
В 2011 году реорганизован путём присоединения к нему Московского государственного университета инжинерной экологии и получил современное название.
В организации вуза, становлении и развитии в нём научных школ принимали участие академики Б.С. Стечкин, Е.А. Чудаков, профессора П.Н. Аксёнов, Н.Р. Брилинг, И.В. Грибов, Д.К. Карельских, Е.Д. Львов, В.И. Сороко-Новицкий и др.
В структуре университета (2011 год): 6 институтов, 7 факультетов, 57 кафедр, 5 филиалов, научно-технические центры «Спецтехника» (2006 год), «Автомобили с комбинированными энергоустановками» (2006 год), студенческое КБ (1987 год), научно-техническая библиотека.
Издаёт журнал «Известия МГТУ "МАМИ"».
Обучаются 18 тыс. студентов (2011 год).