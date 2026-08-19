МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МА­ШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИ­ВЕРСИТЕТ (МАМИ) - один из круп­ней­ших тех­нических уни­вер­си­те­тов Рос­сии.

Ос­но­ван в 1865 году инжинером Х.Х. Мей­е­ном на сред­ст­ва пред­при­ни­ма­те­ля П.И. Гу­бо­ни­на как двух-го­дич­ная ре­мес­лен­ная шко­ла.

В 1866 году на­зва­на Ко­ми­са­ров­ской шко­лой в честь О.И. Ко­ми­са­ро­ва, спас­ше­го жизнь ца­рю Алек­сан­д­ру II при по­ку­ше­нии на не­го в ап­ре­ле то­го же го­да. В 1867 году ре­ор­га­ни­зо­ва­на в ре­мес­лен­ную шко­лу с трех-го­дич­ным сро­ком под­го­тов­ки мас­те­ров сле­сар­ных, то­кар­ных, куз­неч­ных и сто­ляр­ных ра­бот при­ме­ни­тель­но к железнодорожному де­лу.

С 1876 года Ко­ми­са­ров­ское тех­ническое училище (КТУ) с пяти-лет­ним сро­ком обу­че­ния по под­го­тов­ке мас­те­ров для промышленных пред­при­ятий. КТУ рас­по­ла­га­ло не­сколь­ки­ми учеб­ны­ми кор­пу­сами, чу­гу­но­ли­тей­ной, мед­но-ли­тей­ной и ме­ха­ническими мас­тер­ски­ми, це­хом де­ре­вооб­ра­бот­ки. На обу­че­ние при­ни­ма­лись де­ти-си­ро­ты и де­ти из бед­ных и ма­ло­иму­щих се­мей. Окон­чив­шим курс обу­че­ния в КТУ пре­дос­тав­ля­лось пра­во по­сту­п­ления в выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния.

С 1916 года Императорское Ко­ми­са­ров­ское тех­ническое училище.

По­сле 1917 года название учеб­но­го за­ве­де­ния и его струк­ту­ра не­од­но­крат­но ме­ня­лись: с 1919 года Первый Московский ме­ха­ни­ко-элек­тро­тех­нический тех­ни­кум им. М.В. Ло­мо­но­со­ва , с 1922 года Московский ме­ха­ни­ко-элек­тро­тех­нический институт им. М.В. Ло­мо­но­со­ва, с 1932 года Московский ав­то­ме­ха­нический институт (МАМИ), с 1992 года Ака­де­мия ав­то­мо­биль­но­го и трак­тор­но­го ма­ши­но­строе­ния, с 1997 года Московский государственный технический университет «МАМИ».

В 2011 году ре­ор­га­ни­зо­ван пу­тём при­со­еди­не­ния к не­му Московского государственного университета инжинерной эко­ло­гии и по­лу­чил современное название.

В ор­га­ни­за­ции ву­за, ста­нов­ле­нии и раз­ви­тии в нём на­учных школ при­ни­ма­ли уча­стие ака­де­ми­ки Б.С. Стеч­кин, Е.А. Чу­да­ков, про­фес­со­ра П.Н. Ак­сё­нов, Н.Р. Бри­линг, И.В. Гри­бов, Д.К. Ка­рель­ских, Е.Д. Львов, В.И. Со­ро­ко-Но­виц­кий и др.

В струк­ту­ре университета (2011 год): 6 институтов, 7 факультетов, 57 ка­федр, 5 фи­лиа­лов, на­уч­но-тех­нические це­нт­ры «Спец­тех­ни­ка» (2006 год), «Ав­то­мо­би­ли с ком­би­ни­ро­ван­ны­ми энер­го­ус­та­нов­ка­ми» (2006 год), сту­ден­че­ское КБ (1987 год), на­уч­но-тех­ническая библиотека.

Из­да­ёт журнал «Из­ве­стия МГТУ "МАМИ"».

Об­уча­ют­ся 18 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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