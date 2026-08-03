МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ (УНИВЕРСИТЕТ МГИМО)

МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ИНСТИТУ́Т МЕЖДУНАРО́ДНЫХ ОТНО­ШЕ́­НИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИ́И (УНИВЕРСИТЕ́Т МГИМО) - один из ста­рей­ших уни­вер­си­тет­ских цен­тров стра­ны по под­го­тов­ке спе­циа­ли­стов в об­лас­ти ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний.

Соз­дан в 1944 году в ре­зуль­та­те пре­об­ра­зо­ва­ния ме­ж­ду­народного факультета МГУ им. М.В. Ло­мо­но­со­ва (ос­но­ван в 1943 году) в са­мо­сто­ятельный вуз в со­ста­ве трёх факультетов: ме­ж­ду­на­род­но­го, эко­но­ми­че­ско­го и пра­во­во­го.

В 1954 году на ос­но­ве слия­ния МГИМО с Московским институтом вос­то­ко­ве­де­ния (пре­ем­ник Ла­за­рев­ско­го училища, соз­дан в 1815 году) бы­ло от­кры­то восточное от­де­ле­ние.

К МГИМО ото­шла и зна­ме­ни­тая Ла­за­рев­ская библиотека, круп­ней­шая библиотека вос­то­ко­ведческой литературы в Мо­ск­ве.

В 1958 году в МГИМО влил­ся Институт внеш­ней тор­гов­ли Министерства внеш­ней тор­гов­ли СССР (ос­но­ван в 1934 году в Ле­нин­гра­де, позд­нее пе­ре­ве­дён в Мо­ск­ву). В 1969 году от­кры­ты факультеты: ме­ж­ду­народно-пра­во­вой, ме­ж­ду­народной жур­на­ли­сти­ки, в 1991 году - ме­ж­ду­народного биз­не­са и де­ло­во­го ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ния, в 1998 году - по­ли­то­ло­гии.

В 1994 году МГИМО по­лу­чил ста­тус уни­вер­си­те­та.

С 1994 года функ­цио­ни­ру­ет Ме­ж­ду­народный институт управ­ле­ния, с 1996 года - Институт ев­ропейского пра­ва, с 2000 года - Ме­ж­ду­народный институт энер­ге­тической по­ли­ти­ки и ди­пло­ма­тии, с 2006 года - Ев­ропейский учеб­ный институт, с 2009 году - Институт до­пол­нительного профессионального об­ра­зо­ва­ния.

Сре­ди на­учных под­раз­де­ле­ний МГИМО - Институт ме­ж­ду­народных ис­сле­до­ва­ний (ИМИ, 2009 год), Центр при­клад­ных про­блем ми­ро­вой эко­но­ми­ки и нау­ко­ём­ких тех­но­ло­гий (2010 год).

В 1999 году на ба­зе МГИМО об­ра­зо­ва­на Российская ас­со­циа­ция ме­ж­ду­народных ис­сле­до­ва­ний. С МГИМО свя­за­на дея­тель­ность Л.Н. Ива­но­ва, Н.Н. Ино­зем­це­ва , Е.В. Тар­ле, С.Л. Тих­вин­ско­го, А.В. Тор­ку­но­ва (рек­тор с 1992 года, академик РАН), В.Г. Тру­ха­нов­ско­го, Ю.П. Фран­це­ва и др.

В со­ста­ве МГИМО (2011 год): 8 факультетов, 6 учеб­ных институтов, 68 ка­федр; На­учная библиотека им. И.Г. Тю­ли­на, Му­зей ис­то­рии МГИМО (1984 год).

Из­да­ют­ся: газеты «Ме­ж­ду­на­род­ник» (1968 год), «Мо­с­ков­ский жур­нал ме­ж­ду­на­род­но­го пра­ва» (1991 год), жур­на­лы - «MajorDom» (2005 год), «Ми­ро­вое и на­цио­наль­ное хо­зяй­ст­во» (2006 год), «Пра­во и управ­ле­ние. XXI век» (2006 год), «Вест­ник МГИМО» (2008 год), «КОСМО­ПОЛИС» (1997 год); элек­трон­ный журнал «Вся Ев­ро­па. ru» (2006 год); «Ана­ли­ти­че­ские за­пис­ки ИМИ» (2004 год), «Ана­ли­ти­че­ские док­ла­ды ИМИ» (2005 год); сборник «Све­жий взгляд» (2007 год; ра­бо­ты мо­ло­дых учё­ных) и др.

Обу­ча­ют­ся около 6 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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